Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso una selezione di notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero la lotta di un agricoltore peruviano contro il colosso dell’energia tedesca RWE, il destino urbanistico di Milano, l’agenda climatica di Mosca, la musica elettronica prodotta dai funghi e molto altro. Buona lettura!

A Milano è finito il suolo? A Milano non si può più consumare nuovo suolo per costruire. Secondo un Report sulla rigenerazione urbana dei circa 180 chilometri quadrati di superficie cittadina circa 106 sono già urbanizzati (Corriere della Sera). Guardando al futuro la soluzione per nuove abitazioni dovrà insomma passare dal riciclo e dai progetti che puntano a recuperare quanto già costruito. A proposito di futuro e sostenibilità lombarda è delle scorse settimane la notizia che la Presidente di Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo di FdI, è stata sfiduciata per negazionismo climatico (la Repubblica).

Da Dubai a Roma

La COP28 di Dubai si è appena conclusa con alcuni storiche novità come l’inserimento della riduzione dei combustibili fossili che abbiamo raccontato anche su La Nuova Ecologia mentre l’Italia ha annunciato 130 milioni di dollari per il Fondo Loss&Damage per i Paesi più vulnerabili. Intanto però se andiamo avanti così, scrive l’HuffPost, l’Italia raggiungerà la neutralità climatica tra parecchi decenni. Nel nostro Paese ci siamo mossi piuttosto bene tra il 2005 e il 2014 quando eravamo leader nelle rinnovabili per poi rallentare troppo i nostri tagli di emissioni (solo 0,5% all’anno).

Una causa storica

Se non è Davide contro Golia ci va molto vicino. Saúl Luciano Lliuya è un agricoltore quechua protagonista di una delle più ambiziose causa di giustizia climatica degli ultimi anni. Insieme a migliaia di persone vive nella valle sotto il lago Palcacocha (Ande peruviane) sempre più a rischio inondazioni per lo scioglimento dei ghiacciai e la rottura degli argini del lago. Circa 10 anni fa Lliuya, che è anche guida alpina sulle vette della Cordillera Blanca, ha conosciuto alcuni membri della ong tedesca Germanwatch con cui ha fatto causa al colosso tedesco dell’energia RWE (The Conversation Australia).

Il governo locale vuole costruire una nuova diga sul lago e un sistema di drenaggio per ridurre il rischio di inondazioni, un investimento da 4 milioni di dollari. Siccome secondo uno studio del 2014 RWE ha prodotto lo 0,47% di tutte le emissioni di gas serra industriali del mondo tra il 1854 e il 2010 Luciano Lliuya e i suoi avvocati, sfruttando la definizione di “vicinato” del codice civile tedesco, vogliono dimostrare che il cambiamento climatico ci rende tutti “vicini” e responsabili. E chiede che RWE copra lo 0,47% dei lavori. Sono appena 20.000 dollari ma la posta in gioco è molto più alta: creare un precedente e lanciare un monito agli investitori in combustibili fossili.

La nuova agenda climatica russa

La Russia a Dubai è stata tra i Paesi che volevano una posizione morbida sul destino dei combustibili fossili, in generale l’impegno climatico di Mosca ha rallentato su questioni molto pratiche dopo l’invasione dell’Ucraina. A maggio del 2022, per esempio, il governo ha dato via libera alle case automobilistiche nazionali per produrre veicoli con motori Euro2 annullando lo standard Euro5 prima in vigore e diversi settori produttivi stanno premendo sul Cremlino per rivedere al ribasso gli impegni climatici russi (BBC). Stando uno scambio di mail riportate nei mesi scorsi da Reuters, Mosca avrebbe lavorato per mesi per impedire all’Ue di ospitare la COP29 (Il Post) che alla fine si terrà in Azeirbaigian (Open).

Microplastiche e tessile

Nasce il primo standard internazionale per misurare le microplastiche nel settore tessile e quindi la loro potenziale dispersione. Siccome per buttar giù soluzioni concrete a un problema, in questo caso la presenza di frammenti di plastica tra i 330 micrometri e i 5 millimetri in uno dei comparti più impattanti al mondo, serve prima misurarlo con esattezza la notizia è una buona notizia (Materia Rinnovabile). La prima unità di misura al mondo per il “microplastic footprint” si chiama ISO 4484-2:2023 e potrebbe essere il primo passo per nuove norme sulla produzione tessile.

Carbone e critiche sul Giappone

Mentre la COP28 si avvicinava alle battute finali il Giappone ha annunciato che non costruirà nuove centrali elettriche alimentate a carbone senza misure per tagliare le emissioni di CO 2 . Il tutto grazie alla cattura di anidride carbonica e a una tecnica che cuoce il carbone con l’ammonio annullando le emissioni durante la combustione (The Diplomat). Secondo Il gruppo ambientalista internazionale Climate Action Network (CAN), però, si tratta solo di un’operazione di “greenwashing” nazionale visto che prolungherà l’uso del carbone nel Sol Levante fino a farlo valere il 41% del mix energetico nazionale nel 2030. Inoltre, sostiene CAN, quella dell’ammonio è una tecnica ancora sperimentale e per commercializzarla ci vorranno diversi anni.

Musica (virale) e funghi

Ascoltando questo lavoro del musicista e biologo Tarun Nayar (provare per credere) sembra una performance di musica elettronica tradizionale, invece sono suoni che vengono direttamente da funghi a cui Nayar ha collegato un sintetizzatore modulare. È la cosiddetta “biodata sonification”, la “rappresentazione” dei dati attraverso il suono. Esiste da tempo, è una tecnologia che si usa con qualsiasi organismo vivente, essere umani, mele, fiori (VDnews). La musica che nasce dai funghi, però, è talmente ipnotica da esser diventata un nuovo genere musicale ormai virale.

Di debito in debito

Mentre la COP di Dubai era alla fine della sua prima settimana Oxfam International ha pubblicato un report sulle “Debt Traps”, le trappole del debito secondo cui molti Paesi poveri hanno visto la loro economia stritolata dalle conseguenze dei finanziamenti verdi. Oltre metà dei finanziamenti per il clima concessi dai Paesi ricchi, sostiene Action Aid, arrivano sotto forma di prestiti che rischiano di far sprofondare ancora di più nel debito i Paesi riceventi, in particolare quelli già devastati da guerre e conflitti. Ribaltando il punto di osservazione c’è chi chiede da tempo (anche durante la COP di Dubai) di cancellare il debito dei Paesi più fragili liberando così risorse per affrontare la crisi ecologica (BBC).

Crescono le stelle verdi della Michelin

L’edizione 2024 della storica Guida Michelin avrà sempre più stelle verdi, ben 58. Non solo destinate ai ristoranti stellati ma anche agli altri. Oltre alle considerazioni sull’ambiente, le Stelle Verdi Michelin premiano le attività che si preoccupano della qualità della vita del personale e sostengono progetti sociali a livello locale, nazionale e globale.

Noi ci sentiamo il mese prossimo. Buone feste!