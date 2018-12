Quello raccontato con le nostre storie di copertina nel 2018 è un mondo in cui il clima sta cambiando e che sta consumando a ritmi vertiginosi risorse naturali preziose come l’acqua. In cui i diritti umani, anche se sono passati 70 anni dalla Dichiarazione universale dell’Onu, non sono ancora del tutto rispettati, e in cui modelli di accoglienza e solidarietà, e di gestione del bene pubblico, sono presi di mira e messi sotto processo, come accade a Riace con “l’arresto” dell’esperienza del sindaco Mimmo Lucano.

Eppure, c’è chi non si scoraggia e continua a costruire un mondo migliore, con tanti progetti di accoglienza e solidarietà sparsi in tutta Italia, chi crea nuova occupazione con i green jobs sfruttando tecnologie e innovazioni sostenibili, e chi sa creare spazi e tempi per una vita nel pieno rispetto dei cicli naturali.

È un po’ il meglio pubblicato nel 2018 su La Nuova Ecologia. Le inchieste e la cronaca di vertenze italiane e internazionali, le esperienze di economia civile e tante pagine di quella cultura ancora capace di raccontare le vicende umane con sguardo profondo e lungimirante, hanno accompagnato i nostri lettori in questi 12 mesi appena trascorsi.

Ve li riproponiamo come regalo di fine anno e come augurio per un futuro sempre più rinnovabile e sostenibile, anche nelle relazioni umane. In cambio vi chiediamo di mettere “mi piace” alla nostra pagina Facebook e di seguirci su Twitter. O di abbonarvi al nostro mensile. Per vivere insieme il 2019, e per sostenerci con la vostra lettura.

Buon anno a tutte e a tutti!

Francesco Loiacono

direttore La Nuova Ecologia

LE COPERTINE DE LA NUOVA ECOLOGIA DEL 2018

Gennaio



Nemici invisibili di Francesco Loiacono

Monossido di carbonio, formaldeide, polveri sottili…Ecco la mappa dell’inquinamento indoor che minaccia la nostra salute. Come difendersi? Buon senso e nuove tecnologie.

Febbraio



Cantiere Italia di Francesco Loiacono e Sergio Ferraris

Dalle buone norme approvate nella scorsa legislatura alle proposte di chi si candida nelle prossime elezioni. Immaginando un Paese migliore, ecologico e solidale.

Marzo

Ci vuole un albero di Francesco Loiacono

Un patrimonio boschivo di 11,8 milioni di ettari. Che con i suoi “servizi ecosistemici”, dalle risorse legnose all’abbattimento della CO 2 , vale 90 miliardi di euro. Da gestire con cura La crescita quantitativa non è stata accompagna da una maggiore qualità del bosco e del paesaggio forestale.

Aprile



Lavorare meglio di Elisabetta Galgani

Dalle nuove tecnologie alla green economy. Opportunità e rischi di un futuro già in atto Innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e attenzione alle persone. Dalle start up alle imprese proiettate da sempre sul futuro. Ecco le buone pratiche da replicare

Maggio



L’acqua ha le gocce contate di Francesco Loiacono, Rocco Bellantone e Francesco Paniè

Siccità, sprechi, inquinamento e guerre. Stiamo esaurendo una risorsa vitale. Come tutelarla. Sono 2,1 miliardi le persone private di un diritto fondamentale. Mentre crescono il water grabbing e l’assalto alle grandi falde sotterranee. Come cambiare radicalmente l’uso delle risorse idriche

Giugno

Tutti al mare di Sebastiano Venneri, Elisa Cozzarini

Le spiagge davvero accessibili anche alle persone con disabilità. E quelle che vanno liberate. Da barriere, fisiche e culturali. E inquinamento. Identikit di un’estate italiana. Viaggio nell’Italia delle spiagge davvero accessibili per le persone disabili. Fra eccellenze di successo e barriere da abbattere. Soprattutto culturali. I numeri e le opportunità di un mercato ancora da conquistare.

Luglio-agosto



Naturalmente di Elisabetta Galgani con contributi di Sebastiano Venneri, Mauro Bulgarelli, Lorenzo Lombardi, Andrea Poggio

Cambiare vita è possibile. Scegliendo la qualità delle relazioni umane. E dell’ambiente. Protagonisti, libri e blog di un movimento che cresce. Viaggio nell’Italia di chi ha scelto di cambiare radicalmente luoghi e stili di vita. Puntando sulla natura e sulla qualità delle relazioni. Una tendenza in crescita, tra libri, blog e corsi.

Settembre



Mal d’Africa di Francesco Paniè e Rocco Bellantone

Dalle terre rare alle miniere di cobalto. Dalle nuove schiavitù alle deforestazioni. La faccia sporca dell’industria hi-tech. E le soluzioni da pretendere.

Dirty metal, il risiko delle terre rare. Disprosio, ittrio, terbio, europio… Ecco i minerali indispensabili nell’era dell’innovazione tecnologica. Tra giochi di potere, devastazioni ambientali e violazioni dei diritti umani. Dalla Cina all’Africa.

Ottobre



Allarme clima di Domenico D’Alelio con contributi di Silvia Zamboni, Sergio Ferraris

Dai ghiacciai che si sciolgono alle inondazioni: la Terra si è surriscaldata. Gli appelli della scienza. E l’inerzia della politica. Come scongiurare un futuro invivibile. Gaia ultima chiamata. Cronaca e scienza non lasciano dubbi: il clima del nostro pianeta è già peggiorato, a causa dell’effetto serra. E crescono i segnali d’allarme sulle conseguenze drammatiche per la biosfera e l’umanità.

Novembre



Invisibili di Fabio Dessì, Costanza Zanchini, Giorgia Ceccarelli (Oxfam Italia), Riccardo Noury (Amnesty International Italia), Elisa Cozzarini

Accoglienza, lavoro, libertà di stampa. Un bilancio della tutela dei diritti umani 70 anni dopo la Dichiarazione universale delle Nazioni Unite. Aspettando il riconoscimento dell’ambiente

Dicembre

Ritorno a Riace di Fabio Dessì, con un contributo di Elisa Cozzarini

La rabbia di Mimmo Lucano e la testardaggine di chi lo aspetta e vuole restare. Reportage dal Comune simbolo dell’accoglienza dei migranti. Con un’intervista a Mimmo Lucano.

