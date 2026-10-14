Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la newsletter di rassegna stampa che ogni mese vi racconta il clima che cambia con una selezione di notizie su politica, economia, cultura e stili di vita. Questa per noi è una puntata speciale, la numero quaranta: quaranta newsletter, oltre tre anni insieme. In questo numero il doppio volto delle politiche scandinave sull’ambiente tra miniere in aree protette e nuove trivellazioni nell’Artico, una class action in Indonesia contro il governo, le preoccupazioni per una Cop31 “al carbone” e molto altro. Buona lettura!

Che fine ha fatto l’insalata? Ovvero come la crisi del clima sta cambiando i nostri orizzonti alimentari. Dagli scaffali di molti supermercati di tutta Italia a settembre sono quasi spariti pomodori, carote, melanzane, peperoni. E insalata, appunto. Scrive la Repubblica che nei negozi di una nota catena presente in tutta Italia, invece delle consuete cassette piene di verdure di fine estate sono comparsi cartelli che spiegano come, “a seguito delle condizioni climatiche delle zone di produzione, la disponibilità di alcuni prodotti ortofrutticoli potrebbe essere temporaneamente ridotta”. Temperature record, incendi, siccità e grandine stanno falcidiando l’intero settore ortofrutticolo. Secondo la Coldiretti i danni arrivano a circa 3 miliardi di euro. A risentirne anche mais e riso.

Una Cop al carbone

La prossima Cop31 a guida turco-australiana sarà – secondo il presidente della conferenza e ministro dell’Ambiente turco Murat Kurum – “la Cop dell’elettrificazione”. L’obiettivo è arrivare a elettrificare il 35% dei consumi energetici entro il 2035 (Ansa). Forse però sarà anche la Cop dei combustibili fossili e del carbone visto che, scrive il Guardian, il commercio di carbone tra Australia e Turchia gode di ottima salute. E ha prodotto più 75 milioni di tonnellate di CO₂ dall’Accordo di Parigi. Quattro volte le emissioni annuali di combustibili fossili dell’Etiopia.

“Non si può guidare la transizione per abbandonare i combustibili fossili mentre si continua a espanderne l’uso in patria” scrive il Guardian. Pochi giorni fa i leader del Pacifico hanno apertamente contestato il governo australiano per l’espansione costante dei combustibili fossili in generale in tutto il Paese (ABC News).

Oslo non la spunta, il no di Bruxelles a nuove trivellazioni nell’Artico

L’Unione europea non ha cambiato idea: Bruxelles rimane contraria a nuove trivellazioni nell’Artico. Ad agosto la Norvegia aveva annunciato il via a nuove estrazioni di gas e petrolio nel Mare di Barents (Al Jazeera) mettendo l’Ue in una difficile posizione visto che la Norvegia fornisce il 30% del fabbisogno di gas dell’Unione dopo l’invasione russa dell’Ucraina. “Noi svilupperemo queste aree, spetterà all’Ue decidere se imporre una moratoria sull’acquisto di quel gas o petrolio” aveva detto il ministro dell’energia di Oslo, Terjev Aasland ad agosto sperando in un dietrofront di Bruxelles che però non c’è stato.

Nei giorni scorsi l’Ue ha sciolto le riserve: non cambierà la propria posizione ufficiale e non acquisterà idrocarburi con quella provenienza (Reuters). Se volete saperne di più sulle contraddizioni del modello verde norvegese potete ascoltare, fra gli altri, il podcast “La grande bugia verde della Norvegia” uscito nel 2025 su Deutsche Welle.

La Finlandia vuole aprire una miniera in un’area protetta di Natura 2000

La Finlandia potrebbe costruire una miniera di nichel e rame in una storica area protetta di Natura 2000. E potrebbe farlo proprio grazie a un regolamento europeo sulle materie critiche. Il governo di Helsinki ha classificato infatti l’antica torbiera di Viiankiaapa in Lapponia come luogo di “preminente interesse pubblico” ai sensi del Critical Raw Materials Act. E questo gli permetterebbe di aggirare le tutele di cui la torbiera ha goduto per decenni.

“L’Europa riuscirà ad assicurarsi i minerali necessari per la transizione ecologica senza sacrificare la natura che afferma di voler proteggere?” si chiede l’EuObserver. Nonostante se ne parli ancora poco, la pressione sulle aree protette europee è un tema sempre più attuale: più della metà dei progetti dell’Ue sui minerali “strategici”, denunciava a febbraio un’inchiesta del Climate Home News, è all’interno o nel raggio di un chilometro da siti protetti della rete Natura 2000.

Una class action contro il governo di Giacarta

In Indonesia una rete di associazioni della società civile del Kalimantan Occidentale ha avviato una causa collettiva contro il governo per non aver prevenuto e poi gestito gli incendi che stanno devastando i boschi della regione (The Diplomat). Sul banco degli accusati i più alti vertici istituzionali, dal Presidente Prabowo Subianto al vicepresidente Gibran Rakabuming Raka fino al capo della polizia nazionale e al direttore dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Da mesi, scrive il Guardian, il Kalimantan è alle prese con gli incendi boschivi più violenti dal 2015.

Coltan insanguinato

Reclutamento e lavoro forzato, torture, detenzioni arbitrarie e uccisioni per estrarre coltan e oro in Congo, spesso destinato al commercio col Ruanda. È questo lo scenario documentato e denunciato da Amnesty International in un report uscito a fine settembre. “We didn’t come to play” denuncia violazioni sistematiche dei diritti umani nelle miniere di coltan di Rubaya nel Nord Kivu e d’oro di Lomera nel Sud Kivu. Le prove raccolte – scrive Adnkronos – restituiscono un quadro che va oltre la cronaca di violenze e abusi e svela le dinamiche locali e internazionali che la rendono possibile. La ricerca la trovate qui.

Otto pecore, una nuova vita

Il Comune belga di Ixelles, nell’area metropolitana di Bruxelles, l’anno scorso ha affidato a un piccolo gregge di cinque pecore la manutenzione dei prati pubblici nell’ambito di un progetto che mira a trovare un’alternativa meno inquinante ai tradizionali tosaerba. Il progetto è andato talmente bene che è proseguito anche quest’anno con altre tre pecore che si sono aggiunte alle cinque iniziali (Rivista Studio). I progetti di pascolo ecologico non riducono solo le emissioni nocive di altri metodi di manutenzione dei prati ma offrono anche una seconda vita alle pecore che non producono più latte. E che, altrimenti, sarebbero destinate al macello.

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