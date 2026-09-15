Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la newsletter di rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia con una selezione di notizie su politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero di settembre la crisi idrica tra Gaza, Israele e Colorado, la fine dell’Ilva come la conosciamo, la fuga del super-ricchi in Patagonia e molto altro. Buona lettura!

Cartoline estive Tra le immagini simbolo di questa rovente estate 2026 almeno un paio mostrano la fragilità delle infrastrutture occidentali di fronte al clima che cambia. Una è quella delle esplosioni organizzate dalle autorità rumene i primi di agosto sul Danubio per deviare l’acqua dal canale di Bala (Rainews24) e portarla alla centrale nucleare rumena di Cernavodă (Corriere della Sera), pericolosamente surriscaldata per siccità e caldo estremo. Ci son voluti quasi 200 chilogrammi di esplosivo (Euronews) per riuscire nell’impresa. L’altra arriva un mese dopo dall’altro lato dell’Atlantico quando il ponte mobile DuSable Lake Shore Drive di Chicago, la cui apertura permette il passaggio delle grandi navi, smette di funzionare perché il caldo estremo ne ha dilatato la struttura. E il sistema di cerniere è andato in tilt. La notizia rimbalza sui media, insieme alle immagini degli idranti che tentano di raffreddare le giunture del ponte (TGLa7).

Buone nuove dall’Europa

Buone notizie per il Vecchio continente: finalmente in Europa cresce il numero dei posti di lavoro legati all’energia verde, a trainare è il settore dell’eolico. Lo dice l’Agenzia per l’Ambiente dell’Unione europea che però lancia anche un allarme: la richiesta del mercato c’è ma la manodopera qualificata fatica ad arrivare. Un vero paradosso in un Continente dove l’occupazione arranca e un possibile freno per lo sviluppo dell’intero comparto nei prossimi anni (Eunews).

Colorado stories

Non si ferma la crisi idrica del fiume Colorado, anzi. A partire dal 2027 il governo di Washington ridurrà di quasi un miliardo e mezzo di metri cubi la quota annuale d’acqua destinata ad Arizona, California e Nevada. Una decisione drastica che certifica, una volta di più, la gravità della crisi strutturale di un fiume leggendario che alimenta l’economia e la vita di milioni di persone (Washington Post).

Come abbiamo raccontato più volte su Pianeta2030 entro il 2026 i sette Stati attraversati dal Colorado devono trovare un nuovo accordo per la gestione delle sue acque ma dopo mesi di colloqui, ricordava a giugno il New York Times, all’orizzonte non c’è alcun accordo, anzi. Molti Stati, sempre più preoccupati da siccità e carenza d’acqua, sarebbero pronti a passare alle vie legali per garantirsi maggiori prelievi.

Il boomerang della distruzione dell’acqua di Gaza

È sempre più grave la crisi idrica nella Striscia di Gaza. Oltre alle decine di pozzi distrutti in tutta la Striscia, Israele ha messo fuori uso anche un impianto di desalinizzazione cruciale per la popolazione del nord della Striscia (Al Jazeera). In più impedisce sistematicamente l’ingresso di forniture, materiali per la manutenzione degli impianti e pezzi di ricambio (Middle East Monitor). Ora, però, le conseguenze di questa politica di occupazione e apartheid si stanno facendo sentire anche in Israele.

Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre cinque dei sei grandi impianti di desalinizzazione israeliani hanno dovuto fermarsi o ridurre l’attività per un’invasione di microalghe (Haaretz) causata, in parte, proprio dalle acque reflue non trattate che arrivano dalla Striscia. Israele per il momento ha aumentato i prelievi dal Lago di Galilea che in pochi giorni ha perso già milioni di metri cubi di acqua (The Jerusalem Post). Ma non è una soluzione che potrà reggere a lungo.

La fine di un’epoca

L’Ilva di Taranto come la conosciamo non esisterà più dal 28 ottobre. La Corte d’appello di Milano ha confermato la chiusura dell’Area a caldo dello stabilimento (Ansa), senza la quale la più grande fabbrica siderurgica d’Europa a ciclo integrale, capace sia di produrre che di trasformare l’acciaio, non è in grado di funzionare (il Post). Per i magistrati la presenza di oltre 2mila tonnellate di amianto negli altiforni è stata dirimente: questa settimana verrà spento l’altoforno 1, già fermo dal 2025, e poi gli altri a seguire.

Si chiude così una vicenda dolorosissima durata 14 anni tra sequestri, commissariamenti, sentenze e tentativi di vendita (GreenMe). Una vicenda diventata simbolo dell’incapacità politica e industriale di tutelare insieme il diritto al lavoro e alla salute. Sul tavolo, ora, restano i destini di circa 10mila lavoratori per i quali la Fiom ha già chiesto il blocco dei licenziamenti (Il Fatto quotidiano).

In fuga verso la Patagonia

Se un tempo le destinazioni più ricercate per costruire rifugi anti-apocalittici – poco importa se l’apocalisse fosse di natura militare, nucleare o climatica – erano Nuova Zelanda e Islanda ora sempre più super ricchi starebbero guardando alla Patagonia. La ragione, scrive Rivista Studio, dipende dalla sua capacità di produrre grandi quantità di cibo ed energia, e dalla sua abbondante disponibilità d’acqua.

Lì stanno pensando di costruire i loro rifugi persone come il Ceo di Palantir, Peter Thiel, e il magnate Martín Varsavsky, un patrimonio stimato da Forbes in circa 700 milioni i dollari costruito con aziende di high-tech, biotecnologie e rinnovabili. Sarebbe stato proprio lui a suggerire al Presidente argentino di creare una sorta di riserva nazionale di semiconduttori in Patagonia; e ora Milei starebbe lavorando a un programma di “cittadinanza per investimento” destinata agli ultra-milionari che vogliono costruire rifugi e dimore in Argentina.

Una marea silenziosa

A Old Podampetta, piccolo villaggio sulla costa orientale dell’India, si vedono per lo più case abbandonate. L’erosione delle coste e l’aumento dei cicloni estremi hanno spinto la maggioranza degli abitanti, per lo più pescatori da generazioni, a scappare. È un copione che si ripete simile a sempre più latitudini in Asia meridionale, scrive The Conversation. Solo nel 2024 tra India e Bangladesh ci sono stati quasi 8 milioni di sfollati climatici interni. Spesso andati via con evacuazioni d’emergenza verso aree più sicure, a volte solo con le proprie forze, altre con l’aiuto di programmi di “ricollocazione pianificata” di governi locali e nazionali.

E no, il fenomeno non riguarda solo gli altri ma anche l’Europa. Secondo Climate Adapt, l’Osservatorio europeo su clima e salute, oltre 490mila persone sono state sfollate nell’Unione europea tra il 2008 e il 2024 a causa degli incendi boschivi. E oltre 340mila sono diventati sfollati interni a causa di violente inondazioni. Sono gli sfollati climatici d’Europa.

Pianeta2030 per questo mese si ferma qui, vi aspettiamo a ottobre!