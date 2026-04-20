Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la newsletter di rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia con una selezione di notizie su politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero la decisione di Buenos Aires di legalizzare le estrazioni minerarie sui ghiacciai, l’ultimo colpo di Trump alle rinnovabili, la nuova vita delle centrali a carbone voluta da Giorgia Meloni, le preoccupazioni di Canberra sull’informazione climatica e molto altro. Buona lettura!

Governo Meloni, lunga vita al carbone Era nell’aria da mesi, nelle scorse settimane è arrivata la conferma: le centrali a carbone in Italia resteranno in funzione 13 anni in più del previsto, fino al 2038 (SkyTg24). La decisione del governo Meloni è arrivata con un emendamento al Decreto energia alla fine di marzo. “Una scelta di buon senso” alla luce della guerra in Medio Oriente, sostengono a Palazzo Chigi nonostante la cosa fosse sul tavolo da ben prima che a fine febbraio gli Stati Uniti attaccassero l’Iran. “Il vecchio che avanza” scrive il Manifesto. L’Italia, scrive Il Post, ha imparato poco dall’ultima crisi energetica. Lavorando poco sull’indipendenza energetica e continuando a puntare sull’import di fonti inquinanti come gas e petrolio.

Trump, l’ultima mossa contro l’eolico

Mentre il futuro dello stretto di Hormuz rimane avvolto dall’incertezza e il capo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia definisce la situazione attuale come il più grave shock energetico di tutti i tempi (Financial Times), Washington chiude un accordo con TotalEnergies perché rinunci alle concessioni per l’eolico offshore su suolo statunitense (Euronews).

L’ultimo tassello alla crociata trumpiana contro l’eolico prevede che il colosso francese riceva un miliardo di dollari per fermare i progetti eolici offshore negli Stati Uniti, a patto che li reinvesta in fonti fossili (Wired). Una decisione che è un messaggio chiaro a investitori e mercato sul futuro delle rinnovabili negli Stati uniti.

Invece, la Cina

Tutt’altra strada quella scelta dalla Cina che sulle filiere delle rinnovabili si muove convinta da tempo, cosa che l’ha resa ormai leader mondiale nella produzione di pannelli solari, turbine eoliche, batterie e veicoli elettrici. E così a fine febbraio, per dire, le azioni del produttore cinese di batterie Catl sono crescite di oltre il 29%, le vendite oltre confine del gigante di auto elettriche Byd del 65% a marzo rispetto all’anno precedente. Con la volatilità dell’offerta di combustibili fossili aperta dalla guerra scatenata dagli Stati Uniti, il comparto green cinese potrebbe ampliare – e di molto – il suo giro d’affari, scrive il Washington Post.

Australia, allarme sulla disinformazione climatica

Il Senato di Canberra lancia l’allarme sulla disinformazione sul clima nel Paese. È tutto nero su bianco in un report uscito dalla Commissione sull’indipendenza dell’informazione del Senato. Tra notizie false, disinformazione e polarizzazione del dibattuto pubblico – riporta ABC – il racconto attuale delle sfide ambientali rischia di intaccare la fiducia del pubblico sulla portata del cambiamento climatico.

Il report contiene una serie di (21) raccomandazioni al governo federale. Il problema resta come intervenire mantenendo un equilibrio tra il diritto di espressione e la necessità di avere ecosistemi informativi affidabili.

Se la Corrente del Golfo rallenta

Lo scenario di un collasso della Corrente del Golfo sta preoccupando la comunità scientifica internazionale. Da alcune recenti ricerche sembra che le probabilità di un suo rallentamento siano molto più probabili rispetto a quanto pensato in passato. Cos’è cambiato? La capacità dei modelli predittivi, che fino a poco tempo fa davano una forbice di incertezza tale da non permettere proiezioni attendibili.

Ora che quelle proiezioni sono più precise mostrerebbero una più alta probabilità di un rallentamento rilevante che sarebbe in grado di innalzare il livello del mare nell’Atlantico fino a un metro e spostare la fascia delle piogge tropicali da cui dipendono milioni di persone per la coltivazione del cibo. Nell’Europa occidentale, scrive il Guardian, potremmo fare i conti con inverni estremamente rigidi e siccità estive sempre più estreme.

Argentina, voto storico, sì alle estrazioni sui ghiacciai

Con un emendamento che modifica la storica “ley del glaciares”, il governo Milei è riuscito a sdoganare le estrazioni minerarie sui ghiacciai argentini. Mentre si procedeva col voto, migliaia di persone hanno protestato fuori dalla Camera dei deputati a Buenos Aires. A rischio, spiegano le associazioni ambientaliste, le grandi riserve d’acqua dolce del Paese (la Repubblica).

L’Europa rinuncia al cibo sostenibile

Un sistema alimentare sostenibile non è (più) tra le priorità di Bruxelles. La Commissione europea, infatti, ha deciso di abbandonare l’iniziativa che avrebbe dovuto portare a novità su etichette green, regole comuni e una strategia integrata per clima e agricoltura.

L’ennesimo dietrofront delle ambizioni ambientali di questa legislatura nonché, scrive il Gambero Rosso, “un’occasione persa” per promuovere una trasformazione comunitaria “al posto di soluzioni frammentarie” e per “aumentare la domanda di cibo sostenibile”.

Pianeta2030 per questo mese si ferma qui. Vi aspettiamo a maggio!