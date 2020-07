Anche in Italia gli imballaggi in acciaio rappresentano uno dei principali ingranaggi che muovono la crescita dell’economia circolare. Anche grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2019 in Italia sono state riciclate 399.006 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di circa 167 Atomium, il celebre monumento di Bruxelles.

La valorizzazione di questa risorsa è al centro di “Cuore Mediterraneo”, una campagna itinerante promossa da Ricrea, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, insieme a Goletta Verde di Legambiente. La campagna sta percorrendo le coste italiane con l’obiettivo di sensibilizzare bagnanti e diportisti sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio, un metallo che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Una buona pratica da tenere a mente anche in vacanza, ricordandosi sempre che bisogna gettare nel contenitore giusto barattoli e scatolette, tappi corona e capsule affinché possano essere avviati al riciclo.

Inviata speciale dell’iniziativa è Alice, protagonista di un viaggio alla scoperta delle abitudini e delle conoscenze degli italiani sugli imballaggi in acciaio, per informarli sull’importanza di una corretta raccolta differenziata. Sempre presenti nel pranzo portato da casa e nelle cambuse, barattoli e scatolette in acciaio sono ideali per custodire le eccellenze della dieta mediterranea come il pomodoro, l’olio d’oliva e i prodotti ittici grazie alla capacità di proteggere i cibi da agenti esterni, mantenendone intatti il sapore, la qualità e le proprietà nutritive. E si riciclano al 100% all’infinito per tornare a nuova vita sotto forma di nuovi prodotti.

“Legambiente e Ricrea dialogano tra loro da più di vent’anni per molte e importanti attività svolte su tutto il territorio, e siamo fieri di averli al nostro fianco – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -. I prossimi anni saranno decisivi per il pianeta e noi continueremo ad impegnarci affinché l’Italia possa contribuire attivamente per ridurre le emissioni di gas serra e per rispettare gli obiettivi concordati a livello internazionale, continuando a sottolineare l’importanza dell’economia circolare”.

Riciclo degli imballaggi in acciaio al centro dell’economia circolare

“Da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito, l’acciaio è protagonista di una reale economia circolare – spiega Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea – Con un tasso di avvio al riciclo pari all’82,2% dell’immesso al consumo, superiore all’obiettivo dell’80% fissato per il 2030 dalla Direttiva Europea, l’Italia è un’eccellenza nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e non possiamo che essere soddisfatti dei risultati raggiunti. Ma il nostro obiettivo è quello di migliorare ancora, continuando a formare ed educare i cittadini”.