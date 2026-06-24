Il Senato approva il Ddl caccia. Il testo passa alla Camera

Con 80 voti favorevoli, 56 contrari e due astenuti primo via libera alla riforma definita “sparatutto” a prima firma Lucio Malan (FdI). L’opposizione: “è incostituzionale”. Le associazioni ambientaliste: “violenza contro la natura e animali selvatici”

Con 80 voti favorevoli, 56 contrari e due astenuti l’aula del Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera.

Il provvedimento (a prima firma del capogruppo di FdI, Lucio Malan e condiviso dal resto della maggioranza) modifica l’attuale legge del 1992. Fra le novità, definisce la caccia come un'”attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi” e i cacciatori diventano bioregolatori”. Aumenta il numero di animali cacciabili o catturabili (tra le specie particolarmente protette non c’è più il lupo) e le aree di caccia consentite.

“È una modifica della normativa 157/92 che storicamente ha garantito un equilibrio fondamentale tra sviluppo sostenibile, difesa della fauna e del territorio e attività venatorie – il commento dei senatori pd che hanno partecipato al sit-in contro la legge organizzato da Legambiente, Lac, Lav, Enpa, Lipu e Wwf davanti al Pantheon – Ora questa maggioranza vuole varare invece questa legge ‘Sparatutto‘, una normativa che consentirà la caccia ovunque, senza tutele per gli animali e per le proprietà agricole, con il rischio concreto che l’Italia diventi il parco venatorio d’Europa attraverso la totale liberalizzazione dei permessi. Una legge incostituzionale”.

Le associazioni: “voto su Ddl caccia al Senato è violenza contro natura e animali selvatici”

“Il voto al Senato è una violenza inaccettabile nei confronti della natura e degli animali selvatici e contrario alla volontà della stragrande maggioranza degli italiani, alle evidenze della scienza e alla sicurezza delle persone. L’affollatissimo sit-in di oggi al Pantheon organizzato da Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu Bird Life Italia e WWF Italia ha espresso un chiaro no al disegno di legge sparatutto voluto dal governo Meloni e dalla sua maggioranza. Un provvedimento che rappresenta un regalo ad una minoranza di cacciatori. Il conto lo pagheranno gli animali selvatici e le persone, che vengono espropriate del diritto di vivere la natura in libertà”. È il commento all’approvazione al Senato del Ddl caccia di Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu Bird Life Italia e Wwf Italia.

“Con questa controriforma, i boschi somiglieranno sempre di più a poligoni di tiro, senza regole. Ora la battaglia si sposta alla Camera. E il governo non può continuare a ignorare una protesta sempre più forte che, partita dalle associazioni ambientaliste e animaliste, ha ormai coinvolto il mondo della scienza e milioni di cittadini italiani. Una mobilitazione che oggi non deve fermarsi – concludono -, ma anzi intensificarsi. A iniziare dalla politica dove all’impegno profuso finora dai senatori di opposizione, che le associazioni ringraziano, si deve ora aggiungere lo sforzo dei tanti deputati che vogliono combattere per una natura di tutti prigioniera dei capricci dei pochi cacciatori”.