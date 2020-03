Sono passati 26 anni dall’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Era il 20 marzo del 1994 il giorno in cui la giornalista romana e il cineoperatore triestino furono uccisi con una raffica di kalashnikov a poca distanza dall’ambasciata italiana di Mogadiscio, in Somalia. Nel Paese del Corno d’Africa, all’epoca teatro di una sanguinosa guerra civile, stavano seguendo per il TG3 il ritiro delle truppe statunitensi dal paese, ma indagavano anche su un presunto traffico internazionale di armi e di rifiuti tossici.

A 26 anni dalla loro uccisione la verità su quanto accaduto ha fatto solo dei timidi passi in avanti, bloccata sistematicamente da depistaggi e omissioni. Nei prossimi giorni scadranno gli ulteriori sei mesi di proroga delle indagini disposti dal gip di Roma per nuovi accertamenti.

Eppure, secondo la Federazione nazionale stampa italiana, Usigrai e il Cdr del Tg3 ci sono oggi nuovi elementi da tenere in considerazione. A ciò si aggiungono i contenuti delle missive inviate da Mogadiscio nelle 48 ore successive all’omicidio, ancora oggi coperte da segreto. Documenti che molto probabilmente, a detta di Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, e Vittorio Di Trapani, segretario dell’Usigrai, “contengono elementi determinanti per ricostruire la catena del depistaggio”. “Il 20 marzo – proseguono – non è solo un’occasione di commemorazione, ma anche e soprattutto di condivisione delle proposte di desecretazione fortemente sostenute non solo dai legali, ma anche da Mariangela Gritta Grainer, da sempre in prima linea in questa battaglia e portavoce del movimento #NoiNonArchiviamo. Un appello che continuiamo e continueremo a rivolgere a tutti coloro che hanno a cuore la ricerca di verità e giustizia in questo Paese”.

