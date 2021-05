Il ritiro dei ghiacciai provoca la scomparsa dei fiumi

Il fenomeno globale è noto come “pirateria fluviale”: richiede un adattamento urgente da parte degli ecosistemi e delle persone

I ghiacciai che si ritirano provocano la scomparsa improvvisa dei fiumi. Il fenomeno globale è noto come “pirateria fluviale” racconta il Guardian nella sezione Ambiente: richiede un adattamento urgente da parte degli ecosistemi e delle persone che fanno affidamento sul loro flusso. Poiché i ghiacciai di tutto il mondo si ritirano rapidamente a causa del riscaldamento globale, alcune comunità stanno affrontando un nuovo problema: l’improvvisa scomparsa dei loro fiumi. La pirateria fluviale si verifica quando l’acqua da un fiume viene deviata in un altro a causa dell’erosione o, in questo caso, dello scioglimento dei ghiacciai.

L’ultimo evento previsto è quello della foce del fiume Alsek che si sposterà a 20 miglia a sud dalla sua posizione attuale e arriverà ad attraversare nel parco nazionale e riserva di Glacier Bay in Alaska.

Gli scienziati prevedono che la scomparsa dei ghiacciai reindirizzarà i fiumi nelle aree di alta montagna. Nella maggior parte dei casi, il reindirizzamento sarà irrilevante. Ma in alcune aree con vari gruppi di persone che dipendono dal flusso del fiume, i cambiamenti potrebbero avere un impatto più significativo. “I ghiacciai in generale in tutto il mondo si stanno ritirando – ha detto Dan Shugar, un geoscienziato presso l’Università di Calgary – Quel ritiro rafforzato a cui stiamo assistendo ora, lo sappiamo inequivocabilmente, è dovuto al cambiamento climatico”.

Il primo caso di pirateria fluviale

Shugar è stato uno scienziato che ha documentato il primo caso noto di pirateria fluviale nei tempi moderni nel 2016 nel territorio canadese dello Yukon. Il più grande ghiacciaio del Canada si è sciolto così rapidamente che ha deviato un grande fiume, riducendo così in modo significativo il livello dell’acqua di un lago che alimentava. Per centinaia di anni, il fiume Slims, o Ä’äy Chù, ha trasportato l’acqua di disgelo verso nord dal vasto ghiacciaio Kaskawulsh nel fiume Kluane, quindi nel fiume Yukon verso il mare di Bering. Ma nella primavera del 2016, un periodo d’intenso scioglimento del ghiacciaio ha reindirizzato permanentemente l’acqua di disgelo dell’Ä’äy Chù verso un gradiente più ripido a est attraverso il fiume Kaskawulsh, nel Golfo dell’Alaska a migliaia di miglia dalla sua destinazione originale.

Ora, gli scienziati stanno rivolgendo la loro attenzione più a valle, in Alaska. Si prevede che un ghiacciaio in rapida ritirata all’interno del parco nazionale e della riserva di Glacier Bay in Alaska cambierà il corso di un possente fiume che alimenta, ha predetto il geologo del National Park Service Michael Loso in un documento pubblicato il mese scorso, e con esso, la richiesta di adattamento degli ecosistemi e delle persone che fanno affidamento sul flusso.