Il clima sui media di tutto il mondo

In questo numero i danni ambientali di 20 anni di guerra in Afghanistan, la ricetta olandese per l'agricoltura del futuro, il dietrofront della Lego sui mattoncini sostenibili, lo smog transfrontaliero in Malesia, la ribalta del vino inglese e molto altro.

©Di Council of Europe – Council of Europe, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3726052 Davide contro Golia Sei ragazzi portoghesi hanno fatto causa ai 33 Paesi del Consiglio d’Europa per i danni fisici e mentali (problemi respiratori, stati di ansia) causati dai terribili incendi che nel 2017 falcidiarono il Portogallo (BBC). La tesi è che l’incapacità dei governi di tagliare le emissioni abbia provocato una violazione dei diritti dei giovani alla salute e a un ambiente sano previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) dovrà decidere in primavera, una vittoria sarebbe un precedente importante in materia di diritti umani e crisi climatica (Deutsche Welle). Le sentenze della Corte sono legalmente vincolanti per i Paesi membri e la mancata osservanza fa scattare multe piuttosto pesanti (Sole24Ore). Intanto il mese di settembre ha visto susseguirsi un fiume di proteste per il clima con cortei, sit-in e manifestazioni in 54 Paesi (AdnKronos).

Il (piccolo) Paese che nutre il mondo

Li chiamano i giganti dell’agricoltura di precisione, gli olandesi sono il secondo esportatore di cibo al mondo per valore, il primo per l’export di patate e cipolle. Il tutto in un piccolo territorio, con un clima complesso e un’alta densità d’abitanti. Col motto “il doppio del cibo con metà delle risorse” una ventina di anni fa l’Olanda ha rivoluzionato il suo sistema agricolo puntando su ricerca, innovazione e una strettissima collaborazione tra istituti di ricerca, aziende e start up.

Oggi ha metà del territorio coltivato, un sistema di serre ad alta tecnologia, un uso ridotto anche del 90% di acqua e pesticidi, trattori a guida autonoma e droni che forniscono dati istantanei (National Geographic). Inoltre il partito dei contadini nato nel 2019, il BBB, è il caso politico dell’anno. L’attacco al piano dell’ex premier Mark Rutte di chiudere 11mila allevamenti (pena l’esproprio) per dimezzare le emissioni di azoto entro il 2030 (Corriere della Sera) è valso al BBB il 19% alle elezioni locali di marzo (Reuters), il primato in Senato e nelle assemblee provinciali e le dimissioni di Rutte.

La cosa interessante è che il BBB non è un partito di categoria, pesca in modo trasversale in tutta Olanda nutrendosi di una certa avversione per le scelte climatiche di Bruxelles e l’impatto dell’Ue sulla vita del Paese. La leader del partito, l’ex giornalista Caroline van der Plas, da molti è già considerata la nuova Marine Le Pen. Se come si dice spesso quel che succede in Olanda è l’anticipo di quel che avverrà nel resto d’Europa varrà la pena seguire con attenzione le elezioni politiche del mese prossimo.

Guerra in Afghanistan e danni ambientali

Qual è l’eredità ambientale di vent’anni di guerra in Afghanistan? Molti afgani di Achin, nella provincia di Nangarhar dove sorgeva una delle basi Usa, raccontano le contaminazioni chimiche di terreni e falde acquifere con i liquami delle basi militari, i loro effetti sulla salute come quelli causati dalle bombe di Washington, gli incendi in grandi fosse all’aperto con gli scarti delle basi e la gran quantità di rifiuti medici, biologici e chimici che i soldati lasciarono dietro di sé nei giorni del caotico ritiro Usa del 2021 (New Lines Magazine).

In 20 anni di conflitto gli Usa avrebbero sganciato almeno 85mila bombe, anche se la contabilità di guerra è impresa complessa, e molte contenevano l’RDX, un esplosivo dannoso per il sistema nervoso. È difficile dimostrare una correlazione diretta tra esposizioni e malattie ma colpiscono le parole del Presidente Usa Joe Biden dell’anno scorso (“Vogliamo assicurare che i veterani devastati dalle esposizioni tossiche in Iraq e Afghanistan ottengano finalmente l’assistenza sanitaria completa che meritano”) e l’approvazione al Congresso della più grande estensione di assistenza sanitaria degli ultimi decenni per i danni subiti dai veterani Usa in Iraq e Afghanistan.

Il dietrofront di LEGO

Il progetto di LEGO annunciato nel 2021 di sostituire la plastica a base di petrolio (ABS) dei suoi leggendari mattoncini con quella di bottiglie riciclate si è infranto in una dichiarazione del colosso danese dei giorni scorsi (Financial Times). Dopo mesi di tentativi LEGO ha rinunciato al progetto, la plastica da bottiglie riciclate non garantisce lo stesso risultato, ha spiegato la dirigenza, e richiederebbe una riconversione totale degli impianti. Ad oggi l’80% dei miliardi di mattoncini prodotti ogni anno sono costruiti con ABS a base di petrolio. La strada verso il taglio delle emissioni, ha fatto sapere la compagnia danese, passerà dall’inserire sempre più componenti biologiche e riciclate nel materiale originario.

