sabato 6 Settembre 2025
Recensioni

Il mistero dei tarocchi

Milena Dominici
di Milena Dominici
In questo giallo scorrevole e avvincente, l’autrice Barbara Baraldi affronta temi che vanno oltre il classico thriller: i rapporti familiari, i traumi emotivi, le fragilità personali

In una Trieste ricca e silenziosa, il primo cadavere ritrovato poteva sembrare dovuto a un incidente. Oppure, più probabilmente, a un suicidio. Sul secondo, invece, nessun dubbio: è stato chiaramente un omicidio. Su entrambi i corpi una carta dei tarocchi, la Temperanza e la Ruota della Fortuna, come una firma o un’indicazione (o un depistaggio?) per chi deve scoprire il colpevole di queste morti ravvicinate e apparentemente non collegate tra loro. A indagare è la commissaria Emma Bellini, una poliziotta intelligente e pragmatica che in questa indagine rischia di perdere tutta la sua fermezza proprio a causa dei tarocchi, che la costringono a riavvicinarsi a Maia, la sorella più giovane e creativa, con cui non ha rapporti da tempo. È proprio Maia, infatti, l’autrice del mazzo di tarocchi dal quale provengono le carte ritrovate sulla scena dei delitti. Un mazzo creato con cura e passione e poi bruciato intenzionalmente per cancellare un ricordo traumatico. Ciò nonostante, ora queste carte sono inspiegabilmente ricomparse. È un vero mistero; eppure, i tarocchi nell’ultimo romanzo di Barbara Baraldi non sono tanto collegati alla pratica esoterica della divinazione, quanto invece alla psicoanalisi, con gli arcani che rimandano agli archetipi junghiani per leggere il presente. Si legge: «Tutto quello che è nei tarocchi è già dentro di te». «È proprio questo a farmi paura».  

In questo giallo scorrevole e avvincente, l’autrice affronta temi che vanno oltre il classico thriller: i rapporti familiari, i traumi emotivi, le fragilità personali, la perdita e le possibili rinascite. Emma e Maia sono molto diverse: una cerca il controllo attraverso l’analisi razionale, l’altra si rifugia nell’arte per sopravvivere. Non si frequentano da anni per un motivo che viene svelato alla fine, insieme al colpevole degli omicidi, che agisce per vendicare un dolore altrettanto antico. 

 

Barbara Baraldi
Gli omicidi dei tarocchi 
Giunti
Pag 372, 18.90 euro

