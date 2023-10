Si intitolano “Non c’è vita senza acqua” e “Senza Acqua” e sono il frutto della collaborazione tra A2A, Chora Media e Will Media. Strumenti utili per riflettere sull’importanza di una risorsa limitata, indispensabile per la vita delle persone e la sopravvivenza del Pianeta

“Non c’è vita senza acqua” e “Senza Acqua” sono i titolo di un podcast e di un documentario frutto della collaborazione tra A2A, Chora Media e Will Media per promuovere una riflessione sul valore dell’acqua. Una risorsa limitata, indispensabile per la vita delle persone e la sopravvivenza del Pianeta.

Il podcast realizzato da Chora Media è formato da tre episodi da circa 15 minuti ciascuno Serena Giacomin, fisica dell’atmosfera, climatologa e presidente dell’Italian Climate Network, affronta il ruolo del cambiamento climatico per la gestione delle acque e, con il contributo di esperti del mondo scientifico e key opinion leader di settore, offre nuovi spunti di riflessione su una tematica cruciale per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.

È invece focalizzato sulla siccità il racconto video realizzato da Will Media. In un viaggio attraverso i settori più colpiti dalla scarsità o addirittura dall’assenza totale di questa risorsa Matteo Battagion, head of sustainability di Will Media, racconta in uno short documentary di circa 20 minuti come funziona il ciclo dell’acqua nel nostro Pianeta, analizzando l’impatto della siccità e mostrando al contempo alcune delle soluzioni che possono essere messe in atto per un sistema più efficiente, resiliente e circolare.

Il podcast è disponibile da oggi su tutte le piattaforme audio free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast), sul sito web di Chora Media e su quello di A2A. Il documentario si trova invece sui canali video di Will Media (YouTube, Facebook, ChiliTV) e sui canali digitali della Life Company.