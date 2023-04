Il settore dei trasporti ci porta fuori strada

L’elettrificazione delle flotte aziendali avrebbe un impatto positivo per clima e cittadini, che potrebbero acquistare auto elettriche usate a costi accessibili

Le emissioni dei trasporti continuano a essere fuori controllo, compromettendo l’impegno europeo per fronteggiare l’emergenza climatica. È il solo settore con le emissioni in continua crescita. Mentre le emissioni complessive nel 2020 (ultimo dato disponibile verificato dall’Agenzia europea dell’ambiente, ndr) sono diminuite del 32% rispetto al 1990, quelle dei trasporti sono aumentate del 7%. A causa soprattutto del trasporto su strada, le cui emissioni sono aumentate dell’11%. Un trend che non si arresta. Secondo i dati provvisori per il 2021, le emissioni del trasporto su strada sono aumentate di quasi l’8% rispetto all’anno precedente. Senza una radicale inversione di rotta nei trasporti, che contano circa un quarto delle emissioni climalteranti complessive, l’Europa non potrà mai centrare gli obiettivi per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo globale di 1,5 °C. Serve, infatti, andare oltre l’impegno di riduzione del 57% annunciato alla Cop27 e tagliare le emissioni europee di almeno il 65% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, per poter poi raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

L’Europa potrà raggiungere questi obiettivi solo con un’ambiziosa politica dei trasporti, integrata con quella energetica e centrata sull’elettrificazione, con il 100% di produzione elettrica rinnovabile entro il 2035. Accanto al phasing-out del carbone entro il 2030 e del gas fossile entro il 2035, è cruciale quello della vendita di tutti i veicoli con motori a combustione interna entro il 2035, in modo da consentire all’Europa di raggiungere la neutralità climatica prima del 2050. Un primo passo in questa direzione deve venire dall’approvazione finale del regolamento che vieta la vendita di nuove auto e nuovi furgoni a benzina o diesel a partire dal 2035. Solo veicoli elettrici. L’obiettivo è ridurre del 100% le emissioni di questi veicoli rispetto al 2021, con obiettivi intermedi di riduzione al 2030 fissati al 55% per le auto e al 50% per i furgoni.

Un contributo importante, per tradurre in realtà questi obiettivi, può arrivare dall’elettrificazione delle flotte aziendali: sono aziendali 6 auto su 10 vendute in Europa ogni anno, con un chilometraggio doppio rispetto alle auto private, che porta a rivenderle dopo 3-5 anni. L’elettrificazione delle flotte aziendali avrebbe un impatto positivo non solo per il clima, ma anche per i cittadini europei, che potrebbero così acquistare auto elettriche usate a costi accessibili. Positiva quindi la richiesta alla Commissione di trenta grandi aziende operanti in Europa (tra cui Uber, Ikea, Coca Cola e LeasePlan): chiedono che a partire dal 2030 tutte le nuove auto e i nuovi furgoni aziendali siano a zero emissioni, introducendo target ambiziosi di elettrificazione nella “Greening corporate fleets initiative” che Bruxelles ha in cantiere. Altrettanto importante è il contributo che deve arrivare dall’introduzione di limiti di emissione per i veicoli pesanti, che producono più del 25% delle emissioni del trasporto su strada e sono responsabili del 6% delle emissioni totali. Purtroppo, la recente proposta della Commissione non va in questa direzione. Si propone una riduzione, rispetto ai livelli 2019/2020, di appena il 45% entro il 2030, del 65% per il 2035 e del 90% dal 2040 in avanti. Senza fissare alcuna data per l’obbligo di vendita di soli veicoli pesanti a zero emissioni. Con l’eccezione dei bus cittadini, che dovranno essere a zero emissioni entro il 2030.

Ma anche per i camion, come per le auto, si deve introdurre l’obbligo di vendita di soli veicoli a zero emissioni entro il 2035. Con un target intermedio al 2030 di riduzione delle emissioni del 65%, in linea con gli obiettivi di vendita di camion a zero emissioni già annunciati da Daimler e Volvo per il 2030. Soltanto con questa svolta della politica dei trasporti, l’Europa potrà centrare gli obiettivi per fronteggiare l’emergenza climatica e ridurre l’inquinamento dell’aria, che ogni anno causa 350mila morti premature.