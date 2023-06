Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, ogni mese una rassegna stampa ragionata dall’Italia e dal mondo sul clima che cambia con notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero il futuro delle stazioni di ricerca in Antartide, i primi voli commerciali totalmente green, storie di gelaterie avviate con i fondi per il clima, il caos delle assicurazioni delle case in California e l’accordo sulla carne tra Londra e Canberra bloccato dagli attivisti per il clima. Buona lettura!

Antartide Sostenibile Metà delle stazioni di ricerca in Antartide (in tutto sono 76) sono vicine al termine del proprio ciclo di vita. Secondo alcuni sarà l’occasione per capire come smaltire gli impianti in modo sostenibile e sfruttare questo passaggio per tutelare la ricerca e ridurre la nostra impronta carbonica nel continente più a Sud del mondo, che rappresenta il 90% dei ghiacci del globo. Se ne è discusso alla 18esima Mostra internazionale di Architettura di Venezia. I Paesi dell’Unione europea hanno 17 basi scientifiche con una buona dose di lavoro logistico all’interno, di queste 6 sono vicine alla dismissione (Il Giornale dell’Arte) e una sola è co-gestita da due Paesi Ue, Concordia Station che è italo-francese. L’Europa – è l’idea di alcuni – potrebbe rafforzare la sua posizione trasformando quelle che resteranno in stazioni europee (e non nazionali) puntando su riduzione antropica, efficienza della forza lavoro e più condivisione dei progetti scientifici.

Gelati, hotel e investimenti per il clima

Gelaterie italiane in Asia, un hotel costiero ad Haiti, un film d’amore ambientato nella foresta pluviale argentina e l’ampliamento di un aeroporto in Egitto. In comune queste attività (che valgono 3 miliardi di euro) hanno solo una cosa: l’etichetta di progetti di finanza climatica. E come questi, secondo un’inchiesta di Reuters e degli gli studenti di giornalismo della Stanford University della California, ce ne sono molti nei report con cui i Paesi membri documentano all’Onu i fondi stanziati in finanza climatica (CBC).

Com’è possibile? Ad oggi non ci sono linee ufficiali per perimetrare cos’è e cosa non è finanziamento per il clima. Sono i singoli Paesi a stabilirlo e a decidere se adottare standard condivisi, cosa che per ora non hanno fatto. Per dirla con le parole del rappresentante delle Filippine per le questioni finanziarie alle COP del clima, Mark Joven, questo è “il selvaggio West della finanza” per cui “qualunque cosa chiamiamo finanza climatica è finanza climatica”.

Oltre a sostenere questi investimenti invece di altri, quei progetti vengono contabilizzarli come verdi nei famosi 100 miliardi che i Paesi ricchi, da Accordo di Parigi, dovrebbero investire in progetti di adattamento ai cambiamenti climatici nei Paesi in via di Ssviluppo ogni anno. Nei report sugli investimenti di finanza green presentati all’Onu, i Paesi non sono tenuti a fornire i dettagli dei progetti e dunque anche un hotel ad Haiti può trovare posto.

Arrivederci amore, ciao

Da un paio di settimane non esiste più nessun volo che colleghi Parigi Orly a Nantes, Lione e Bordeaux. La decisione del governo francese di vietare le rotte a corto raggio su distanze percorribili in meno di due ore e 30 di treno per ridurre le emissioni è del 2021, ma ci son voluti due anni di battaglie legali per renderla operativa (France24). Nel frattempo alcune compagnie aeree hanno trascinato il governo francese in tribunale nella speranza di evitare un precedente che potrebbe ispirare altri governi europei a legiferare su quali tratte sono accettabili e quali no in termini di impatto ambientale e climatico.

Ala fine della faccenda si è dovuta occupare anche la Commissione europea con una lunga indagine che ha certificato che sì, il taglio delle emissioni non sarà poi così rilevante ma il governo francese aveva tutto il diritto di decidere in campo industriale ed economico cosa fare per tagliare le emissioni (France24) in linea con gli obiettivi climatici.

Aerei e futuro, strade nuove e docce fredde

Sempre a proposito di futuro del settore aereo vi segnaliamo due notizie. La prima è che dal 3 giugno in Svezia si possono prenotare i primi biglietti per voli elettrici con la compagnia SAS. Per ora si tratta di brevi tratte con mezzi di piccole dimensioni (al massimo 30 passeggeri) capaci di volare per 200 chilometri in modalità del tutto elettrica e fino a 800 in sistema ibrido a partire dal 2028 (Sole24Ore).

