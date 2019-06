“Una battaglia vinta dai cittadini del Municipio III”. Così commenta Giovanni Caudo, presidente del municipio III di Roma, la lettera con cui la sindaca Virginia Raggi chiede la verifica al governatore del Lazio delle condizioni di “revoca definitiva dell’autorizzazione integrata ambientale concessa” al Tmb Salario. Per la sindaca è “indispensabile un intervento di messa in sicurezza e bonifica dell’area che non è compatibile con futuri utilizzi produttivi”. “Ciò premesso stante la chiara volontà politica di superare definitivamente la riapertura degli impianti produttivi in quel sito ed essendo mia ferma intenzione di rispondere alle istanze dei cittadini del Municipio 3 che chiedono con forza che l’area non venga più destinata a scopi industriali”.

Così commenta nel suo post facebook Caudo: “Un grazie anche alla sindaca Virginia Raggi che alla fine ha fatto quello che si doveva fare da tempo e che per mesi ha voluto rimandare. Non dimentichiamo chi nei mesi in cui protestavamo ci ha negato l’evidenza, ma ora la cosa importante è guardare la futuro. Al nuovo destino di quell’area che dovrà prevedere anche un risarcimento ai cittadini, un parco pubblico e un affaccio sul Tevere.

Io personalmente devo una dedica particolare a una persona che dall’inizio ha combattuto questa battaglia lunga 8 anni e a cui dobbiamo un doveroso ringraziamento: Adriano Travaglia. Caro Adriano hai vinto, abbiamo vinto.

Le battaglie anche le più difficili e che hai magari paura di perdere vale sempre la pena combatterle”.

