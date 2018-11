di SEBASTIANO VENNERI, responsabile mare e turismo di Legambiente

C’è tanto di distonico fra l’incedere lento di mamma tartaruga, che a fine giugno si è trascinata sulla spiaggia di Gallipoli per deporre il prezioso contenuto del suo ventre, e i ritmi adrenalici dei forzati della movida che in quella spiaggia hanno il loro santuario, quel Lido Samsara meta obbligata di chi ha scelto di partecipare alla cerimonia dell’estate da sballo salentina. A poche decine di metri dal nido si consumava il rito a base di pozioni magiche (mojito) e sacerdotesse dalla pelle dorata (cubiste e performer), che di giorno e di notte orientavano le danze del popolo dell’estate ai ritmi della techno.

In realtà l’estate si era aperta con più di un segnale d’allarme per gli operatori turistici di Gallipoli. La querelle che paventava la chiusura del santuario/Samsara (ratificata dal Consiglio di Stato poche settimane fa) e i sigilli alla discoteca Le Cave e al Parco Gondar, fra i luoghi più frequentati, avevano già orientato il popolo dell’estate da sballo verso altri lidi. Panico, crollo delle prenotazioni e presenze fortemente ridimensionate, fra il 30 e il 60%. Con un effetto domino sul resto della Puglia. È come se quest’estate fosse scoppiata la “bolla Salento”, quell’ascesa irresistibile che da alcuni anni ne aveva fatto la meta preferita dell’estate, in grado di competere con le destinazioni più blasonate della costiera romagnola. Anni di duelli a distanza fra Gallipoli e Riccione, pasticciotti contro piadine, in cui sembrava che la vacanza in Salento fosse una sorta di rito iniziatico cui non ci si poteva sottrarre, anni passati al ritmo della pizzica, odore di salsicce e luminarie delle feste patronali. Una crescita spontanea e selvaggia, alimentata dalla “Notte della Taranta”, il big event da 200mila presenze, che poggiava su una base di sabbia.

Nessuna strategia, nessuna politica di sviluppo turistico, tutto affidato ai singoli imprenditori che si attrezzavano per raccogliere il tanto e subito. E così è cresciuta l’economia dei camion bar e dei discount, dei balconi con annessa brandina venduti a 10 euro a notte, dei garage o delle case affittate a turni di 12 ore da gruppi diversi che sceglievano di vivere una settimana di giorno e una di notte. Il tutto nel volgere di pochi anni, un fuoco di paglia che ha rischiato di consumare velocemente una terra bellissima. Quest’autunno, insomma, il Salento potrà finalmente riprendersi dalla sbornia degli scorsi anni e con il cerchio alla testa della “mattina dopo” guardare al lento incedere di mamma tartaruga, pensando che forse è quello il ritmo da preferire: il passo slow di chi sa che per fare qualcosa di buono ci vuole pazienza, sapienza e volontà.

