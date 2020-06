Oggi alle 17 Roberto Carvelli presenterà il suo nuovo libro “Il mondo nuovo- una visione del futuro”, Alessandra Sannella e Mariella Nocenzi il loro saggio “”Perspectives for a new social theory of sustainability”. Insieme alla giornalista Elisabetta Galgani

Oggi alle 17 la giornalista Elisabetta Galgani dialogherà con lo scrittore Roberto Carvelli e le due docenti Alessandra Sannella e Mariella Nocenzi sul “mondo che verrà” e i cambiamenti in corso. Carvelli presenterà il suo nuovo libro “il mondo nuovo- una visione del futuro”, una raccolta di interviste a scrittori, scienziati, pensatori L’autore, avvalendosi del contributo di alcune delle menti più originali di ieri e di oggi (Joseph Stiglitz, Ermanno Olmi, Paolo Fresu e molti altri), allestisce una tavola rotonda di primissimo livello per gettare le fondamenta del “mondo nuovo” e superare l’ansia dell’oggi.

Con le docenti universitarie Sannella e Nocenzi si parlerà di come il mondo della sociologia sta affrontando la dimensione sociale della sostenibilità. Quanto ad esempio quest’ultima sia collegata con la giustizia sociale e quanto sia di primaria importanza anche per combattere le pandemie. Il loro saggio “Perspectives for a new social theory of sustainability” annovera gli interventi di esimi studiosi tra cui Paolo De Nardis e Franco Ferrarotti.