Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero le scelte del governo Meloni sul clima, la crisi senza voce di Bassora, l’attacco di Trump alle rinnovabili e molto altro. Buona lettura!

I passi indietro del governo Mentre la Spagna annuncia un piano in 10 punti per affrontare la crisi climatica, il governo italiano va nella direzione opposta. Nella prossima finanziaria, scrive il Sole24Ore, ci sarebbero ben 6,5 miliardi di euro di tagli alla manutenzione del territorio per i prossimi 10 anni, soprattutto da qui al 2027. Parliamo di fondi per attività cruciali come la messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici. La speranza, dicono da Ance che ha elaborato i dati, è che da qui a dicembre i fondi vengano ripristinati.

Trump non molla

Dopo lo smantellamento di ogni politica di decarbonizzazione targata Biden, l’amministrazione Trump è entrata a pieno ritmo nella fase dell’aperto ostracismo con nuove misure che puntano a colpire eolico e solare, e a rilanciare la produzione di energia da fonti fossili (Financial Times).

Parallelamente l’EPA, l’agenzia per l’ambiente guidata da novembre dal fedelissimo di Trump Michael Zeldin che ha sempre sostenuto le battaglie anti-ambientaliste del presidente (il Manifesto), ha da poco annunciato di voler re-introdurre il dicamba, un erbicida ad alta tossicità usato dagli anni Sessanta nelle coltivazioni di cotone e soia e già vietato due volte dai tribunali federali (Washington Post).

La crisi di Bassora

La città irachena di Bassora è alle prese con una devastante siccità e una crisi idrica che ne sta cambiando il volto. Il 2025 è stato l’anno più secco dal 1933, scrive al Jazeera. E i livelli delle acque di Tigri ed Eufrate sono scesi del 27% a causa della siccità e dello sfruttamento delle acque a monte.

Il risultato, racconta in un lungo articolo Türkiye Today, è una situazione allarmante e una vera e propria crisi umanitaria. Bassora, dove vivono quasi 3,5 milioni di persone, rimane una delle città economicamente più importanti del Paese grazie al suo petrolio ma è anche un territorio sempre più fragile in una delle regioni del Paese più povera d’acqua e più vulnerabile alla crisi del clima.

La corsa a una Carbon Valley europea

Mentre in Europa i venti contrari al Green Deal continuano a soffiare, più o meno sottotraccia, nascono sempre più distretti industriali per la cattura e lo stoccaggio di CO 2 in una corsa che punta a trasformare il carbonio in una risorsa commerciale (Euractiv).

Intanto la Norvegia si prepara a diventare leader nel settore: un’azienda finanziata da giganti del fossile e governo norvegese ha già costruito quello che dovrebbe essere il primo porto al mondo per trasportare e stoccare il carbonio (Washington Post).

La cattura di CO 2 rimane un settore dalle molte aree grigie:L’Onu, dopo anni di pressione, ha accettato l’idea di questa tecnologia come possibile strumento di riduzione delle emissioni, non senza ricordare che le conseguenze sugli ecosistemi non tutte ancora da capire.

I pesci vanno altrove

Non solo pesca intensiva e inquinamento. Il clima che cambia sta generando sempre più quella che viene definita “discrepanza tra predatore e preda”. Ovvero, sempre più spesso, prede e predatori non si trovano nello stesso posto nello stesso momento perché molte specie di pesci – dal tonno alle sardine – si spostano in acque più vicine al loro habitat naturale.

Col risultato, scrive The Conversation, non solo di peggiorare le condizioni di salute degli oceani e modificare la dieta a base di pesci in molte aree del mondo ma anche di modificare sempre di più interi comparti dell’industria ittica.

Salvare l’acciaio europeo

L’ondata di acciaio a basso costo proveniente dalla Cina, insieme ai dazi potenzialmente del 50% per quello Ue diretto negli Usa, rischiano di far implodere un settore chiave per l’indipendenza commerciale dell’Europa.

Di fronte alla crisi profonda del comparto dell’acciaio nel Vecchio continente non si intravedono strategie chiare da parte di Bruxelles. Bisogna salvare l’acciaio Ue, scrive Euractiv, per arginare la perdita di posti di lavoro partendo dagli investimenti sull’acciaio prodotto con filiere a emissioni ridotte.

Intanto, in Italia, il futuro dell’ex Ilva potrebbe prendere strade diverse a Genova e Taranto. Dopo le tensioni estive tra enti locali e governo Genova ha detto sì al forno elettrico mentre a Taranto la partita è ancora aperta (Rainews24).

Pianeta2030 per questo mese si ferma qui. Vi aspettiamo a ottobre!