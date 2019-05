a cura di MILENA DOMINICI

Quasi non sembra una storia vera questa autobiografia della storica Tara Westover. Siamo negli Stati Uniti alla fine degli anni Ottanta, eppure se nel testo le date non fossero citate precisamente sembrerebbe una storia ambientata molto prima. Prima della modernità, del suffragio universale, prima dell’approvazione della Carta dei diritti umani. La scrittrice racconta la sua difficile infanzia sulle montagne dell’Idaho, in una casa abitata soltanto dalla sua famiglia di mormoni rigidamente osservanti e della sua non educazione, imposta da un padre padrone tanto carismatico quanto violento e manipolatore. Sette fratelli, di cui quattro nemmeno registrati alla anagrafe, niente scuola né istruzione se non le letture della Bibbia scelte dal padre, l’attesa della fine del mondo, l’odio e il sospetto verso chiunque, il duro lavoro quotidiano, il rifiuto più totale della moderna medicina, dei vaccini e delle cure mediche “strumento del governo degli infedeli per indebolire e danneggiare l’organismo delle persone per bene e timorate di Dio”.

Nulla sembra scalfire le convinzioni di questa piccola comunità autosufficiente, nemmeno gli incidenti più gravi o le insensate violenze perpetrate ripetutamente sulle donne da parte del più bello e forte dei suoi fratelli, evidentemente disturbato. Nonostante il fortissimo condizionamento familiare, grazie anche alla spinta di parenti e amici “normali” con i quali occasionalmente viene in contatto, pur confusa e spaventata Tara decide di opporsi a un futuro già scritto di violenza e rassegnazione: inizia a studiare. Gradualmente, e con enormi difficoltà psicologiche, si allontana da questa famiglia-setta per iniziare a vivere la sua nuova vita fino ad arrivare a Cambridge con una borsa di studio che le permetterà di emanciparsi, assumere e sperimentare un altro tipo di educazione. Diventare una persona diversa.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook