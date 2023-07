Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, ogni mese una rassegna stampa ragionata dall’Italia e dal mondo sul clima che cambia con notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero l’iniziativa giapponese per tagliare le emissioni e viaggiare senza vestiti a seguito, il futuro dei mercantili, le “culture Wars” e i boicottaggi della destra Usa contro le aziende che si espongono su crisi ecologia e diritti civili. E poi un’incursione nella Parigi di domani, nell’Anversa di oggi che punta sul verde urbano e tanto altro. Buona lettura!

Vacanze più leggere Visto il particolare periodo iniziamo parlando di vacanze: da poco la Japan Airlines ha lanciato un’iniziativa per risparmiare CO 2 lasciando a terra i bagagli pesanti e “affittando” (per tempo) i vestiti comodamente in loco. Il progetto pilota “Any Wear, Anywhere” tra la compagnia aerea e il brand Sumitomo prevede la consegna degli abiti prenotati (possiamo scegliere tipologia, colori, materiali) direttamente in Hotel o nell’alloggio AirBnb. Il costo medio si aggira intorno ai 40 euro per 5 giorni di soggiorno, una volta finito il viaggio i vestiti vengono ritirati, sterilizzati e riciclati per un nuovo viaggiatore (Financial Times). Secondo i promotori per ogni bagaglio da 10Kg lasciato a terra si risparmiano emissioni di CO 2 pari a quelle prodotte dall’uso di un Phon per 78 giorni (calcolando una media di 10 minuti di uso al giorno). Gli abiti a noleggio sono una combinazione di scorte in eccesso dei rivenditori che partecipano alla sperimentazione e indumenti di seconda mano raccolti da aziende partner. Certo in media chi soggiorna in Giappone spenda oltre 300 euro in vestiti e accessori e quei vestiti diventeranno bagaglio e CO 2 per riportarli a casa, ma quella è un’altra storia.

La ricetta del Daisugi

Restando alle stesse latitudini chi ha in programma una vacanza in Giappone potrebbe inserire nel piano di viaggio un’incursione sulle montagne di Kitayama (a pochi chilometri a nord di Kyoto) alla scoperta dei boschi dov’è nata l’antica pratica del Daisugi. Si tratta di una tecnica per il taglio del legno che non prevede abbattimenti e alla deforestazione preferisce le potature strategiche. In pratica ogni due anni vengono tagliati determinati rami per far crescere solo quelli superiori, in questo modo vengono preservati gli alberi e si ottiene un legno senza nodi, di grande qualità e molto resistente. Il Daisugi ha dei tratti in comune con l’arte del bonsai e per lo più si usa nei boschi di cedro giapponese, il risultato è una vegetazione di grande bellezza che somiglia a un sottobosco sospeso (GreenMe). Da un solo albero si possono ottenere dai dodici ai 100 tronchi alla volta, in pratica un intero bosco. “Shirosugi”, l’albero madre del cedro Kitayama dovrebbe avere circa 500 anni e ancora conserva la sua forma.

Risorse naturali e democrazia

Parlando d risorse naturali dopo due anni di braccio di ferro il governo del Botswana è riuscito a siglare un accordo storico con l’azienda belga De Beers che estrae diamanti grezzi nel Paese per portare la quota di diritto dell’azienda statale del Botswana dal 30% al 50% in 10 anni. È ancora poco ma è un accordo storico e un passo importante nella lotta di tanti Paesi del continente per tornare a controllare le proprie ricchezze naturali (Africana di internazionale).

Colpi bassi dalla destra statunitense

Una serie di boicottaggi a catena lanciati dalla destra Usa stanno colpendo duro da settimane sia la credibilità che il mercato di alcuni grandi marchi Made in Usa che sostengono apertamente diritti civili, comunità LGBTQIA+ e battaglie climatiche (Massimo Gaggi su Sette del 30 giugno). Le chiamano “Culture wars” e sono l’ultima frontiera di uno scontro politico sempre più aggressivo che dopo le istituzioni ora ha preso di mira quella libertà di impresa così radicata nella cultura del Paese.

Dopo aver annunciato la sponsorizzazione del Gay Pride, per esempio, La Bud Light è finita sotto la scure dei boicottaggi perdendo in poche settimane il primo posto come birra più venduta negli States e il 25% delle vendite con conseguente nervosismo degli investitori e un secco -20% in Borsa. Stessa ricetta amara destinata a Kohl’s (crollata in Borsa), Walmart e Target a cui è toccata sia la doccia fredda a Wall Street che l’assalto dei vandali di ultradestra a una serie di negozi. Risultato: dalle vetrine, racconta Gaggi, son spariti molti dei capi ispirati al Gay Pride. Anche Lego, Starbucks, Nike e Mars hanno ricevuto critiche. Il contrasto alla crisi climatica è tra i temi al centro dei boicottaggi, concentrati in queste settimane sull’attacco a quelle aziende che abbracciano i criteri di sostenibilità sociale e ambientale ESG (che tra l’altro neanche tra i più avanzati in tema di sostenibilità ambientale).

