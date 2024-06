Il CONOU e Legambiente: un’estate all’insegna della sostenibilità

L’XI edizione di EcoForum, la conferenza nazionale sull’economia circolare organizzata da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, vedrà la partecipazione del Presidente del CONOU Riccardo Piunti nel corso della prima giornata di lavori, per parlare di economia circolare e degli obiettivi dell’agenda 2030. Ma questo è solo uno degli appuntamenti che vedranno marciare insieme le bandiere del Conou e di Legambiente.

INSIEME PER LA TUTELA DEI MARI E DEI LAGHI

Il Consorzio si conferma anche partner della campagna estiva Goletta Verde e Goletta dei Laghi. A bordo della famosa imbarcazione del Cigno, che farà tappa in tutte e 15 le regioni costiere della Penisola, il CONOU affronterà i temi della lotta alla crisi climatica, dell’inquinamento e della salvaguardia della biodiversità, portando l’esempio virtuoso della sua Filiera che, non solo evita una potenziale dispersione nell’ambiente di un rifiuto pericoloso, ma lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese.

Il Consorzio sostiene da anni la campagna estiva di Legambiente nella convinzione che sia assolutamente necessario agire collettivamente per la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

“Quattro chili di olio usato, il cambio di un’auto, se versati in acqua inquinano una superficie grande come sei piscine olimpioniche. Questo spiega perché l’attività di raccolta del CONOU sia così importante, anche per la tutela dei mari e dei laghi. Ma non ci fermiamo qui, perché oltre a raccogliere l’olio lubrificante in tutta Italia, lo rigeneriamo completamente. L’esperienza del CONOU dimostra come realizzare l’economia circolare non sia affatto un’utopia e come anzi essa sia strategica per rispondere alle sfide ambientali che siamo chiamati ad affrontare come la scarsità di risorse, la gestione dei rifiuti e il riscaldamento globale. Fondamentali, in questo processo, anche la transizione energetica e i comportamenti quotidiani di tutti noi cittadini” afferma Riccardo Piunti, Presidente del CONOU.