Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la newsletter di rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia con una selezione di notizie su politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero il glifosato israeliano sui cieli libanesi, la crisi energetica a Cuba per le politiche trumpiane, le Olimpiadi di Milano-Cortina e molto altro. Buona lettura!

Non c’è luce per Cuba A Cuba è (di nuovo) emergenza energetica dopo che da gennaio Washington ha bloccato l’invio del petrolio venezuelano verso l’isola (la Repubblica) facendo precipitare una situazione già precaria e di grande povertà energetica (Al Jazeera). Per correre ai ripari il governo cubano ha annunciato misure draconiane: chiusura dei resort turistici, orari dei trasporti ridotti, interventi chirurgici sospesi, riduzione della settimana lavorativa e scolastica. E non è solo il petrolio statunitense a mancare: dopo le minacce di Trump – che ha annunciato tariffe pesanti per qualsiasi Paese decida di vendere carburante a Cuba – anche il Messico, scrive Time, ha da poco interrotto le forniture. Sull’isola, dove blackout elettrici si susseguono già da mesi – due terzi del fabbisogno energetico dipende dall’import. Secondo molti osservatori la situazione potrebbe precipitare in poche settimane.

Glifosato israeliano sui cieli libanesi

Gli arerei dell’esercito israeliano avrebbero colpito diverse aree del sud del Libano con alte concentrazioni di glifosato (Beirut Today). La denuncia arriva dalle autorità libanesi (The Guardian) ma anche le Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme. Il glifosato è un potente erbicida rischioso per la salute umana ed animale e per l’inquinamento dei terreni. In Europa da anni è in corso una battaglia per renderlo illegale.

I valori riscontrati in Libano, scrive The Arab Weekly, sarebbero di 20-30 volte superiori a quelli normali e rischiano di impedire alle popolazioni sfollate di tornare nei villaggi della zona, dove la sussistenza dipende – in larga parte – proprio dalle coltivazioni (Le Monde). In tutto il Paese si contano decine di migliaia di sfollati dopo gli scontri tra Israele e Hezbollah del 2023 e del 2024 (BBC).

A proposito di Olimpiadi (invernali)

Difficile in queste settimane non parlare dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Alla vigilia delle prime gare, scrive il Washington Post, faceva così caldo di giorno che la neve artificiale hanno dovuto produrla di notte. Un dato colpisce: a febbraio le temperature in ognuna delle città che ha ospitato le Olimpiadi dal 1950 sono risultate in media più alte di 2,7 gradi Celsius (CNN).

Oltre all’impatto ambientale c’è il tema sicurezza: se fa più caldo cambiano visibilità, umidità e tenuta dei manti nevosi e del ghiaccio, e questo può voler dire più rischi per gli atleti (Euronews). Un problema che la neve artificiale risolve solo in parte: secondo uno studio della Loughborough University nel Regno Unito, la probabilità di infortuni sulla neve artificiale – più dura e compatta di quella naturale – sarebbe maggiore (BBC).

Berlino dice basta (in tribunale)

Come accaduto in Francia tra il 2019 e il 2021 anche in Germania sono stati i tribunali a riportare la politica ai propri obblighi climatici. La Corte suprema tedesca ha appena dato ragione ad alcuni gruppi ambientalisti stabilendo che il governo di Berlino ha disatteso i suoi impegni climatici e ora dovrà rafforzare i piani per la protezione del clima (Euronews).

La decisione, definitiva ed esecutiva, arriva dopo due anni di udienze e ricorsi in cui si è dovuto stabilire se le misure messe in atto dal governo tedesco per arrivare al taglio delle emissioni del 65% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 siano state adeguate. Alla fine i giudici hanno respinto il ricorso del governo che ora deve darsi da fare per evitare altre condanne.

Ancora e ancora

Cattive notizie per l’Italia (e per le nostre finanze): a fine gennaio l’Unione europea ha aperto 6 nuove procedure di infrazione a nostro carico. La metà, scrive Il Fatto quotidiano, sono in materia ambientale. Tra le altre quelle per la violazione della direttiva quadro sulle acque – che mira a monitorare la salute di bacini idrici chiave come fiumi e laghi – e quella in materia di qualità dell’aria (la direttiva NEC).

Una nuova batosta per il governo Meloni, scrive Eunews, che va ad aggiungersi alle 7 procedure di infrazione già sul tavolo nel 2025. Il conto per le casse italiane è salatissimo: secondo i dati del commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis ammonta a 1,2 miliardi di euro dal 2021.

Una nuova era

A proposito di acqua, i ritardi italiani stridono coi dati del recente – e pesantissimo – report dell’Onu sull’acqua globale dove si parla di una vera e propria bancarotta idrica globale (Reuters). Al di là dei numeri – che potete leggere qui insieme al report, tra cui oltre 2 miliardi di persone senza accesso ad acqua potabile e il 70% delle principali falde acquifere mondiali in declino (The Guardian) – la questione è che consumiamo troppa acqua rispetto a quella che produciamo.

Il sistema, poi, non riesce a rigenerarsi e le nostre riserve si stanno esaurendo. Secondo l’Onu siamo entrati in una nuova era (Washington Post). La via per interrompere questo declino passa dal rafforzamento delle cosiddette soluzioni basate sulla natura (NBS), da economie idriche circolari e metropoli sempre più resistenti al clima che cambia.

Basta ansia

La crisi del clima ci sottopone ogni giorno una sequela di pessime notizie, dati di realtà ineludibili dagli impatti mentali ed emotivi pesanti. Eppure, anche se trovano meno spazio sui media, le buone notizie da cui ripartire ci sono, ricorda in questo articolo Euronews.

A partire dalle nuove strategie usate in Finlandia per ridurre il calore industriale o dal fatto che nel 2025, per la prima volta in assoluto, nell’Unione europea il solare e l’eolico hanno prodotto più elettricità delle fonti energetiche basate sui combustibili fossili.

Per questo mese Pianeta2030 si ferma qui. Vi aspettiamo a marzo!