La seconda riguarda la decarbonizzazione del settore aereo tramite i biocarbutanti e lì di ottimismo pare ce ne sia molto meno. Secondo i vertici di Boeing la strada di carburanti realizzati con scarti alimentari e piante potrà anche funzionare in termini di emissioni ma non ha alcun futuro economico. “I biocarburanti non raggiungeranno mai il prezzo del carburante attuale per aerei” sostiene David Calhoun, amministratore delegato di Boeing (Financial Times), ad oggi costano il doppio di quelli tradizionali.

Pasticcio di carne tra Londra e Canberra

Ovvero come un gruppo di attivisti per il clima ha trascinato in tribunale il governo del Re mandando all’aria (almeno temporaneamente) un ghiotto accordo di libero scambio tra Londra e Canberra. Il piano sarebbe dovuto diventare operativo in queste settimane e avrebbe permesso alle aziende australiane di esportare in Gran Bretagna la propria carne con parecchie agevolazioni.

Secondo la Ong verde Feedback, però, Downing Street con quel piano infrangerebbe gli impegni climatici inglesi (Climate Home News) generando un surplus di emissioni pari a quelle prodotte in un anno dal Liechtenstein. Non solo, Feedback ha attaccato duramente l’intera strategia alimentare del governo, l’accordo avrebbe portato sugli scaffali britannici un’enorme quantità extra di carne promuovendone il consumo mentre la strategia alimentare nazionale è tutta mirata, sulla carta, a spingere sul taglio dei consumi. Siamo di fronte a un altro capitolo della storia delle cause sul clima che sempre più chiedono conto non di singoli fatti ma del rispetto delle strategie più ampie. Downing Street per ora non ha commentato ma dovrà trovare un modo per far digerire la cosa a Canberra.

Anatomia di uno shock

Una delle facce più interessanti della finanza è la sua capacità di sbatterci in faccia dati di realtà anche quando non vogliamo vederli ed è quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Due delle più grandi compagnie assicurative a stelle e strisce (Allstate e State Farm) hanno appena annunciato, a pochi giorni di distanza una dall’altra, che non venderanno più polizze sulle case in California (New York Times -1). L’aumento di incendi e altri eventi climatici estremi hanno trasformato le polizze da un prodotto sostenibile economicamente a uno ingestibile e il problema supera i confini dello Stato (New York Times – 2).

In Florida molti assicuratori privati hanno rischiato di andare gambe all’aria per i risarcimenti sulle case colpite da inondazioni e alluvioni degli ultimi anni, chi non è fallito ha dovuto aumentare il costo delle polizze, in Louisiana ci son voluti i sussidi statali per convincere gli assicuratori a continuare a lavorare sulle case. L’altra faccia della medaglia è come la crisi ecologica sta modificando il valore degli immobili e quanto le persone siano attente alla sicurezza ambientale della casa che acquistano.

A rimirar le stelle

Otto anni fa un terzo dell’umanità non riusciva a vedere la Via Lattea, a questo ritmo nel giro di 20 anni molte costellazioni saranno indecifrabili. L’inquinamento luminoso, dato dall’ascesa vertiginosa e rapidissima delle luci al LED e da un mix micidiale di pubblicità, illuminazione pubblica e di grandi eventi, sta allarmando astronomi, studiosi e non solo.

Per questo Martin Rees, astronomo britannico con un seggio alla Camera dei Lord ed ex presidente della Royal Society, ha fondato un gruppo parlamentare sul tema e redatto un rapporto (The Guardian) in cui chiede di approvare una serie di misure per gestire il problema.

Se riuscirà nel suo intento non solo verranno introdotti una serie di standard per regolare densità e direzione dell’illuminazione pubblica ma la Gran Bretagna potrebbe essere il primo Paese al mondo ad avere un ministro e una commissione ad hoc per i “cieli bui”.

Bufera per Verra

Non accenna a fermarsi lo scandalo intorno a Verra, leader nella certificazione dei crediti di carbonio per aziende, finita a gennaio al centro di un’inchiesta di Die Ziet, SourceMaterial e The Guardian secondo cui la maggior parte del miliardo di crediti che ha emesso non garantirebbe una reale compensazione delle emissioni.

Verra approva tre quarti delle compensazioni volontarie di aziende in giro per il mondo ma nei giorni scorsi il suo l’Ad David Antonioli, dopo 15 anni alla guida dell’organizzazione con sede a Washington D.C., ha annunciato le dimissioni (Climate Home News). Il caso Verra, oltre a tutto il resto, segna anche la prima grande crisi di credibilità di un sistema, quello dei crediti di carbonio, che per anni è stato un pilastro della lotta alle emissioni per il mondo delle imprese e al tempo stesso solleva molti interrogativi sull’urgenza di regolamentazione di settori emergenti legati alla transizione ecologica.

