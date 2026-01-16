Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati a Pianeta2030, la newsletter di rassegna stampa dall’Italia e dal mondo che ogni mese vi racconta il clima che cambia con una selezione di notizie su politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero l’arresto di uno dei volti più noti dell’ambientalismo indiano e le intimidazioni del governo Modi sulla società civile, l’impatto ambientale dei Giochi invernali di Milano-Cortina (che stanno per partire), la decisione di Madrid sui rifugi climatici, le tensioni sul fiume Colorado e molto altro. Buona lettura!

Le foreste “del futuro” Un pool di ingegneri forestali sta cercando di mettere in sicurezza le foreste tedesche della Renania Settentrionale-Vestfalia. A partire dal parco di Arnsberg dove “una fitta chioma di giganteschi abeti rossi norvegesi” – scrive il Japan Times – ha lasciato posto a un altopiano spoglio per una moria di alberi. Tutto è iniziato nel 2018 dopo che tempeste e siccità avevano creato le condizioni ideali perché i coleotteri della corteccia divorassero gli alberi uno dopo l’altro. Un po’ come è successo – e continua a succedere – da noi tra Veneto e Alto Adige con la disastrosa epidemia da bostrico iniziata con la tempesta Vaia del 2020 (ne abbiamo scritto qui su La Nuova Ecologia). Ora Berlino vuole correre ai ripari e rendere le sue foreste “a prova di futuro” lavorando sulla combinazione di varietà arboree per aumentare la resilienza dei boschi locali.

Sotto attacco

La polizia indiana ha arrestato e poi rilasciato su cauzione Harjeet Singh, uno dei volti più noti dell’ambientalismo indiano (Climate home News). Da oltre 20 anni lavora con ong internazionali come Action Aid e Climate Action Network.

Lo accusano di minare gli interessi nazionali e di aver ricevuto 500mila sterline da gruppi stranieri tramite alcune Ong per sostenere il trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. Il FFNPT però è un’iniziativa ufficiale e globale sostenuta da 17 governi, Organizzazione Mondiale della Sanità e Parlamento europeo. Per gli inquirenti le battaglie di Singh rischierebbero di esporre il governo indiano a una serie di cause legali anche internazionali.

L’episodio è solo l’ultimo capitolo di una serie di intimidazioni contro la società civile indiana da parte del governo di Narendra Modi, che negli anni ha cancellato 17mila licenze con cui molte associazioni accedevano a fondi internazionali (Guardian). Molte hanno dovuto chiudere i battenti.

Le ombre di Milano-Cortina e le riflessioni sul dopo

Altraeconomia torna a denunciare l’impatto delle opere costruite per Milano-Cortina 2026 tra consumo di suolo e devastazione ambientale tramite una set di immagini satellitari che mostrano il prima e il dopo dei territori coinvolti.

Dei Giochi invernali che stanno per iniziare scrive anche Channel NewsAsia a proposito dei problemi nei finanziamenti e delle strategie future. In territori come le Alpi il cambiamento climatico sta modificando abitudini e sport invernali, e molte infrastrutture sportive rischiano di essere poi sottoutilizzate. Una strada, scrive la testata asiatica, potrebbe essere un modello a rotazione di sedi olimpiche permanenti.

Stracci sul fiume Colorado

Tensioni sul futuro del fiume Colorado, le cui acque servono oltre 40 milioni di persone. L’accordo che per un secolo ne ha regolato l’utilizzo sta per scadere, ogni tentativo di negoziato negli ultimi due anni è fallito, complice la grave crisi di siccità che ha colpito il Colorado (Washington Post).

Entro metà di febbraio i sette Stati coinvolti dovranno trovare un accordo se non vogliono rischiare una serie di cause legali incrociate che potrebbero lasciare agricoltori e cittadini a corto d’acqua ed energia (Deutsche Welle).

La faccenda sta diventando anche un problema politico per Donald Trump viste posizioni opposte di Arizona e Nevada da una parte e di Utah e Wyoming dall’altra (Politico). Tutti Stati che il Presidente non vuole scontentate, in alcuni casi radicalmente repubblicani.

La furia di Trump

Intanto Trump ha annunciato l’uscita degli Usa da 66 tra organizzazioni internazionali, agenzie Onu e trattati. Per il Presidente – scrive il Manifesto – “cancellano l’indipendenza degli Stati Uniti e sprecano i soldi dei contribuenti per obiettivi inefficaci oppure ostili”.

Tra gli addii quello alla Convenzione quadro sul contrasto ai cambiamenti climatici (l’UNFCCC) che, però, dovrebbe dovrebbe essere confermata da due terzi del Congresso per non rischiare l’incostituzionalità (Nouvel Obs). E addio anche all’IPCC con 1,6 milioni di dollari di fondi in meno ogni anno e più difficoltà per gli scienziati Usa di partecipare alla stesura del report.

Secondo il Guardian, però, l’addio all’IPCC potrebbe rivelarsi un autogol per Trump che non avrà più il potere di veto sulla sintesi del report che finisce sui tavoli dei decisori politici di mezzo mondo.

Le inondazioni sono (ormai) il primo rischio climatico?

Lo dicono una serie di esperti, scrive Al Jazeera, dopo che nel 2025 alluvioni violentissime hanno colpito gravemente Marocco, Indonesia, Thailandia, Italia, Messico, Stati Uniti, Sri Lanka, Nepal. Compresa Gaza dove le persone stremate da bombardamenti, fame e occupazione, hanno dovuto affrontare anche gelo e alluvioni col solo riparo di tende da campo.

In generale, scrive Al Jazeera, il tema non è tanto se il 2025 sia stato un anno peggiore di altri ma come i cambiamenti climatici stiano rendendo le alluvioni sempre più frequenti e violente. E come molti Paesi (Italia compresa) non siano preparati ad affrontarle.

Madrid e i rifugi climatici

La Spagna istituirà una rete nazionale di rifugi climatici negli edifici pubblici per far fronte al caldo estremo. Secondo il premier Pedro Sanchez dovrebbero essere pronti per l’estate (Euronews): a Barcellona 400 rifugi sono già funzionanti in biblioteche, musei, impianti sportivi e centri commerciali (BBC).

La Spagna deve fare i conti con ondate di caldo sempre più frequenti e prolungate: ad agosto scorso, per ben 16 giorni, le temperature in alcune aree del Paese hanno superato i 45 gradi.

Un nuovo deserto in Brasile

Nel nord est del Brasile potrebbe comparire presto un nuovo deserto, più precisamente una zona desertica permanente (Rivista Studio). Il calo delle piogge e le temperature in aumento stanno da tempo trasformando il bioma della caatinga, la foresta secca tropicale, fino a trasformarla in un deserto.

Nel nord del Sertão l’allevamento delle capre – prima fonte di reddito per molte famiglie – è ormai in crisi in una delle aree (tra l’altro) più povere del Paese (The Guardian). Molti temono che questo generi nel tempo migrazioni interne, insicurezza alimentare e tensioni sociali.

Per questo mese Pianeta2030 si ferma qui.