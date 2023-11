Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso una selezione di notizie su politica, economia, cultura e stili di vita dal’l’Italia e dal mondo. In questo numero la nuova corsa per sfruttare le terre rare della Luna, il boom delle bollette elettriche negli Usa, come le tensioni tra Occidente e Russia hanno cambiato la ricerca in Artico, un documentario pieno di speranza e molto altro. Buona lettura!

Prime volte Per la prima volta il Pew Research Center degli Usa ha inserito nei sondaggi una sezione intera su come gli statunitensi si sentono rispetto alla crisi climatica. È la prima fotografia del genere su un campione così importante: 9mila persone. Per 3 intervistati su 4 la crisi climatica sta già danneggiando i cittadini e la maggior parte si aspetta un peggioramento nel corso della propria vita (NPR). C’è più consapevolezza insomma, anche se solo il 41% crede che la crisi climatica li coinvolgerà da vicino. I giovani in percentuale sono i più preoccupati.

Il referendum nel Maine

Rimaniamo negli Usa. Nel Maine si è votato per decidere se togliere ai due gestori attuali il servizio elettrico (spesso intermittente e sempre più caro con bollette quadruplicate in pochi mesi) e affidarlo a una nuova compagnia senza scopo di lucro (Washington Post). Molti pensavano fosse l’inizio di un’ondata di proteste che avrebbe travolto altri Stat. Alla fine fine il voto ha confermato lo status quo (PBS) ma la crisi climatica è stata al centro della campagna referendaria. Per la governatrice dello Stato Janet Mills un nuovo gestore avrebbe portato ricorsi e cause rallentando la transizione verde del servizio mentre per i sostenitori del sì una delle compagnie (la Central Maine Power) ha sempre usato il suo peso politico per rallentare azioni per il clima e il passaggio a un’energia pulita.

Intanto gli Usa si preparano a un inverno difficile: in caso di ondate di freddo prolungate e tempeste i prossimi mesi, ha fatto sapere la Casa Bianca, saranno a rischio black-out in tutto il Paese (Washington Post).

Sfruttamenti spaziali

C’è una nuova corsa allo spazio che punta a sfruttare le (notevoli) terre rare della Luna. La Russia ha lanciato nei giorni scorsi il suo primo veicolo spaziale per l’allunaggio in ben 47 anni, sta lavorando a una missione russo-cinese con equipaggio e pensando a una vera e propria base lunare mentre la NASA sta studiando il potenziale estrattivo presente sulla Luna (Reuters).

Molti insomma iniziano a pensare che la Luna – che ospita scandio, ittrio, 15 lantanidi presenti negli smarpthone e forse un milione di tonnellate di Elio-3 in grado di fornire energia nucleare senza scorie radioattive – possa diventare la miniera della Terra. Uno scenario distopico ma forse non così lontano.

Il peggior rischio per le imprese oggi

A 30 anni dal vertice di Rio, scrive l’Hindustan Times, due cose son mutate: il cambiamento è stato più veloce di quanto pensassimo e il problema ora è anche economico. Per dirla con le parole dell’ultimo report di India Inc. la crisi del clima oggi “è il più grande rischio aziendale”. Il 2023, con la sua eredità di incendi, siccità ed eventi estremi in Hawaii, Canada, Libia, Cina, Grecia e India ha generato una serie di shock sulla domanda industriale e agricola nonché costi per imprese e assicuratori quasi impossibili da sostenere.

Nei primi mesi dell’anno si son registrate perdite per 120 miliardi di dollari di cui solo 50 assicurati. I danni e il gap di protezione contro i rischi climatici per un’economia in rapida crescita come l’India – basata su agricoltura, edilizia e infrastrutture – rischiano di essere un gran bel problema.

Ai ferri corti in Artico

La collaborazione tra russi e occidentali in Artico è sempre più difficile. Dall’invasione dell’Ucraina decine di ricercatori occidentali non son più potuti entrare in Siberia, molti Paesi Ue e Nato hanno sospeso o tagliato i fondi per programmi che coinvolgono la Russia ma la Russia che detiene circa la metà del territorio artico (Bloomberg). Questi veti incrociati hanno mandato in tilt un sistema cruciale per la ricerca in campo climatico funzionate fino al 2022 e basato sulla collaborazione tra team internazionali (Bloomberg Green). “Non è possibile rimuovere un pezzo dall’equazione – ha detto un ricercatore Usa – È come togliere un paio di ruote da un’auto e poi provare a riportarla a casa”.

Do You remember COP26?

Alla vigilia della Cop28 di Dubai (30 novembre, 12 dicembre) a che punto siamo con gli impegni presi a Glasgow ormai due anni fa? Secondo Climate Home News le emissioni di metano sono aumentate e nel 2022 abbiamo abbattuto il 21% di alberi in più di quanto previsto per fermare la deforestazione entro il 2030.

Buone notizie arrivano invece sui nuovi finanziamenti pubblici all’estero per le fonti fossili che dovevano essere fermati entro il 2022. Regno Unito, Francia, Danimarca Canada e altri Paesi lo hanno fatto (spostando circa 5,7 miliardi di dollari all’anno verso energia pulita), Italia, Usa e Germania ancora no.

Il Taj Mahal avvolto dallo smog

L’iconico Taj Mahal, uno dei monumenti più importanti del mondo, è rimasto quasi nascosto da una coltre di smog nei giorni scorsi (la Repubblica). Della sua bellezza si riesce a cogliere quasi solo il profilo a causa dell’inquinamento stagionale dovuto a un mix micidiale di smog, calo delle temperature e mancanza di vento che sta investendo diverse aree dell’India settentrionale. Le autorità locali non prevedono un miglioramento nelle prossime settimane.

Un altro modo di vedere (e affrontare) il rebus climatico

In chiusura vi segnaliamo un documentario dal quale vien fuori un altro modo di guardare la crisi climatica, e forse anche affrontarla. Partendo dalla storia di un agricoltore a rischio bancarotta dopo anni di raccolti falcidiati dagli eventi estremi il documentario racconta come potremmo rivoluzionare il nostro approccio alla transizione verde partendo dal carbonio e da un altro modo di fare agricoltura. Una visione talmente lineare da essere illuminante e piena di speranza.

Kiss the Ground lo trovate su Netflix.

Noi ci sentiamo il mese prossimo. Buona Cop28!