Il clima sui media di tutto il mondo

Buon anno e bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso una selezione di notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero le nuove politiche norvegesi nell’Artico, il caffè del futuro, l’insegnamento climatico che arriva dal Bangladesh, gli scontri climatici nei Repubblicani Usa e molto altro. Buona lettura!

Oslo, un sì pesante Il Parlamento norvegese ha detto sì a nuove estrazioni minerarie nei fondali marini in Artico. A nulla son valse le proteste ambientaliste e le pressioni per una moratoria internazionale sul tema (Reuters). Non un buon auspicio per il 2024 e per un Paese leader in molte pratiche sostenibili ma con un governo, guidato dal premier laburista di Jonas Gahr Støre, che dal 2021 difende apertamente le estrazioni petrolifere, ora anche minerarie, in nome dei posti di lavoro (The Barents Observer).

Scontro in casa dei Repubblicani Usa

Negli Stati Uniti la campagna elettorale 2024, per la Casa Bianca e per rinnovare la Camera e una parte del Senato, è entrata nella fase finale e in casa dei repubblicani c’è una certa maretta sulle posizioni climatiche. Se quelle di Trump sono negazioniste (The Donald fece uscire gli Usa dall’Accordo di Parigi) quelle dei colleghi di Camera e Senato sono molto varie.

Secondo Politico per esempio le primarie per sostituire il senatore dello Utah Mitt Romney rappresentano “il più grande referendum dell’anno sulla politica climatica repubblicana”. Il candidato John Curtis sta proponendo un netto taglio delle emissioni di gas serra in uno Stato produttore di combustibili fossili ottenendo il sostegno di molte associazioni. E forse, dicono i sondaggi, di una parte degli elettori più giovani.

Migrazioni climatiche, nel Midwest

Rimaniamo negli Stati Uniti dove inondazioni ed eventi estremi hanno dato il via a una sorta di micro-migrazioni climatiche (NBC New York). Circa 7 milioni di statunitensi del Midwest infatti negli ultimi anni hanno lasciato le proprie case per spostarsi in quartieri climaticamente più sicuri nelle stesse città. Secondo le proiezioni al 2053 molte delle cosiddette “aree di abbandono climatico” nel Midwest si concentreranno negli Stati del Michigan e dell’Indiana mentre tra le città meno esposte, quelle con poche aree a rischio, figurano Louisville, Detroit e Chicago.

Bangladesh docet

Forse lo scrittore indiano Amitav Ghosh ha ragione quando sostiene che sarà il Sud del mondo a insegnare al Nord come adattarsi alla crisi ecologica. In Bangladesh per esempio l’architetta Marina Tabassum sta costruendo 100 case speciali, capaci di reggere alle inondazioni in un Paese dove milioni di persone lavorano in piantagioni di mais e peperoncino nelle piane alluvionali del Gange e del Brahmaputra (Channel News Asia). Le “Khudi Bari” sono piccole abitazioni modulari a due piani, costruite su palafitte in bambù. Sono economiche, 450 euro l’una circa, e possono essere spostate facilmente. Durante i monsoni quando i fiumi “si ingrossano ed esondano – raccontano i contadini – sleghiamo le pareti e l’acqua attraversa le nostre case senza alcun ostacolo”.

Stoccolma e la seconda vita degli alberi di Natale

A Stoccolma dopo i bagordi e gli addobbi delle feste gli alberi di Natale non finiscono al macero ma trovano una seconda vita nelle acque cittadine. Vengono gettati nel fiume Morr e del Lago Mälaren, in questo modo i rami diventano un nuovo rifugio per pesci e fauna locale ripristinando gli ecosistemi dei corsi d’acqua (CNN). L’iniziativa è nata dall’idea dell’Associazione nazionale svedese di pesca sportiva Sportfiskarna.

Un caffè dal retrogusto amaro

Il caffè di domani, scommettono gli esperti, sarà più caro e avrà un gusto più amaro nel vero senso del termine perché la crisi del clima sta inaridendo molte aree del mondo dove si coltiva caffè. Per ora la varietà Robusta – più amara, meno delicata e aromatica dell’Arabica – sembra più resistente ai cambiamenti e potrebbe acquisire fette di mercato (The Economic Times). Intanto siccità ed eventi estremi stanno spingendo molti coltivatori, per esempio in Vietnam, a sostituire le piantagioni di caffè con quelle di pepe nero e durian, più sicure e remunerative. Minor offerta potrebbe significare un futuro con un caffè più costoso.

Nuove abitudini?

La COP29 di Baku, e con lei tutti i lavori preparatori da qui a novembre prossimo, sarà guidata da un altro esponente del mondo petrolifero. Dopo la prima volta di Dubai con il sultano Al Jaber sarà la volta di Mukhtar Babayev, ex dirigente storico della compagnia petrolifera nazionale azera SOCAR (France24). C’è chi si chiede se questa sarà la nuova normalità, quella in cui a guidare il principale summit mondiale sul taglio delle emissioni saranno dirigenti di compagnie energetiche basate sui combustibili fossili.

Consigli di lettura

Chiudiamo la nostra rassegna stampa con una segnalazione che è anche una buona notizia. Arrivano in Italia gli scritti di Mary Oliver, poetessa, pensatrice libera, autrice ecologista vicina al movimento Ecopoetry amatissima negli Stati Uniti e non solo. Il suo “Primitivo americano” edito da Einaudi è disponibile in italiano in libreria (Robinson). Il racconto in versi dei boschi dell’Ohio che aveva iniziato a frequentare da ragazzina insieme alla sua sensibilità narrativa hanno segnato la sua poetica fino alla morte nel 2019 (il Manifesto).

Al prossimo mese!