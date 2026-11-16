Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la newsletter di rassegna stampa che ogni mese vi racconta il clima che cambia con una selezione di notizie su politica, economia, cultura e stili di vita. Questa per noi è una puntata speciale, la numero quaranta: quaranta newsletter, oltre tre anni insieme. In questo numero la paura degli agricoltori per l’avanzare dei Data center, le girandole della politica europea sul clima, le pressioni per non far uscire quando previsto il prossimo report IPCC e molto altro. Buona lettura!

Se anche gli agricoltori hanno paura dei Data Center I Data Center stanno diventando un problema enorme per le comunità agricole. In India Google sta costruendo il più grande impianto per l’AI fuori dagli Stati uniti, in una regione dell’Andhra Pradesh cruciale per la rinomata produzione indiana di manghi (Al Jazeera Plus). I contadini hanno paura per l’inquinamento crescente e soprattutto di perdere l’acqua per coltivare i loro manghi. In Inghilterra e in Scozia le richieste di costruire nuovi Data center su terreni agricoli sono schizzate alle stelle negli ultimi anni, scrive Domani, proprio mentre il settore deve già fare i conti con la crisi dei prezzi di energia e fertilizzanti oltre che con siccità e alluvioni. Intanto Google ha abbattuto, senza permesso, circa 400mila alberi per la costruzione di due Data Center in Finlandia. A ottobre, scrive Europa Today, le autorità avevano deciso di bloccare il cantiere per una serie di valutazioni ambientali. Google ha continuato a disboscare l’intera area lo stesso, con quella che la più grande e antica Ong ambientalista finlandese, la LLS, ha definito “pura arroganza” (Guardian).

Under pressure

Secondo il Guardian una serie di Paesi (produttori di petrolio) tra cui Arabia Saudita, Cina, India e Russia stanno facendo pressione per far slittare di almeno un anno la pubblicazione del prossimo report IPCC sul clima, prevista alla fine del 2028 per la COP33. I report del Gruppo intergovernativo Onu sul clima sono i più importanti, completi e autorevoli report mondiali sul tema e sono sempre più oggetto di pressione da parte della politica.

A proposito di politica, alla COP31 in corso in Turchia molti leader europei non si sono proprio presentati. Tra loro, scrive Euronews, il cancelliere Merz, il presidente francese Macron, la presidente del Consiglio italiana Meloni e il primo ministro spagnolo Sánchez. Proprio nei giorni in cui Bruxelles fa sapere che 9 Paesi membri rischiano di bucare il taglio delle emissioni al 2030.

Incoerenza in salsa europea

Molti leader Ue disertano la COP31 in cui si parla di clima nelle stesse settimane in cui Bruxelles chiede ai Paesi membri di prepararsi a un mondo a +3°C e in cui la Commissione lancia la proposta dell’European Climate Resilience Law per reagire ai disastri climatici. La nuova proposta di legge non prevede fondi ad hoc: al momento, ricorda l’AdnKronos, molti governi preferiscono investire in spesa militare più che tagliare le emissioni. Piuttosto definisce ruoli e responsabilità di fronte a quei disastri climatici che costano già 50 miliardi di euro all’anno alla Vecchia Europa. La Commissione vuole introdurre un responsabile nazionale obbligatorio per la protezione dai disastri ma intanto ha appena proposto di rinviare di un anno le nuove regole per l’import del metano, uno dei gas più climalteranti nel breve periodo (Eunews).

I melograni libanesi

Anche quest’anno, scrive Altreconomia, l’occupazione israeliana distrugge alberi, raccolti e tradizioni contadine nel Sud del Libano. Nonostante il cessate il fuoco sia formalmente ancora in vigore. Succede anche in queste settimane nella stagione della raccolta dei melograni. Contadini e associazioni continuano a chiedere alla comunità internazionale di colpire l’economia che sostiene l’occupazione israeliana anche in Libano e di introdurre sanzioni. Intanto un’inchiesta di Pubblico Mag svela la penetrazione dei capitali israeliani anche nel mercato delle rinnovabili italiane.

Contadini pakistani contro i colossi tedeschi

Un gruppo di contadini pakistani ha fatto causa ad alcune aziende tedesche per le inondazioni del 2022. “I cieli non hanno confini”, dicono i contadini, e gli effetti dell’inquinamento arrivano ovunque. La cosa interessante, riporta il South China Morning Post, è che il colosso energetico RWE e il produttore di cemento Heidelberg Materials non sono accusati di attività specifiche. Si tratta invece di un’iniziativa legale rara che punta a dimostrare che i grandi inquinatori sono responsabili, in generale, dei cambiamenti climatici.

Senza confini

I ricchi, scrive il Financial Times, trovano di solito un modo per sfuggire ai peggiori effetti del cambiamento climatico. In sostanza, si legge, si parla spesso della differenza di emissioni tra un Paese e l’altro ma non altrettanto del divario di emissioni prodotte tra ricchi e poveri all’interno di un singolo Paese. I super ricchi sono responsabili di una quota di emissioni sproporzionata rispetto al resto della popolazione, indipendentemente dal Paese in cui vivono. Quella differenza è sempre più evidente, sempre più impattante e le politiche climatiche globali dovrebbero iniziare a tenerne conto nelle azioni che intraprendono.

Fin da piccoli

Chiudiamo con una buona notizia che ha a che vedere con quel verde urbano che sempre più Comuni cercano di ripristinare e tutelare per abbattere le isole di calore e affrontare temperature sempre più alte. A Berlino il verde pubblico può entrare nella quotidianità delle famiglie coinvolgendo anche i più piccoli, scrive Rivista Studio, in modo molto concreto. Tramite una App i residenti, bambini compresi, possono adottare un albero e prendersene cura seguendo le indicazioni che arrivano tramite notifiche sul telefono su quando annaffiare e cosa fare per garantire che l’albero adottato stia bene anche durante i periodi più caldi dell’anno. È già attiva e al momento mappa già circa 900mila alberi della Capitale tedesca.

Per novembre ci fermiamo qui, vi aspettiamo a dicembre! Se non lo avete ancora fatto suggerite ad amici e colleghi di iscriversi a Pianeta2030!