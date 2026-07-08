Il decennio perduto delle rinnovabili elettriche in Italia

QualEnergia è il bimestrale di Legambiente e Kyoto Club dedicato alle politiche energetiche. Nato agli inizi degli anni Ottanta e rilanciato nel 2003. intende informare. sensibilizzare e approfondire le nuove opportunità sul fronte dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Direttore scientifico Gianni Silvestrini. direttore responsabile Sergio Ferraris.
EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.
E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.
Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.