“Impollinèmes”, l’eco-murales in omaggio delle api

L’autore è Zed1 insieme al soundesigner Alessio Mosti e alla scultrice Silvia Scaringella. La presentazione dell’opera a Carrara il 14 ottobre

Si chiama “Impollinèmes” ed è il primo eco-murales multimediale d’Italia. L’opera inedita verrà presentata a Carrara il 14 ottobre alle 11 nella Sala del Campionario dei Marmi all’interno dell’Accademia di Belle Arti in via Roma 1.

L’autore è Zed1 che ha creato l’eco-murales con gli interventi sonori del soundesigner Alessio Mosti e gli interventi scultorei di Silvia Scaringella. “Impollinèmes” è un omaggio all’importanza della funzione delle api nell’ecosistema. L’eco-murales trasforma il suono in musica, che a sua volta viene trasformata in narrazione e installazione artistica aumentata di prossimità.

Un incontro tra tecnologia, ambiente e arte urbana, scultorea e musicale per un nuovo progetto di sensibilizzazione nel segno della sostenibilità, nato dall’associazione di promozione sociale A.p.s. Oltre, con la collaborazione e la curatela della no profit Yourban2030, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Carrara, con il patrocinio del Comune di Carrara, grazie al sostegno della Fondazione Marmo e alla consulenza scientifica dell’apicoltrice Martina Bigi.

Gli autori

Zed1, già autore del monumentale ecomurales Unlockthechange a Napoli per i trent’anni della messa al bando dell’amianto, è supportato in questo suo nuovo lavoro dalle opere plastiche in bioresina di una delle scultrici di punta del contesto contemporaneo, Silvia Scaringella. Insieme a loro, l’artista del suono Alessio Mosti che ha trasformato il suono delle api in vera e propria colonna sonora dell’opera.

Il progetto “Street Art Lab”

Impollinèmesi si inserisce nel più ampio progetto “Street Art Lab” nato all’inizio dell’estate del 2022 con una serie di lezioni tenute tra Accademia di Belle Arti di Carrara e laboratori di Carrara Studi Aperti, coinvolgendo gratuitamente con modalità partecipativa chiunque volesse partecipare e avvicinarsi al mondo della Urban Art contemporanea. Alle lezioni hanno preso parte tanti i professionisti della street art e illustratori: Marco Fine, Rosmunda, Orticanoodles, Bol, Nemo’S, Qwerty.