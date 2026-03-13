Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la newsletter di rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia con una selezione di notizie su politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero gli effetti ambientali della guerra in Medio Oriente, la ribalta del nucleare europeo, l’esempio dell’Uruguay, il destino di Comacchio e molto altro. Buona lettura!

La guerra in Medio Oriente e il problema dei microchip Se la guerra in Medio Oriente dovesse prolungarsi il contraccolpo commerciale potrebbe investire anche la filiera globale di microchip e semiconduttori. Un’industria strategica per la transizione verde ma sempre più inquinante come mostrano le polemiche seguite alla discussione del Chips Act europeo che, secondo i piani di Bruxelles, dovrebbe accorciare il ritardo europeo nel settore (Euractiv). Ad oggi la filiera globale dei microchip, scrive Wired, è legata a doppio filo al Golfo Persico perché molti dei materiali necessari alla produzione transitano da lì tanto che della situazione se ne sta occupando anche il governo di Seul. I colossi sudcoreani Samsung e Sk hynix producono più o meno due terzi dei microchip globali. Senza i materiali che arrivano dal Golfo – elio in primis – la produzione globale di semiconduttori potrebbe rallentare. Sul breve termine, dicono a Seul, si sta già lavorando a diversificare la catena di approvvigionamento. Ma il tema resta sul tavolo.

Un conflitto anche ambientale

Quella in Medio Oriente è già una guerra ad alto costo ambientale. Oltre alle vittime, feriti e sfollati, solo nei primi tre giorni di attacchi secondo il Conflict and Environment Observatory citato da il Manifesto, si sono registrati 92 incidenti a rischio ambientale. E ora si temono nuovi disastri (Euractiv) tra perdite di greggio, nubi tossiche che si alzano dai depositi di petrolio colpiti e fosforo bianco usato sulle aree boschive libanesi. Tutte sostanze che avvelenano mari, terreni, ecosistemi e falde acquifere per decenni (Il Fatto quotidiano).

Intanto cresce anche l’allarme nel Golfo per gli attacchi iraniani agli impianti di desalinizzazione che forniscono, scrive il Sole24Ore, circa il 90% dell’acqua alla popolazione della regione.

Un’Europa sempre più sedotta dal nucleare

Coi venti di guerra che soffiano sul Medio Oriente l’Unione europea sembra pronta a ridare slancio all’energia nucleare (Le Monde). Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l’abbandono graduale dell’atomo in Europa è stato un “errore strategico” (Deutsche Welle).

Manforte arriva dalla Francia, Paese che più degli altri si è battuto per inserire il nucleare tra le fonti energetiche considerate green da Bruxelles. La guerra, ha detto Macron, ha messo a nudo la vulnerabilità energetica europea: l’atomo – sostiene il presidente francese – ci renderebbe tutti più indipendenti (Radio France Internationale).

Il Sud del mondo e la via da seguire

Tra le due sponde dell’Atlantico c’è chi mostra politiche climatiche sempre più ambiziose. L’Etiopia, primo Paese al mondo nel 2024 ad aver vietato l’importazione di auto a benzina e diesel, ora raccoglie i suoi frutti. In due anni, scrive GreenandBlue, l’elettrico è cresciuto del 5%. Oggi sono oltre 100mila le auto elettriche nel Paese e l’obiettivo è arrivare a quota 500mila nel 2032.

Intanto in Sudamerica l’Uruguay prosegue la sua corsa verso le neutralità carbonica, in pochi anni è riuscito nell’impresa di passare da una dipendenza quasi totale dalle fonti fossili al 90% di rinnovabili (LifeGate).

Greenpeace sotto attacco

Durissimo colpo per Greenpeace dopo che i giudici del North Dakota (Stati Uniti) l’hanno condannata a risarcire con 345 milioni di dollari la compagnia Energy Transfer (il Manifesto). Una cifra da capogiro che ora rischia di far chiudere i battenti alla Ong (BBC). La vicenda è legata alla costruzione dell’oleodotto Dakota Access contro cui Greenpeace – e non solo – si è battuta con una campagna di protesta negli anni scorsi (Climate Home News).

Per Greenpeace è un chiaro esempio di “slapp“, quelle azioni legali che puntano a sommergere le organizzazioni non profit di spese legali per spingerli – sottolinea l’Ong – “verso la bancarotta e, in ultima analisi, mettere a tacere il dissenso”. Ora la palla potrebbe passare in Europa, dove Greenpeace ha la sua sede legale, e dove potrebbe intentare una causa contro la Energy Transfer in base alla nuova direttiva anti-slapp dell’Ue.

Buone notizie dalla Cina

Piantare miliardi di alberi in 50 anni sul limitare del secondo deserto più grande del mondo. Lo ha fatto Pechino, scrive il Corriere Buone Notizie, con un progetto decennale lungo i margini del deserto del Taklamakan. Una gigantesca corona di alberi per arginare la desertificazione dell’area e trasformare terreni improduttivi in un bacino di assorbimento di CO 2 .

Secondo Yuk Yung, professore di scienze planetarie al Caltech e ricercatore senior alla Nasa, il progetto mostra come potenzialmente si può trasformare un deserto in un pozzo di carbonio e arginare la desertificazione (The Economic Times).

Cosa sta succedendo a Comacchio

Chiudiamo con un articolo de il Resto del Carlino sul sempre più fragile ecosistema delle Valli di Comacchio. Un allarme lanciato per un patrimonio di quasi 10mila ettari di territorio al centro di uno stravolgimento radicale. A vederlo, scrive il quotidiano, sembra irriconoscibile: in 50 anni il fondale si è abbassato di ben 50 centimetri, il livello dell’acqua è in continuo aumento, molte delle dighe sono ferme.

Dove un tempo c’erano ovunque piccole terre emerse a dare riparo alla fauna locale ora si vede un’unica e indistinta distesa d’acqua. Comacchio come un lago dove l’acqua entra ma non riesce più a uscire. Colpa, scrive Il Resto del Carlino, di anni di incuria e mancata manutenzione a cui si sono aggiunti i pesantissimi effetti di quella crisi climatica di cui ogni mese vi diamo conto.

Pianeta2030 si ferma qui. Vi aspettiamo ad aprile!