Avanti a dritta

In tutt’altra direzione va invece il governo federale con l’amministrazione Biden che sta spingendo ancora di più l’acceleratore sul dossier clima. Durante il suo viaggio in California nelle scorse settimane, infatti, il presidente Usa ha annunciato altri 600 milioni di dollari di investimenti per le comunità costiere dello Stato (Reuters) che devono far fronte all’innalzamento del livello del mare ma anche al moltiplicarsi di eventi estremi come gli incendi che hanno devastato la California negli ultimi tre anni. Una parte di quei fondi serviranno infatti a rendere la rete elettrica più resistenze a questo clima che cambia. Biden, lo ricordiamo, nel 2022 è riuscito a far passare il più grande pacchetto di investimenti per il clima nella storia degli Stati uniti (oltre 400 miliardi di dollari). Per portarlo a casa l’ex numero due di Obama ha resistito per mesi al veto del senatore democratico della West Virginia, Joe Manchin, emblema di una certa economia legata alle fonti fossili e al carbone. Alla fine a spuntarla è stato Biden (Podcast Pianeta2030).

Qualcosa su cui riflettere

Negli ultimi 4 anni i media hanno dato sempre più spazio alle storie emblematiche, provocatorie e affascinanti di giovani e giovanissimi attivisti per il clima. Titoli, copertine e paginate intere hanno fotografato il cuore dell’attivismo di un’intera generazione, la grinta e le aspettative verso la politica ma hanno anche fatto incetta di clic puntando sull’attenzione che parabole personali forti (e facilmente titolabili) come quelle di Greta Thunberg e Vanessa Nakate avrebbero generato. Il rischio, scrive il Guardian in un articolo di commento, è aver dimenticato che non è compito dei bambini risolvere la crisi climatica e farsi carico dell’ansia che ne consegue. Se il “basso ronzio dell’ansia climatica sta diventando un ruggito” e sta avendo un profondo effetto sulla salute mentale dei bambini qualcosa deve cambiare. Gli adulti, suggerisce la testata britannica, potrebbero iniziare a prendersi le loro responsabilità aprendo la strada verso il cambiamento.

Sottocoperta

La notizia può sembrare tecnica ma riguarda come riceviamo la stragrande maggioranza di quello che usiamo ogni giorno, dallo spazzolino da denti ai vestiti che indossiamo. All’inizio di luglio nella sede londinese dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) si è discusso per giorni su quanto (e quando) tagliare le emissioni di CO 2 del trasporto marittimo commerciale per rispettare gli impegni presi 8 anni fa con l’Accordo di Parigi (Bloomberg). Per mare viene trasportato quasi il 90% delle merci globali, in un’epoca di blocchi delle auto inquinanti, impegni nazionali di taglio delle emissioni, incentivi green per la mobilità elettrica a molti appare inaccettabile che un settore che ogni anno emette una quantità di CO 2 pari a quella della Germania non faccia la sua parte nel taglio delle emissioni e anzi alimenti la stragrande maggioranza dei mercantili con l’assai inquinante diesel.

Alla fine i negoziati (presenti delegati di oltre 100 Paesi) hanno prodotto un accordo, storico secondo gli addetti al settore e inadeguato secondo alcune associazioni ambientaliste. L’IMO ha fissato un taglio delle emissioni di CO 2 sul 2008 di almeno il 20% entro il 2030 e di almeno il 70% entro il 2040 (Channel News Asia). Diverse Ong, tra cui Clean Shipping Coalition, hanno bocciato l’accordo come insufficiente rispetto agli impegni di Parigi 2015 e allo sforzo attuato da altri settori, e chiedono un taglio del 50% delle emissioni entro il 2030 e la neutralità al 2040. Argentina, Brasile e Cina sono stati i tre Paesi che più si sono opposti a maggiori concessioni bocciando anche la proposta di una tassa sulle emissioni del settore.

Buone nuove da Berna

In Svizzera il 18 giugno è passato il referendum che impegna il governo a difendere le vette alpine e a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Cosa, quest’ultima, che avvicina il Paese ai piani dell’Unione europea (SkyNews). In un solo secolo la Svizzera ha perso metà del volume dei propri ghiacciai da cui trae, fra l’altro, la maggior parte dell’acqua per un sistema idrico la cui sostenibilità da qui a fine secolo è ormai da anni un tema molto dibattuto. Il referendum è passato con il 57,8% dei sì, quasi solo il partito di estrema destra Udc si è speso per il no alla neutralità climatica. I cittadini sono andati in tutt’altra direzione (La Stampa).

La crisi climatica secondo il governo Meloni

Intervenendo all’assemblea generale di Assolombarda nelle scorse settimane, tra le tante dichiarazioni su Pnrr e crescita economica, Giorgia Meloni ne ha dedicata anche alla crisi ecologica. Secondo la Presidente del Consiglio la transizione ecologica non può portare a “smantellare la nostra economia e le nostre imprese” (Il Sole 24 Ore). Per sapere cosa significherà esattamente per un Paese che su tanti fronti (autorizzazioni sugli impianti di rinnovabili, colonnine elettriche, efficientamento delle reti idriche) è già molto in ritardo sugli impegni presi bisognerà aspettare i prossimi mesi.