Giochi e clima, il caso di Terra Nil

Vi segnaliamo il gioco interattivo “Terra Nil” sulla crisi climatica, ovvero su come riparare i danni del nostro passaggio creato dallo studio di sviluppo Free Lives per PC e Netflix. Il gioco consiste nel trasformare una terra in agonia in un ecosistema rigenerato risanando oceani, piantando foreste, riciclando costruzioni. A ogni partita cambiano i paesaggi, tutti disegnati a mano e accompagnati da musiche che puntano a un contesto di gioco rigenerante e non distopico (Multiplayer).

Parte dei profitti del gioco andranno all’associazione Endangered Wildlife Trust che si occupa della preservazione di specie e habitat in giro per il mondo. La versione Pc è su Steam mentre per gli abbonati Netflix il gioco è disponibile da scaricare con sistemi iOs e Android.

Lavori in corso

Pechino ha appena acceso i motori del più grande impianto di cattura e stoccaggio di CO 2 di tutto il continente asiatico. Ogni anno risucchierà (o dovrebbe farlo) 500mila tonnellate di anidride carbonica prodotta dalla centrale elettrica a carbone di Taizhou di proprietà di China Energy (La Prensa Latina). Quello della provincia di orientale di Jiangsu non è il solo impianto di Carbon capture su cui il governo cinese ha puntato per abbattere la sua quota di emissioni annue senza intaccare la crescita economica. Proprio in questi giorni Pechino ha lanciato il primo progetto di cattura di CO 2 offshore, l’obiettivo è immagazzinare 1,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica da giacimenti petroliferi per poi stoccarla in una struttura sottomarina a 800 metri di profondità.

Da un paio di anni sempre più Paesi stanno inserendo questa tecnologia nei loro piani Net Zero per tagliare le emissioni, l’amministrazione Biden per esempio l’estate scorsa ha deciso di destinare diversi miliardi di dollari (in forma di inventivi alle imprese) a questa soluzione. La Gran Bretagna sta facendo altrettanto. Al momento, però, le conseguenze ambientali della cattura di CO 2 non sono ancora chiari, l’IPCC delle Nazioni unite ha invitato a usare cautela, secondo alcuni osservatori potrebbe essere un disincentivo a chiudere le centrali energetiche a combustibili fossili oltre al fatto che la CO 2 intrappolata dovrà essere monitorata per secoli per evitare si disperda nell’atmosfera (The Guardian). Chi lo farà? La Carbon capture non è un’idea nuova, il primo impianto risale a 50 anni fa in Texas ma nonostante decenni di ricerche c’è chi si chiede se la grande industria dei combustibili fossili che ci sta investendo molti fondi possa dimostrarne i risultati (Financial Times).

Questa storia deve finire

Potremmo riassumere così il tenore degli incontri dell’ultima riunione della Commissione economica e sociale Onu per Asia e Pacifico sul cambiamento climatico di metà maggio. I leader di molte isole del Pacifico hanno attaccato i governi dei Paesi ricchi perché investono meno di quanto dicono per sostenerne l’adattamento a cambiamenti di cui sono assai poco responsabili in quanto piccoli emettitori (vedi sopra). Ma anche, tema ancora poco passato nell’opinione pubblica occidentale, perché fanno incetta di entrate finanziarie dai Paesi che dovrebbero aiutare attraverso gli interessi sui prestiti che gli concedono.

Quello dei prestiti per la lotta alla crisi ecologica, ha detto il premier delle Isole Cook Mark Brown (Ap), non è un sistema sostenibile, non fa che aumentare il debito dei piccoli Paesi ed è davvero offensivo”. La richiesta di molti Stati insulari ora è chiara: prestiti a interessi zero. Washington sarebbe già pronta ad aprire i forzieri a zero interessi, ma non a zero vantaggi. Invece di denaro punta a ottenere una serie di concessioni militari a Palau.

Prove generali alla Banca Mondiale

Intanto la Banca Mondiale ha iniziato il suo nuovo corso con il neo-presidente Ajay Banga il cui scopo, parole sue, è “creare un mondo senza povertà in un pianeta vivibile” (Al Jazeera). Banga, che viene dalla guida di Mastercard, ha preso servizio nei giorni scorsi e avrà il duro compito di superare la crisi di credibilità della Banca mondiale e un mare di polemiche che l’hanno travolta nell’ultimo anno per la gestione di una serie di progetti.

Subentrato a David Malpass, uomo voluto da Trump che a febbraio ha lasciato la guida della Bm con un anno di anticipo dopo i duri attacchi degli ambientalisti (Business Times), Banga è stato proposto da Biden che vuole accelerare sul fronte dei progetti climatici. Del resto la Banca mondiale come scrivevamo nella prima newsletter di Pianeta2030, con decine di miliardi di dollari – è uno dei principali forzieri dei fondi per il clima globali (Washington Post).