Il Parlamento europeo approva la legge sul ripristino della natura

La Natura restoration law è passata con 336 voti favorevoli. Bocciata la richiesta di rigetto del Ppe e dei gruppi di destra. Ora i negoziati con il Consiglio europeo. Legambiente: “Ora l’Italia ripensi la propria posizione”

È stata approvata dal Parlamento europeo la Nature restoration law, ovvero la legge sul ripristino della natura. Il progetto è finalizzato al ripristino della biodivesità e al recupero delle aree naturali gravemente compromesse. Bocciata la richiesta di rigetto che era stata avanzata dal Ppe e dai gruppi di destra. I voti favorevoli sono stati 336, 300 i contrari e 13 gli astenuti. Partono adesso i negoziati legislativi con il Consiglio europeo.

Soddisfatta Legambiente secondo cui, come spiega in una nota, l’esito di questo voto conferma che “la direzione del Grean Deal Europeo è quella giusta, sconfiggendo i parlamentari di destra che, spalleggiati dalle associazioni agricole e della pesca, si opponevano a una misura necessaria per garantire la tutela della biodiversità messa a rischio dai cambiamenti climatici e da uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e del mare”. “Una sconfitta che a livello europeo spacca il Partito popolare di Max Weber che ha provato a rompere la maggioranza Ursula, spalleggiato anche da quei governi come l’Italia, Austria, Belgio, Finlandia, Olanda, Polonia e Svezia che avevano bocciato la norma approvata oggi dal parlamento europeo”, sottolinea l’associazione ambientalista.

“L’approvazione della legge sul ripristino della natura – dichiara Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente – è buona notizia perché conferma la strategia del Green Deal Europeo, ma per il nostro Paese apre una riflessione perché il Governo Meloni deve ripensare la propria posizione in vista dei negoziati del Consiglio con il Parlamento per l’adozione finale della legge. L’Italia sulle politiche europee non può continuare a posizionarsi dalla parte sbagliata della storia e sostenere strategie contrarie alla tutela dell’ambiente e del Pianeta, gli interessi delle imprese e dei cittadini italiani si possono garantire dialogando e migliorando le proposte della Commissione Europea”.