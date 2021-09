Il valore del gioco nella relazione con il cane

Associazioni ambientaliste, animaliste e dei consumatori denunciano: la certificazione volontaria che sta per essere votata in Conferenza-Stato regioni garantirebbe priorità di accesso a fondi PAC e PNRR ma, senza le opportune modifiche, sarebbe l’ennesima misura a sostegno degli allevamenti intensivi, un raggiro per i cittadini e un furto per le aziende migliori