Il 23 giugno la Commissione Agricoltura e ambiente del Consiglio regionale del Lazio ha dato parere favorevole alla firma definitiva che trasformerà l’area del Lago dell’Ex Snia-Viscosa in un Monumento Naturale. Adesso il decreto passerà al presidente della Regione Nicola Zingaretti per l’ultimo via libera.

Il decreto di istituzione del Monumento Naturale riguarderà per il momento la parte espropriata negli anni scorsi e che oggi comprende il lago e il parco. Entro il prossimo anno gli enti locali coinvolti dovranno valutare la possibilità di ampliamento del perimetro da tutelare. In un secondo momento verranno coinvolti anche i soggetti a cui fa riferimento la restante area privata, dove si trova un’ex fabbrica abbandonata da anni e per la quale è stato depositato un progetto edilizio.

Raggiunto dunque un obiettivo su cui si lavorava da sei anni, ovvero da quando, nell’agosto del 2014, al Consiglio regionale del Lazio era stato presentato un atto intitolato “Misure per l’apposizione del vincolo di monumento naturale all’area del Lago dell’ex Snia Viscosa”.

“Finalmente possiamo dire di aver messo un punto fermo contro le speculazioni che hanno tentato inutilmente di attaccare il patrimonio storico e naturale del Lago Bullicante”, scrivono i cittadini e gli attivisti del Forum del parco delle energie che chiedono che la tutela venga adesso estesa anche all’area privata, “ovvero il 40% della superficie totale”. “Mettere a sistema e vincolare una volta per tutte il grande patrimonio di aree verdi che grazie alle lotte degli abitanti per garantire il benessere, sono state strappate alla speculazione: Ex Snia, Parco Lineare di Roma Est, Parco archeologico tiburtino, Parco di Centocelle, Parco Somaini solo per citare alcune delle vertenze che vogliamo ricucire attraverso un percorso capace di liberare la città dal cemento con un processo di forestazione e realizzazione di una grande rete ecologica, un piano per spazzare via l’arroganza dei palazzinari con migliaia di alberi”.