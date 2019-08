Impianti solari: finanziamenti innovativi con AzzeroCO2 ed Ecomill

Con il rilancio della campagna Eternit Free, nasce una nuova partnership tra la ESCo di Legambiente e Kyoto Club e la prima piattaforma italiana per energia, ambiente e territorio

AzzeroCO 2 , Energy Service Company (ESCo) nata per volontà di Legambiente e Kyoto Club, ed Ecomill, prima piattaforma italiana di equity crowdfunding per energia, ambiente e territorio, annunciano la loro partnership. AzzeroCO 2 ed Ecomill sviluppano in modo innovativo impianti da rinnovabili e interventi di efficienza energetica, grazie a campagne di equity crowdfunding che permettono raccolta di capitale per i progetti e il coinvolgimento di cittadini e territori, in particolar modo all’interno della campagna ‘Eternit Free’.

La partnership nasce e sottolinea la sintonia e l’allineamento degli obiettivi delle due realtà. AzzeroCO 2 supporta aziende ed enti pubblici nel migliorare la performance energetico-ambientaledi strutture, edifici, impianti e processi, proponendo un percorso personalizzato per la riduzione di consumi energetici e delle emissioni di CO 2 . Ecomill è una piattaforma di equity crowdfunding specializzata in investimenti sostenibili che facilita progetti con impatto ambientale positivo permettendo accesso al capitale ai progettisti e partecipazione di cittadini e imprese all’investimento.

Per questa prima fase, la partnership si concentrerà soprattutto sullo sviluppo e il finanziamento di impianti fotovoltaici su tetto, realizzati contestualmente alla rimozione eventuale dell’eternit o dell’amianto (Gruppo A-2 del decreto FER1). “Dal lancio della campagna Eternit Free nel 2009 – afferma Annalisa Corrado, coordinatrice della campagna – dopo la realizzazione di quasi 12 MW di fotovoltaico e la bonifica di oltre 100.000 mq di coperture, il nostro impegno per l’utilizzo di ogni strategia possibile per moltiplicare le esperienze di chi produce energia pulita laddove c’era una copertura in fibrocemento amianto non si è mai arrestata. Oggi, finalmente, sembra riaprirsi una opportunità di lavoro importante e vogliamo metterla a disposizione di più soggetti possibili, perché ognuno possa diventare protagonista del cambiamento del proprio territorio”.

“Siamo molto lieti di questa collaborazione con AzzeroCO 2 per lo sviluppo e il finanziamento innovativo di impianti di produzione di energia pulita da fotovoltaico su tetti – concludono Chiara Candelise e Fabio Malanchini, partner Ecomill – Ci permetterà di offrire in piattaforma investimenti interessanti sia dal punto di vista economico che dell’impatto ambientale, e rappresenta un ulteriore passo a supporto della partecipazione di cittadini e territori alla transizione energetica.”

I partner del progetto

AzzeroCO 2 è una società ESCO (Energy Service Company, certificata ISO 11352:2014), nata nel 2004 per volontà di due grandi associazioni ambientaliste italiane, Legambiente e Kyoto Club: da 15 anni supporta aziende ed enti pubblici nel migliorare la loro performance energetica e ambientale. Partendo dall’analisi dell’impatto di strutture, processi e servizi, AzzeroCO 2 costruisce, per Aziende e per Enti Locali, strategie ad hoc finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni (attraverso interventi di efficientamento energetico, realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, gestione virtuosa di risorse, rifiuti, mobilità), potendo seguire, da general contractor, ogni fase realizzativa. AzzeroCO 2. propone, inoltre, la compensazione delle emissioni di CO 2 residue attraverso la messa a dimora di alberi (che costituiscono boschi, infrastrutture verdi urbane, sistemi contro il dissesto idrogeologico etc) e, in collaborazione con i propri soci, promuove progetti di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa, attraverso campagne sul territorio nazionale che hanno l’obiettivo di sensibilizzare le comunità locali e supportare con ogni mezzo disponibile la riconversione energetica e la resilienza dei territori (tra le più attuali: “Mosaico Verde” e “Eternit Free”). Al fianco delle aziende, AzzeroCO 2 realizza un’analisi del posizionamento delle diverse attività o brand in chiave sostenibile e supporta anche la comunicazione esterna e interna, in modo che il percorso personalizzato intrapreso venga valorizzato in un’ottica di rafforzamento e/o ampliamento della propria quota di mercato, in relazione alla propria filiera e all’acquisizione di un vantaggio competitivo sui propri competitor.

Ecomill è la piattaforma di equity crowdfunding che permette a cittadini, famiglie ed aziende di diventare investitori e soci di imprese ad alto valore innovativo nel settore dell’energia, dell’ambiente e del territorio promuovendo sostenibilità e l’innovazione. Ecomill è una piattaforma specializzata in progetti e investimenti sostenibili, rappresentativa di una community e un network di attori che include investitori, imprese, istituzioni, finanza, associazioni e autorità locali operanti nel mondo della sostenibilità e dell’innovazione. Nel panorama del crowdfunding italiano Ecomill rappresenta un soggetto nuovo, e una opportunità di disintermediazione dei processi di investimento nel settore energetico e ambientale. Ai cittadini investitori Ecomill offre la possibilità di investire in modo diretto e disintermediato anche piccole somme di denaro in progetti, imprese e start-up nel settore energetico e ambientale. Consente di investire e contribuire allo sviluppo di progetti ad ampio potenziale ambientale e sociale, creando valore e beneficiando al tempo stesso di ritorni economici adeguati e con profilo di rischio contenuto. Ai promotori di progetti imprenditoriali Ecomill offre accesso a capitale, fornendo un canale innovativo e alternativo di finanziamento. Inoltre, garantisce la possibilità di coinvolgimento di cittadini, investitori e stakeholders locali. Ciò permette di ampliare il bacino dei potenziali investitori e permette di dare visibilità a progetti generando partecipazione nei territori e mercati di riferimento. Ecomill si inserisce nel filone della disintermediazione dei prodotti finanziari, favorendo l’accesso a investimenti altrimenti non avvicinabili dal piccolo investitore.