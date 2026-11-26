Il 5 dicembre, a Roma, la manifestazione per far entrare la questione climatica nella campagna elettorale. E fare festa. Appuntamento a Piazza del Popolo

Piazza del Popolo, a Roma, è da sempre una delle piazze più importanti per le manifestazioni politiche, e per la stessa democrazia, del nostro Paese. Dopo l’estate europea più calda degli ultimi centocinquant’anni, che ha costretto tante persone anziane a rinchiudersi in casa per un inedito lockdown, quello climatico, e dopo una Cop31 molto deludente, è arrivato il momento di riempirla di decine di migliaia di persone preoccupate per l’emergenza climatica che avanza. E per la latitanza delle politiche per fermarla.

È questo il senso della manifestazione, convocata per il 5 dicembre, “La Terra chiamò”, che Legambiente sta organizzando insieme ad Asvis, Fondazione Symbola, Future Food Institute, Greenpeace, Kyoto Club, Marevivo, Venice Climate Week, Wwf e ad oltre novanta organizzazioni che a vario titolo contribuiscono ad aumentare la consapevolezza su questi temi e a difendere le vittime della crisi climatica. Cento organizzazioni che contano milioni di soci e di sostenitori, unite dall’obiettivo di far entrare la questione climatica in modo dirompente nella campagna elettorale. Ecco, già questo è un risultato straordinario.

Sul palco si alterneranno le testimonianze del mondo scientifico, delle vittime dell’emergenza climatica, di chi nel mondo associativo è impegnato da tempo per risolverla, di chi nelle istituzioni o nel mondo delle imprese sta già lavorando concretamente per la transizione ecologica e quella energetica. Saliranno sul palco con noi, tra gli altri, la cantante Elisa, il maestro Michelangelo Pistoletto, l’attrice Anna Foglietta, il comico Lillo, lo scrittore Maurizio de Giovanni, il gruppo Eugenio in Via Di Gioia.

Nonostante la gravità della situazione sarà una giornata di festa. Perché il cambiamento è in corso ed è molto visibile intorno a noi. È un cambiamento che sta facendo impazzire il vecchio modello produttivo, impegnato ad alimentare tensioni e a far circolare fake news sulla riconversione ecologica dell’economia. Sempre più imprese hanno già scelto da che parte stare. Manca ancora la politica.

Inviteremo in piazza i leader dei partiti che si contenderanno l’esito delle prossime elezioni politiche per governare il Paese nella legislatura che verrà. Ma stavolta saremo noi a parlare, loro ascolteranno le nostre richieste: clima in cima all’agenda politica, mitigazione e adattamento subito, “chi inquina paga”. Si può fare. Ma prima va trovato il coraggio mancato finora.