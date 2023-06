Il gioco dell’orca

P rovano affetto per i propri simili e strazio per le perdite . E nella loro dimensione emotiva e sociale si rivoltano contro i nemici

Le orche atlantiche sferrano assalti a piccole imbarcazioni lungo le coste europee. Un comportamento naturale, ma che deve far riflettere. Tutto è cominciato con un incidente “nautico” occorso a un esemplare dominante, che ha reagito in maniera aggressiva, ispirando il comportamento di altre orche. Ma che creature sono le orche? Me lo chiedo dal primo incontro con loro, che però non avvenne in mare.

“Sea World” di Orlando, Florida, marzo 2008. Lambendo la parete trasparente di un’enorme arena acquatica, giovani orche lanciano gavettoni a malcapitati addetti alla sicurezza, stretti tra gli spalti e il palcoscenico liquido. Da quella che pare un’irruzione clownesca che prelude all’ingresso in scena degli acrobati, si passa presto allo spettacolo vero e proprio: orche adulte che si cimentano in salti mirabolanti e coordinati, guidate da premurosi addestratori. Fino a quando, all’apice dell’eccitazione collettiva, dagli spalti si leva un coro: “Sha-mu! Sha-mu!”. Con l’incedere del patriarca, ecco arrivare un mastodontico maschio di ben 6 tonnellate, con la pinna dorsale ricurva. È Tilikum, un veterano del “Sea World”, catturato in Islanda nel 1983, a soli due anni. Tutti però lo chiamano “Shamu”, come il primo esemplare in cattività che negli anni Sessanta avviò la tradizione del circo delle orche.

Due anni dopo lo show al quale assistetti a Orlando, lessi che Tilikum aveva ucciso la sua addestratrice, finendo in isolamento. L’animale morì a 35 anni per un’infezione polmonare, nel 2017, un anno dopo la messa al bando dei controversi spettacoli del “Sea World”. Le orche sono animali empatici, provano affetto per i propri simili e strazio per le perdite, da quelle affettive a quella della libertà. Si tramandano una cultura per imitazione e apprendimento e nella loro dimensione emotiva e sociale si rivoltano, anche in gruppo, contro i loro nemici.