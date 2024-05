Il Sole 24 Ore: Beghelli Leader della Sostenibilità in Italia

Beghelli si conferma Leader della sostenibilità anche per il 2024. È arrivato anche quest’anno il riconoscimento da parte de Il Sole 24 Ore di includere l’azienda bolognese nella lista delle 200 grandi aziende italiane più sostenibili.

Giunto alla quarta edizione, il Rapporto Leader della Sostenibilità nasce dalla collaborazione fra Il Sole 24 Ore e la società tedesca Statista che ha rilevato e analizzato i dati di aziende grandi e medio-piccole di 25 settori. Per identificare le aziende che si distinguono per le loro pratiche sostenibili e responsabili sono stati considerati 45 indicatori di performance di natura quantitativa e qualitativa.

Su 490 aziende candidate e arrivate alla fase finale, il Rapporto 2024 ha premiato 200 grandi aziende e 40 aziende medio-piccole.

“Un riconoscimento importante che ci accomuna a grandi aziende del panorama industriale e non solo italiano nell’impegno verso il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità. Siamo convinti che l’emergenza della crisi climatica in atto, gli obiettivi del Green Deal europeo e la sempre maggiore attenzione dei consumatori verso prodotti sostenibili e dal minore impatto energetico attribuiscano alle aziende un ruolo strategico fondamentale per migliorare la vita delle persone e l’ambiente, nel presente come nel futuro” – Luca Beghelli, Direttore Marketing del Gruppo Beghelli