Gli scienziati contro Rupert Murdoch

Una schiera di scienziati ha attaccato Rupert Murdoch per i danni che avrebbe causato nel racconto mediatico della crisi climatica (The Guardian). Per Joëlle Gergis, scienziata del clima all’Università Nazionale Australiana “è difficile pensare a un’altra persona che da sola abbia fatto di più per confondere la comprensione del pubblico del cambiamento climatico”. Gli attacchi al magnate tycoon arrivano proprio nei giorni delle dimissioni da News Corp e Fox Corp. “Murdoch ha usato il suo impero mediatico globale come una clava per seminare confusione e dubbi sulla scienza e sulle soluzioni. Passerà alla storia come uno dei più grandi cattivi climatici”. Tra le sue testate più criticate Fox News, Wall Street Journal e The Australian.

Economia e crisi climatica

1/Non è tutto oro quel che luccica

Pechino conquista posizioni su posizioni in molti mercati legati alla transizione ecologica ma come tutti sotto il cielo deve fare i conti con i danni di eventi estremi sempre più frequenti. Nel caso del Dragone le cifre sono da capogiro, perdite per circa 42 miliardi di dollari in danni solo nei primi nove mesi del 2023 (The Print)

2/Ci sono costi e costi

La crisi climatica, si legge nel rapporto “United in Science” delle Nazioni Unite uscito nelle scorse settimane, sta ostacolando la crescita globale (Scientific American), impattando sulle forniture energetiche come sull’accesso al cibo, e renderà sempre più imprevedibile la domanda di mercato. Varrà insomma insomma diversi punti di Pil senza considerare che sta minando il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (tra cui anche lotta a fame e povertà).

3/Qualcosa su cui riflettere

La siccità nel 2023 ha colpito la produzione globale di energia idroelettrica segnando uno storico meno 8,5% nei primi sei mesi dell’anno a livello globale. Per tre quarti è dipeso dal crollo delle piogge in Cina ma secondo il think tank Ember è “un avvertimento che la produzione idroelettrica potrebbe influenzare in modo negativo la velocità della transizione elettrica” (Channel News Asia).

Verso terreni sconosciuti

Overshoot è il nome di una commissione di esperti nata un anno fa per capire come ridurre i rischi per l’uomo se il riscaldamento globale dovesse superare la soglia critica di 1,5° C. In un report recente ha chiesto un dibattito internazionale sui sistemi di geoingegneria solare che modificano la radiazione solare per ridurre le temperature pompando aerosol nell’alta atmosfera o sbiancando le nuvole, per così dire.

Il settore al momento è un Far West, le sperimentazioni sono molto avanzate ma non esistono regole precise tanto che in California, dopo una serie di esperimenti di una start up, il governo ha disposto il divieto di usare le tecnologie SRM in tutto lo Stato. Al momento i rischi nel modificare le radiazioni solari sono ancora allo studio ma oggi nessuno, scrive Climate Home News, ha il coraggio di togliere l’opzione dal tavolo.

Malesia, scuole a rischio chiusura

Le scuole di buona parte della Malesia potrebbero presto chiudere per il picco di inquinamento dell’aria raggiunto nelle ultime settimane. Il governo di Kuala Lumpur infatti sta monitorando i valori pronta ad attivare l’inseminazione delle nuvole (sì, è una pratica già attiva in molti Paesi) per indurre le piogge se i valori supereranno i limiti di legge (The Diplomat). Livelli elevati di inquinamento atmosferico si sono registrati in Indonesia (colpita dai peggiori incendi boschivi degli ultimi 4 anni), Singapore e in alcune aree della Thailandia creando una foschia transfrontaliera che sta creando non poche tensioni tra i Paesi dell’area.

La ribalta del vino britannico

Il Regno Unito sta sperimentando la sua grande ascesa come potenza vinicola in un mondo sempre più caldo. L’aumento delle temperature in Gran Bretagna hanno creato le condizioni migliori per alcune uve molto pregiate. Se nel Sud dell’Europa i vinicoltori arrancano con vendemmie sempre più tardive ed eventi estremi molti cercano soluzioni verso nord (Channel News Asia). Alcune etichette francesi hanno comprato vigneti britannici in Cornovaglia e in tutto il sud del Paese producendo lì mentre proprietari locali hanno sostituito le patate con le uve di Pinot Nero. La quantità di terreno coltivata a vigneti è aumentata in Gran Bretagna del 74% in soli 5 anni.

Buone nuove

In un momento delicato per la politica climatica europea, con l’addio di Frans Timmermans come commissario Ue all’azione per il clima, il peso dell’inflazione e il costo dell’energia da Bruxelles arriva una buona notizia. L’Ue ha dato l’ok nei giorni scorsi agli ultimi due grandi tasselli del pacchetto Fit for 55 per il taglio delle emissioni a gas serra (Rinnovabili.it). Il primo (RED) punta a portare l’energia verde entro il 2030 a quota 45% e il secondo (ReFuelEU) a decarbonizzare il trasporto aereo. “L’UE – secondo la Commissione – ha ora obiettivi climatici giuridicamente vincolanti che coprono tutti i settori chiave dell’economia” nonché un buon biglietto da visita per la prossima Cop28 di Dubai in programma dal 30 novembre.

Pianeta2030 torna il prossimo mese, buona lettura!