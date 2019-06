di MILENA DOMINICI

“Il benessere è democrazia, sobrietà e rispetto per l’ambiente”. Questo il principio cardine di una piccola grande rivoluzione. Quella di chi sceglie di vivere nel modo più consono alla nostra salute e agli equilibri del pianeta. Linda Maggiori racconta l’esperienza di una famiglia (la sua) impegnata a contribuire concretamente al benessere generale attraverso scelte consapevoli, rinunciando all’uso dell’auto e riuscendo a ridurre la produzione dei rifiuti quasi a zero. Troppo difficile? Forse no. Se sei consapevole puoi scegliere fra arrenderti all’impotenza o provare a cambiare.

Linda Maggiori

Impatto zero

Dissensi edizioni

pp. 113, 11 euro

