Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia con notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero i nuovi (e criticati) progetti estrattivi di Bruxelles, la doccia gelata per i Comuni montani italiani che rischiano di perdere milioni di euro, il lato oscuro della pesca globale tra violazioni dei diritti umani e paghe da fame, le tensioni australiane sul carbone e molto altro. Buona lettura!

Trump non vuole le rinnovabili ma ne ha bisogno L’amministrazione Trump vuole investire su Ai e nuovi potentissimi data center ma per farlo rischia di dover rinunciare alla sua lotta alle rinnovabili. Il sempre più energivoro comparto dell’AI ha un disperato bisogno di soluzioni veloci ed economiche ed oggi le rinnovabili, scrive Bloomberg Green, sono l’opzione “più rapida e sicura”. Intanto l’ordine esecutivo di Trump, che a gennaio scorso ha bloccato i permessi federali per l’energia eolica onshore e offshore ,si è rivelato essere illegale. Così sostiene una sentenza del tribunale distrettuale del Massachusetts che ha da poco dato ragione al ricorso firmato nei mesi scorsi da 17 Stati (BBC).

Nessun problema, secondo la Commissione europea

Mesi fa la Commissione ha classificato come strategici 47 progetti di estrazione e riciclaggio di minerali nel territorio Ue. L’idea è garantire un approvvigionamento stabile all’Ue e renderla meno dipendente dalla Cina per i minerali necessari alla transizione verde.

Di quei progetti – che godono di autorizzazioni agevolate e accesso facilitato e prioritario ai finanziamenti Ue – 17, secondo una serie di ong e associazioni ambientaliste, avevano forti criticità e per questo ne avevano chiesto la revisione (Climate Home News). Nei giorni è arrivato il no della Commissione.

I maggiori dubbi, avevano spiegato le associazioni, erano sui rischi di danni sociali e ambientali e sulla possibile violazioni dei diritti umani. Tra i progetti coinvolti anche il portoghese “Mina do Barroso” per la produzione di litio che aveva sollevato un mare di polemiche per il possibile impatto sulle riserve idriche locali (Euronews).

Un duro colpo per i Comuni montani

Cattive nuove per ben 1.200 Comuni montani (sui 4.000 totali) che, con la nuova legge presentata da Calderoli, rischiano di perdere un fiume di fondi. Gli stessi che potrebbero condizionarne la sopravvivenza nel tempo. C’è chi già parla di un “regalo alle Alpi” scrive Repubblica, perché sarebbero esclusi dai fondi – fino a 200 milioni di euro l’anno – le comunità sotto i 600 metri di altitudine. La nuova classificazione, denunciano diversi enti locali, ridefinisce di fatto cos’è montagna e cosa non lo è rischiando di lasciare a secco una miriade di Comuni della dorsale appenninica.

Pressioni sul (prossimo) report Ipcc

Secondo un’inchiesta del Nouvel Obs sarebbero in corso “pressioni senza precedenti” per rallentare la pubblicazione del prossimo report IPCC sul clima. La data di pubblicazione ancora non c’è e anche questo è senza precedenti: se ne parla da due anni senza risultati. “L’Ipcc ha sempre conosciuto tensioni, ma mai di tale intensità e su un argomento che fino ad oggi era stato oggetto di consenso” racconta al Nouvel Obs la politologa Kari De Pryck.

Francia e diversi Paesi del Sud globale vorrebbero pubblicarlo entro settembre 2028, in tempo per il secondo bilancio globale supervisionato dall’Onu previsto dall’Accordo di Parigi (ogni 5 anni) per correggere le politiche statali. Analizzare lo stato dell’arte delle politiche climatiche con dati Ipcc del 2019, sostengono, sarebbe un autogol. Russia e Arabia Saudita – più Cina e India – invece vorrebbero slittare al 2029.

Australia, il carbone che divide

A fine novembre ben 21 persone sono state arrestate per aver interrotto le operazioni di trasporto del carbone al porto di Newcastle, a meno di 200 chilometri a nord di Sydney. È il più grande porto per le merci sulla costa est dell’Australia, cuore dell’esportazione di carbone australiano.

Era la seconda protesta in due giorni: il governo laburista di Anthony Albanese vuole tagliare le emissioni di gas a effetto serra del 43% entro il 2030 (GreenReport) ma il clima resta un tema divisivo in un Paese in cui il carbone è la prima fonte di reddito per intere comunità (The Print).

L’insostenibile costo umano della pesca mondiale

Il mercato globale del tonno si nutre del lavoro delle enormi flotte cinesi, giapponesi, spagnole ma sui pescherecci, denuncia il Financiale Times, le condizioni di lavoro sono spesso da incubo tra violazioni di diritti umani e paghe da fame.

Serve un cambio radicale per migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi di tutto il mondo. La pesca è diventata una delle professioni più pericolose al mondo, scriveva la Reuters nel settembre scorso. Lunghi orari di lavoro e salari bassi sono solo la punta dell’iceberg. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro i pescatori delle flotte commerciali sono tra i più vulnerabili a violazioni dei diritti umani come schiavitù e tratta di esseri umani. Complice, anche, la supervisione minima sugli armatori che spesso usano bandiere di comodo per eludere controlli e scaricare responsabilità.

Un clima di terrore

È quello in cui lavorerebbero ormai sempre più ricercatori e scienziati statunitensi che si occupano di clima, molti dei quali stanno decidendo di lasciare il Paese e cercare lavoro altrove. Il motivo? Le politiche trumpiane, fatte di tagli alla ricerca, di un certo clima di terrore – scrive Green&Blue di Repubblica – e di una serie di licenziamenti sempre meno trasparenti.

Il grande Nord europeo

Vi salutiamo con una proposta video: se volete vedere un (breve) documentario sul grande Nord europeo, e su come tante piccole comunità artiche europee lottino ogni giorno per sopravvivere tra crisi del clima e nuove sfide vi consigliamo di guardare “Riportare la gente a casa”, il reportage (di 8 minuti) di Euronews.

Per questo mese (e per il 2025) Pianeta2030 si ferma qui. Ci vediamo nel 2026! Buone feste!