Dal 3 al 14 dicembre a Katowice, in Polonia, sarà ospitata la Cop24, la ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima. Focsiv– Volontari nel Mondo con altri partner nazionali come Legambiente e internazionali promuove per la tratta italiana il pellegrinaggio In Cammino per il Clima che da Roma arriverà nella città polacca.

Il pellegrinaggio partirà il 4 ottobre da Piazza San Pietro, come nel 2015, sarà guidato da Yeb Saño, ex – negoziatore sui cambiamenti climatici della Repubblica delle Filippine, e arriverà a Katowice attraversando Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, lungo la “Via Francescana” e la “Via di Karol” (in onore di Papa Giovanni Paolo II, nato a Wadowice).

Il cammino è organizzato per la tratta italiana, come già nel 2015, da FOCSIV – Volontari nel mondo e per la parte internazionale da GCCM – Global Catholic Climate Movement e da The Climate Pilgrimage.

Il Pellegrinaggio, è ispirato dal messaggio dell’Enciclica di Papa Francesco Laudato Sì, e vuole essere lo spunto, ad iniziare dalle Diocesi e dalle comunità locali, nelle 28 le città dove faranno sosta i pellegrini in Italia, per far riflettere e sensibilizzare le persone e la cittadinanza sugli effetti dei cambiamenti climatici sul futuro della propria vita quotidiana, su quello delle popolazioni più povere e vulnerabili, dell’Umanità e del Creato, e per sollecitare le Istituzioni affinché si impegnino su obiettivi più ambiziosi al fine di contenere le emissioni di gas serra entro i 2 °C o meglio entro i 1,5°C.

Il percorso Roma – Katowice vedrà confluire la partecipazione di altri pellegrinaggi europei. Quello di Assisi – Gubbio: al suo decimo anniversario, questo pellegrinaggio verrà lanciato in occasione del Primo incontro di preghiera ecumenico per il Creato e sarà realizzato in collaborazione con le Diocesi di Assisi e di Gubbio, del Sacro Convento e dell’Istituto Serafico. Quello di Germania – Katowice: il pellegrinaggio costituirà un’importante occasione di visibilità in Germania, uno dei Paesi leader dei negoziati. Realizzato in collaborazione con Misereor e con il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Quello di Cracovia – Katowice: questo pellegrinaggio, coordinato da GCCM-Polonia, catalizzerà l’attenzione dei media polacchi.