Un sogno di nome Senna

Giochi Olimpici sì, Giochi Olimpici no. Ogni volta che una città si candida a ospitarli il dibattito si divide tra il rischio di esposizione finanziaria, le tensioni sociali intorno alla gestione del territorio da una parte e gli ovvi vantaggi di breve periodo per turismo e commercio. Ecco, tra i lasciti che Parigi vuole garantire ai cittadini nel Post-Giochi 2024 c’è il progetto della Senna balneabile. Un sogno di cui si dibatte da oltre 10 anni da circa 1,4 miliardi di euro (soldo più soldo meno), a cui soprattutto durante le canicole estive molti han fatto la corte per poi desistere mestamente di fronte a costi e ostacoli (la Repubblica).

Durante i Giochi parigini del 1900 gli atleti solcavano la Senna durante le gare, l’obiettivo 2024 è ridare a Parigi un fiume sicuro per la balneazione. Per farlo il Comune dovrà prima di tutto ridurre la presenza dei due batteri più pericolosi (E.coli e Enterococcus), cosa che potrebbe avvenire grazie alla costruzione di un’enorme vasca sotterranea nella parte Sud della città (Reuters). Grande una ventina di piscine olimpioniche raccoglierà acqua piovana e che aiuterà a gestire la qualità dell’acqua del fiume.

Acqua che sale, acqua che scende

Rimanendo in tema acqua, dopo le nevicate record sulle cime della Sierra Nevada, il lago Oroville (secondo serbatoio più grande della California) è di nuovo al 100% della sua capacità. Era successo solo due volte negli ultimi 15 anni, la più recente nel 2019.

L’immagine della piena del 15 giugno (Getty) paragonata con i livelli del 2021 è certo confortante ma non toglie che la questione idrica californiana appare sempre più delicata. Il Colorado River, fonte d’acqua primaria per lo Stato, è sempre più colpito dalla siccità estrema e le sue acque ormai sono diventate un pesante terreno di scontro piuttosto aspro tra ben 6 Stati (Report, puntata del 3 luglio).

Di armi e clima

A fine giugno un report della Commissione Ue recitava più o meno così: “Dei 20 Paesi più vulnerabili e meno preparati al cambiamento climatico 12 erano in guerra nel 2020”. La crisi ecologica insomma sta diventando un tema chiave anche per le strategie di sicurezza e quelle militari. Se ne è molto discusso anche durante l’ultimo Forum consultivo sulla sicurezza internazionale di fine maggio. Come ha ribadito un recente Report dell’Ue la siccità insieme allo scarso accesso ad acqua e cibo sono una leva di instabilità ghiotta per regimi autoritari e altri attori politici e militari (The Journal). La criminalità ambientale inoltre, sostiene Bruxelles, è già diventata il quarto settore criminale a livello globale, ed è in continua crescita.

Cambiamenti sotterranei

Il terreno su cui camminiamo in città sta cambiando insieme al clima. A Chicago, dove hanno condotto le misurazioni di questo mutamento, lo hanno ribattezzato “cambiamento climatico sotterraneo” e descrive le conseguenze delle isole di calore sotterranee generate dal riscaldamento degli edifici in superficie e dei trasporti sotterranei come le linee metropolitane (CNN). Il risultato è una deformazione del terreno di cui i sindaci più capaci dovrebbero iniziare a tener conto perché a lungo termine, sostengono i ricercatori, l’impatto sulle prestazioni di edifici cittadini e infrastrutture urbane potrebbe essere una bella gatta da pelare.

Tutto un altro tram

Un tram verde con piante e fiori tra i sedili e con un tetto trasformato in un bosco in movimento. A metà giugno un vagone della linea 1 di Anversa (siamo nei quartieri centrali) si è trasformato in un vero giardino su rotaia. Un bel colpo d’occhio che il Comune ha voluto realizzare per spingere la cittadinanza a rinverdire il cuore della città puntando sulle famose soluzioni urbane basate sulla natura per abbassare temperature, ridurre emissioni e migliorare la qualità di vita in città. Nello specifico il Comune ha stanziato una serie di fondi per i cittadini che vogliono investire sui cosiddetti “giardini di facciata” (boschi verticali li chiameremmo noi), sul verde tra un edificio e l’altro e sulle botti per la raccolta dell’acqua piovana (Euronews).

Il Comune si occuperà dei lavori di sollevamento dei pavimenti, della posa del terreno e della semina mentre i residenti saranno responsabili della manutenzione del verde. L’iniziativa si chiama “Neighbourhood in Bloom“, qualcuno penserà di proporla anche nelle grandi città italiane?

In sella

Chiudiamo la nostra newsletter estiva (torneremo a settembre) con un augurio di buone ferie e un’ultima segnalazione per chi sta organizzando una pausa estiva su due ruote. Non importa che sia dietro casa o dall’altra parte d’Europa, il sito EuroVelo è un archivio aggiornato di mete, tragitti, escursioni per chi vuole scoprire il Vecchio continente pedalando. Dal Mare Nero alla Svizzera passando per Italia e Ungheria le rotte ciclistiche sono molte, tutte da scoprire.

Buona estate!