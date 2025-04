Il ruolo delle società partecipate nell’economia circolare

Un importante confronto pubblico che vede la partecipazione dei vertici di Utilitalia, Retiambiente, Previambiente e Direttori Generali delle principali società partecipate pubbliche. A presentarlo, le dichiarazioni di Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia e Servizi

“La transizione verso l’economia circolare rappresenta un cambiamento strutturale e sistemico del modo in cui produciamo, consumiamo e gestiamo le risorse. In questo contesto, le società a partecipazione pubblica (come aziende municipalizzate, consorzi, società in house, ecc.) giocano un ruolo chiave sia come attuatori di politiche pubbliche, sia come motori di innovazione nei territori”.