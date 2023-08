Il popolo del “No al Ponte sullo Stretto” nelle strade di Messina

Associazioni, sindacati, comitati, partiti e semplici cittadini in corteo a ritmo di musica per esprimere il proprio dissenso alla grande opera e salvare le comunità locali, che rischiano di finire “sotto un ponte”

Nelle strade del centro di Messina si è riunito il popolo contrario allo spettro del Ponte sullo Stretto, questa volta sponsorizzato dal ministro legista, conosciuto al grande pubblico più per erigere muri e guidare ruspe, che per costruire ponti.

A contrapporsi a questo vecchio progetto, il solito feticcio per i disperati della politica, incapaci di immaginare orizzonti nuovi nell’interesse della collettività, una rete di partiti politici, associazioni, sindacati, comitati e semplici cittadini. Un corteo di migliaia di anime ha attraversato la città in maniera civile e gioiosa, sventolando a ritmo di musica e canti bandiere di ogni sigla, impossibile citarle tutte. Un coro di No in mezzo a tanti Si.

Una rete costretta a riattivarsi per provare a spiegare le ragioni del dissenso in un oceano di indifferenza e sfiducia collettiva, alimentato da una stampa (nazionale e locale) totalmente assente se non quando allineata su posizioni a favore del ponte, con punte di volgarità e derisione delle ragioni del dissenso. Solo per fare un esempio, una testata locale si permette di bullizzare sistematicamente i contrari, senza nemmeno provare a leggere le loro ragioni – che poi sarebbe il mestiere del giornalista – rivendicandosi persino il diritto di tacciarli come dei cavernicoli.

Ovviamente, le ragioni della contrarietà sono numerose e circostanziate, Legambiente, solo per fare un esempio, ha scritto un lungo report dove alcune di queste ragioni sono messe in fila, a cui si rimanda per ogni approfondimento. Qui serve solo ricordare che si sta parlando di un ponte a campata unica di oltre 3,5 chilometri, unico caso al mondo, che si dovrebbe costruire in un territorio fragile – insistono due Zone di protezione speciale (Zps) e ben 11 Zone speciali di conservazione (Zsc) – dove ancora oggi manca l’acqua corrente nei rubinetti per gran parte del giorno e gli incendi ogni anno bruciano tutto il possibile senza alcuna capacità di reazione concreta, dove la condizione delle strade e della viabilità in generale è pietosa, tra binari a corsia unica e senza elettricità e strade che sono vere trazzere, dove mancano o sono assai carenti i servizi minimi, la sanità è al collasso e dove l’incuria regna sovrana, grazie a una amministrazione pubblica pervicacemente assente, soprattutto nelle periferie. L’elenco sarebbe troppo lungo e noioso sullo stato dei disservizi pubblici a Messina, Reggio Calabria e dintorni, che qui serve solo per spiegare il contesto fuori scala nel quale quest’opera mastodontica rischia di calarsi. Tra le priorità che servirebbero a queste comunità, insomma, il ponte non c’è proprio.

Tra le tante domande senza risposta che agitano il corteo e che risuonano negli interventi dal palco dei rappresentanti delle singole sigle, spicca l’evidente paradosso che se l’attraversamento con auto al seguito dei 3,5 chilometri di mare oggi dura appena 20 minuti, che peraltro servono per raggiungere direttamente il centro di Messina e di Villa San Giovanni (nemmeno il tempo congruo per mangiare un arancino), con il ponte i chilometri diventerebbero circa 100, considerando che i due piloni poggerebbero dalla parte opposta dei rispettivi centri storici di Messina e Reggio Calabria. Quindi che senso ha fare 97 chilometri in più per finire nello stesso posto, soprattutto considerando gli inimmaginabili impatti ambientali? Si vuole cancellare completamente la viabilità di Messina e Reggio Calabria? Un’infrastruttura deve essere uno strumento utile alla collettività non un fine in sé.

In estrema sintesi, il filo rosso dei motivi per essere contrari rimane quello di sempre, ovvero che si tratta di un’opera completamente inutile, costosissima e devastante per gli ecosistemi marini e terrestri e per le comunità interessate. Un’opera blandita come una clava su una popolazione resa disillusa, cinica e fatalista da decenni di malamministrazione. Che non crede più a niente, figurarsi se crede al ministro leghista, e rimane alla finestra.

A livello locale, la carota con cui si sta provando a costruire un po’ di consenso è la solita promessa di denari a pioggia che, senza Ponte, non arriverebbero mai. Se il pane di uno sviluppo sostenibile e a misura di comunità non è concesso a queste comunità, allora meglio accontentarsi delle briciole, è la frase ricorrente ai tavolini dei bar e nei pranzi di famiglia. Anche se tutti sanno a fine pasto, nessuno escluso, che si tratta di un’opera che non serve davvero alla popolazione che vive su entrambe le sponde ma solo agli interessi dei grandi capitali e delle imprese di costruzioni e progettazioni che non hanno sede né a Messina né a Reggio Calabria, almeno questo è chiaro a tutti.

Forse non è chiaro a tutti, invece, che quelle popolazioni grazie al ponte si verrebbero spazzate via definitamente, nel migliore dei casi per finire sotto un ponte, nel peggiore costretti ad alimentare il popolo della diaspora. La mappa degli espropri è già pronta, si dice, quindi si preannunciano riserve indiane di rinnovata speculazione edilizia? Dove andranno a vivere queste comunità? E perché devono andarsene?

Colpisce che nello storytelling mainstream si parli solamente delle caratteristiche tecniche del ponte e delle mirabolanti conquiste della tecnica e della generosa finanza che aprirà i cordoni della spesa e mai del fatto che quest’opera non servirà, appunto, a unire due comunità, quella di Scilla (dalla sponda calabrese) e quella di Cariddi (dalla sponda siciliana), che sono unite da sempre, ma ad annullarle, a seppellirle, trasformando un luogo in un non-luogo, ovvero in un mero snodo infrastrutturale. È questo il futuro che si meritano i messinesi e i reggini? E a questo che deve servire un ponte?

E in ogni caso, se l’opera dovesse passare alla fase operativa, si aprirebbe una stagione di cantieri infiniti che insisterebbero in una comunità di pescatori, su tutti Torre Faro, che vive in un dedalo di strade e vicoli stretti che sbucano su piazze con vista mare, uno spettacolo unico, che diventerebbe solo un ricordo. Un pezzo di Sicilia autentica e in via di sviluppo autoctono rischia di scomparire per scelte fatte nei salotti di Roma e avallate dal cinico opportunismo dei politici locali.

La sola apertura di cave e discariche e il continuo via vai dei mezzi pesanti spazzerà via tutto, rendendo la vita impossibile a chiunque. Sarà come un rinoceronte costretto a muoversi in una cristalleria. Una comunità che rivendica il diritto di continuare a esistere e vivere in un luogo che è la sua casa da sempre, è questa la vera posta in gioco delle ragioni del No al ponte.