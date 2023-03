Il futuro non è scritto

Sul rapporto Ipcc, Guterres ha detto che “una bomba climatica sta ticchettando”. Ma che abbiamo le conoscenze per disinnescarla. L’editoriale al numero di aprile di Nuova Ecologia

Le vicende terrene attraggono sempre la nostra attenzione e dominano i nostri pensieri. Ma è bene, di tanto in tanto, alzare lo sguardo e rivolgere un arrivederci alle centinaia di stelle che stanno scomparendo dal nostro sguardo. Lo facciamo con la storia di copertina di questo mese, illustrata da Antonio Pronostico, in cui spieghiamo cause ed effetti, anche sulla vita umana e animale, dell’inquinamento luminoso. Un bambino che nasce oggi sotto un cielo in cui brillano 250 stelle, quando avrà 18 anni ne potrà ammirare soltanto 100, oscurate ormai dallo skyglow: un bagliore permanente e diffuso anche al di fuori delle aree urbane.

Intanto, sulla Terra, “una bomba climatica sta ticchettando”, ha detto Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, a commento del VI Rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici divulgato dall’Ipcc il 20 marzo scorso. Il numero uno delle Nazioni Unite, però, con ostinata speranza aggiunge che abbiamo le conoscenze per disinnescarla “la bomba a orologeria”. Infatti, nell’ultimo rapporto prima del 2030, anno entro il quale secondo l’Accordo di Parigi dobbiamo ridurre le emissioni per contenere l’aumento di temperatura nella soglia di 1,5 °C, gli scienziati lanciano sì l’allarme ma ricordano che se agiamo ora possiamo ancora garantire un futuro sostenibile per tutti. Perché le opzioni sono disponibili ed è dunque possibile mettere in campo un’azione climatica efficace e tempestiva per ridurre le perdite e i danni alle persone e alla natura. Come la siccità, che quest’anno morde già da inizio marzo, come testimoniano le foto del Po e del lago di Garda di Michele Lapini nel servizio “Paese a secco”. L’accumulo di neve nella regione alpina è stato al di sotto della media e oltre confine la siccità colpisce anche Francia e Spagna.

L’oceano produce la metà dell’ossigeno che respiriamo e assorbe l’anidride carbonica. Per questo è una bella notizia l’accordo sul Trattato per la tutela dell’Alto mare

Il nostro più grande alleato per superare la crisi climatica può essere il mare, a patto di mantenerlo nelle migliori condizioni di salute. L’oceano produce infatti la metà dell’ossigeno che respiriamo e assorbe l’anidride carbonica. Per questo è una bella notizia l’accordo sul Trattato per la tutela dell’Alto mare raggiunto a marzo, dopo 15 anni di trattative. Finora le acque oltre le 200 miglia nautiche dalla costa sono state sfruttate e considerate “terra di nessuno”, adesso è stato finalmente tracciato un percorso di gestione e tutela dell’oceano come “bene comune”. Tra cielo e mare, allarme e speranza, dovremo scrivere il nostro futuro.