Quando prenderà piede il trasporto elettrico di massa? Quando le batterie risolveranno per tutti, in modo esteso e economicamente sostenibile, il problema delle leggi della fisica, consentendo l’accumulo dell’elettricità nel tempo? Come si diffonderà il nuovo mondo dell’energia auto-prodotta dai cittadini? Contribuirà a debellare la povertà energetica, in Africa e non solo? Il volume “Il mondo rinnovabile” di Valeria Termini avanza e sostanzia un’ipotesi corroborata dall’analisi economica, dallo studio attento dei dati e da uno sguardo vigile all’evoluzione delle istituzioni, in particolare in Europa dove il processo è partito, e in Africa dove finalmente l’energia pulita sarà fonte di sviluppo. Nell’arco di trent’anni il grande cambiamento sarà compiuto; le dinamiche economiche e l’adattamento sociale porteranno a un mondo rinnovabile.Il capitalismo non vive senza crescere. Nella crescita seguita alla rivoluzione industriale si è scontrato, tra gli altri, con i limiti naturali del pianeta.

Ma l’esito atteso e la soluzione non sono in una “decrescita felice” come propongono molti teorici. La dinamica dell’innovazione procede, mossa dalla curiosità dell’uomo, dalla spinta al profitto, dalla ricerca continua di soluzioni ai problemi che crea; la freccia della traiettoria industriale riesce ancora una volta a rinnovarsi. La storia non si ferma.

E tra mille contraddizioni il mondo dell’energia pulita avanza, supportato dalla rivoluzione digitale. Il processo, globale, è irreversibile, come è mostrato in questo testo col rigore dell’economista politica e la chiarezza della spiegazione che rende comprensibili a tutti dinamiche complesse.

Valeria Termini

Il mondo rinnovabile

Luiss University press

pp.166, euro 20

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook