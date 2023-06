Il fumo degli incendi boschivi in Canada ha raggiunto l’Europa

I dati di Copernicus: con 160 megatonnellate di carbonio emesso e 487 incendi ancora attivi, superata la media di emissioni degli ultimi venti anni. Attraverso l’Atlantico il fumo arriva sul Vecchio Continente

La serie di gravi incendi boschivi che dagli inizi di maggio ha colpito il Canada non accenna a diminuire. Come riportato sul “Canadian Interagency Forest Fire Center”, infatti, il 27 giugno il numero di incendi ancora attivi era di 487, dei quali 253 fuori controllo.

L’intensità dei roghi, che hanno seri impatti sulla qualità dell’aria, si riflette nei dati del Servizio di Monitoraggio dell’Atmosfera di Copernicus (Cams), dai quali si apprende che nei soli mesi di maggio e giugno si è avuta un’emissione di circa 160 megatonnellate di carbonio, numero che ha superato in maniera significativa la media del periodo 2003-2022.

Gli incendi, causati da alte temperature e condizioni insolitamente secche, sono divampati nella parte occidentale del Paese, colpendo le regioni della Columbia Britannica (dove sono ancora attivi 103 incendi), dell’Alberta (con 83 incendi, dei quali 10 fuori controllo), del Saskatchewan (con 32 incendi attivi) e i territori del Nord-Ovest. I roghi si sono poi estesi alle regioni orientali di Ontario (dove le emissioni di carbonio dovute agli incendi sono già le più alte dal 2003), Québec e Nuova Scozia.

Ma il Canada non è l’unico Paese a subire gli effetti prodotti dagli incendi boschivi. Le analisi del Cams condotte tra l’1 e il 26 giugno mostrano come l’intensificarsi degli incendi in Québec nei primi giorni del mese sia sfociato nel trasporto di fumo verso sud, con un peggioramento della qualità dell’aria di superficie di importanti centri abitati degli Stati Uniti nordorientali, come New York e Filadelfia, dove ai cittadini è stato consigliato di indossare mascherine all’aperto.

Un ulteriore aumento degli incendi nelle regioni del Québec e dell’Ontario, tra il 21 e il 22 giugno, ha fatto sì che si registrasse un episodio significativo di trasporto di fumo a lungo raggio: attraverso l’Atlantico, il fumo degli incendi ha infatti raggiunto l’Europa occidentale il 26 giugno, per proseguire più a est fino al 29 giugno. Sempre dal Cams, si apprende come episodi di trasporto di fumo a lungo raggio di questo tipo si verificano solitamente ad altitudini più elevate e si manifestano maggiormente con cieli nebulosi e tramonti rossi/arancioni. Pertanto, come ha spiegato Mark Parrington, Senior Scientist di Cams “non si prevede che abbia un impatto significativo sulla qualità dell’aria in superficie in Europa, ma il fatto che i valori degli inquinanti associati al pennacchio di fumo siano così alti quando raggiungono questo lato dell’Atlantico è un chiaro riflesso dell’intensità degli incendi”.