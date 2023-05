IL MOTORE DEL 2035

Accelerare sull’elettrico e accompagnare il “phase out” delle auto endotermiche è l’unica via. Ma mentre i Paesi più industrializzati e le case produttrici procedono spediti verso la sostenibilità e le emissioni zero, l’Italia rischia di restare in coda, ostacolata dalla politica e dai luoghi comuni. Tra questi quello sulle gravi perdite di posti di lavoro, smentito invece da uno studio dei ricercatori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia che stima un incremento occupazionale di 6.000 unità nel medio periodo.

Introduce e modera Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia. Intervengono: Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile di Legambiente. I giornalisti Rocco Bellantone, Giulia Assogna, Elisa Cozzarini e Lorenzo Marinone.

Durante la diretta Gianlorenzo Ingrami realizzerà delle vignette sui temi trattati.