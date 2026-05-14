Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la newsletter di rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia con una selezione di notizie su politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero le demolizioni dei pannelli solari in Libano da parte dell’esercito israeliano, il ritorno del nucleare in Italia voluto da Giorgia Meloni, i (possibili) passi indietro dell’Ue sull’Artico e molto altro. Buona lettura!

Libano, l’esercito israeliano distrugge (anche) i pannelli solari con cui vivono intere famiglie Dopo i bombardamenti e il glifosato sui campi coltivati, l’esercito israeliano ha preso di mira la rete informale di pannelli solari che alimenta le case e le fattorie nel Sud del Libano. Nel villaggio di Debel i bulldozer israeliani hanno distrutto i panelli solari installati sui tetti delle case usati per garantirsi elettricità e acqua in un contesto sempre più precario (Al Jazeera). La distruzione sistematica di case e fattorie da parte dell’esercito israeliano nel Libano meridionale è aumentata dopo il cessate il fuoco, scrive il Guardian, compresa la distruzione di pannelli solari. L’esercito israeliano ha avviato un’indagine interna dopo la circolazione del video che mostra la distruzione dei pannelli a Debel (The Jerusalem Post) riaccendendo, scrive The Telegraph, una volta di più le polemiche sulla condotta etica dell’esercito israeliano. Quello di Debel e di moltissime aree del Sud del Paese è un sistema elettrico per larga parte informale, una rete energetica alternativa nata quando quella statale è in parte collassata per la crisi economica e il costo proibitivo del diesel. Dal 2023, scrive Wired, nel Paese è stato installato circa un gigawatt di capacità solare decentralizzata.

Cuba, prove di resistenza (col solare)

A proposito di pannelli solari: è così che Cuba sta provando a resistere a una delle peggiori crisi energetiche degli ultimi decenni, dopo che gli Usa a inizio anno (lo abbiamo raccontato qui a Pianeta2030) hanno annunciato nuove sanzioni sul petrolio.

Nell’isola, dove la situazione umanitaria si sta aggravando e i blackout possono durare anche 16 ore consecutive, la Cina sta costruendo interi parchi solari. In poco più di un anno, scrive Green&Blue, Pechino ha realizzato 75 parchi solari facendo crescere la produzione di energia solare di oltre il 10% all’interno di un vero e proprio piano strategico lanciato negli scorsi mesi per sostenere Cuba (South China Morning Post).

Amsterdam, stop alla pubblicità inquinante

Dal primo maggio gli spazi pubblicitari pubblici ad Amsterdam non potranno più ospitare pubblicità relativa a carne, fast-food, combustibili fossili, voli aerei, crociere e auto (Il Post). È la prima capitale europea ad aver introdotto un provvedimento del genere, era già successo in altre città europee e dei Paesi Bassi.

L’idea alla base della proposta, presentata dai Verdi e del Partito per gli Animali olandese, si rifà al veto imposto in passato alla pubblicità delle sigarette in molti Paesi del mondo una volta accertati i danni per la salute.

Artico, l’Ue pronta a rinunciare al divieto sulle perforazioni

Per anni l’Ue ha chiesto un divieto internazionale per le nuove trivellazioni di gas e petrolio in Artico, ora però il vento potrebbe cambiare. Il blocco dello Stretto di Hormuz e la corsa a nuovi fornitori di energia potrebbe spingere Bruxelles a rivedere (al ribasso) le proprie ambizioni. Forse ad azzerarle direttamente. Lo scrive il sempre ben informato Financial Times citando fonti interne all’Ue: tutto potrebbe concretizzarsi entro l’autunno, quando è prevista la revisione della politica artica dell’Unione. A quel punto la Commissione potrebbe ritirare la richiesta e far cadere nell’oblio l’intero dossier (Reuters).

Il dietrofront non avvantaggerebbe direttamente l’Ue ma la Norvegia, che è il maggior produttore di petrolio dell’Europa occidentale e un fornitore di gas sempre più importante per l’Ue dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Per capire quanto l’Artico sia sempre più appetibile per un’Europa in cerca di petrolio e gas a basso costo, potete dare uno sguardo al primo atlante geografico delle infrastrutture petrolifere e di gas nell’Artico (Green&Blue).

Se la crisi climatica è (anche) una questione di corruzione

Quanto la corruzione endemica può condizionare la capacità reale di un Paese di affrontare la crisi climatica? Nelle Filippine, che hanno una grande biodiversità ma un degrado ambientale crescente, secondo The Diplomat, molto.

L’impunità delle élite e la corruzione pesano sugli sforzi e le politiche di resilienza climatica in modo concreto. Per esempio, scrive la testata, a metà aprile una nebbia ha oscurato i cieli di una parte di Manila dopo che un incendio è divampato su un terreno oggetto di bonifica ma diventato una discarica abusiva.

L’anno scorso un imponente movimento anticorruzione era nato dall’indignazione per una serie di progetti da miliardi di pesos, che dovevano garantire il monitoraggio e la prevenzione delle inondazioni ma che si erano rivelati del tutto inadeguati quando non addirittura inesistenti.

Nucleare: l’Italia pronta al via, la Germania forse

Con lo Stretto di Hormuz ancora chiuso l’opzione del nucleare fa ancora molti proseliti nella vecchia Europa. In Germania il cancelliere Merz ha definito un errore strategico, ma irreversibile, il suo abbandono (Deutsche Welle). Peccato che poi il segretario della Csu Martin Huber sia tornato sul tema, rilanciando l’ipotesi dei mini reattori di terza generazione e aprendo, scrive il Sole24Ore, una contesa nella coalizione di governo.

In Italia invece la posizione del governo è molto chiara col ministro Gilberto Pichetto Fratin che ha annunciato i decreti attuativi entro l’anno (Ansa) e definito nei giorni scorsi il ritorno all’atomo addirittura “una sfida personale” (Il Fatto Quotidiano). Sul tema è tornata anche la premier Giorgia Meloni mercoledì in Senato: entro l’estate, ha detto, presenteremo la legge delega per riportare il nucleare in Italia (la Repubblica).

A Santa Marta per parlare di fossile (senza ostruzionisti)

A fine aprile i rappresentanti di 57 Paesi si sono riuniti a Santa Marta (Colombia) per una conferenza tutta dedicata all’addio al fossile (Associated Press). Un’iniziativa nata in coda alla Cop di Belèm quando l’ostruzionismo di una serie di Paesi ha impedito ogni riferimento all’eliminazione dei combustibili fossili nella dichiarazione finale (Internazionale).

Questa sorta di conferenza dei volenterosi, senza Cina, Russia, Stati Uniti e Arabia Saudita, ha per ora iniziato a lavorare su politiche commerciali transnazionali coordinate a sostegno delle filiere di transizione, ma è chiaro che potrebbe essere uno strumento per accelerare le politiche climatiche dei Paesi più ambiziosi senza subire il meccanismo del consenso su cui si basano le Cop. Non punta a sostituirle, hanno sottolineato in molti, eppure c’è già chi parla di una nuova “democrazia climatica” (Altraeconomia).

Pianeta2030 per questo mese si ferma qui. Vi aspettiamo a giugno!