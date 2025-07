Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter di luglio di Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia con notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero le tensioni a Bruxelles sulle politiche climatiche, l’aumento di suicidi tra gli agricoltori indiani, la storica sentenza italiana sugli Pfas e molto altro. Buona lettura!

Gli agricoltori indiani che preferiscono morire La crisi del clima in India genera sempre più suicidi tra gli agricoltori. I dati sono impressionanti: tra marzo e aprile, scrive The Hindu, solo nello Stato del Maharashtra se ne sono contati 479 (South China Morning Post). È un fenomeno dalle radici lontane, spiegava il The Guardian già otto anni fa. Si parla di decine di migliaia di morti negli ultimi 20 anni per un “mix tossico di difficoltà economiche, sfide ambientali e fallimenti politici” (The New Indian Express). In India il 45% delle persone lavora nell’agricoltura, e negli ultimi anni tra siccità e inondazioni la situazione è peggiorata. Solo nel 2024 un’area grande come il Belgio è stata colpita da eventi estremi (France24). Il problema è talmente grave che nel Paese è prevista un’assistenza finanziaria per le famiglie che perdono un caro in questo modo. A molti, però, i sussidi vengono negati.

Ue, tensioni al limite

Come su diritti e migrazioni, anche sul clima a Bruxelles il Ppe vota sempre più spesso con l’estrema destra. La frattura della vecchia maggioranza che appena un anno fa aveva sostenuto la Commissione europea Ursula 2 è evidente. L’ultimo caso è stato il no alla mozione d’urgenza sugli obiettivi 2040 presentata da Verdi, Socialisti e Liberali (L’Espresso) per blindare il taglio delle emissioni del 90% entro il 2040 prima, e non dopo, la COP30 brasiliana.

A giugno PPE ed estrema destra hanno votato compatti per la creazione di un gruppo che dovrà verificare come i soldi della Commissione per il Green Deal siano stati distribuiti alle ong ambientaliste. Il tutto mentre, su pressione del Ppe e delle destre, la proposta in fase avanzata di negoziato sulla direttiva contro il greenwashing rischia di naufragare (Ansa).

Una sentenza storica

Sentenza storica della Corte d’Assise di Vicenza per il maxi-inquinamento da Pfas delle acque di diversi comuni del Veneto a carico di esponenti della ex- Mitemi: 11 condanne per disastro ambientale e 4 assoluzioni (SkyTg24). Si tratta di una delle cause ambientali più importanti degli ultimi anni, che ha coinvolto bacini idrici che servono circa 350mila persone (Il Post).

I Pfas – composti chimici usati dagli Anni’50 per rendere i prodotti impermeabili all’acqua e ai grassi – sono poco degradabili, molto resistenti e altrettanto tossici. La loro esposizione più causare gravi patologie tiroidee e tumorali. Nel 2018 il Consiglio dei ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza vietando il consumo di acqua potabile e una zona rossa con 30 Comuni.

Tutto era partito dalla denuncia di un coraggioso ex operaio della Mitemi, Stefano De Tomasi (Rainews).

La corsa senza fine del carbone a 15 anni da Parigi

Dopo l’Accordo di Parigi del 2015, uno dopo l’altro, i principali leader mondiali per anni hanno “suonato la campana a morte del carbone”, per dirla con le parole usate dal premier britannico (non proprio ambientalista) Boris Johnson alla COP di Glasgow 2021.

Il problema, scrive il Financial Times, non è che non crescano le rinnovabili nel mondo, ma che la richiesta di energia globale sia talmente bulimica che nessuno sembra pronto a fare a meno del carbone. Oggi ne bruciamo il doppio rispetto al 2000 e nel 2024 abbiamo toccato il picco di consumo a livello globale (Deutsche Welle). Parigi sempre sempre più lontana (CNBC).

A proposito di (dis)informazioni

La disinformazione sulla crisi climatica cambia pelle: secondo l’International Panel on the Information Environment – scrive Climate Home News – dal negazionismo puro si è passati a uno scetticismo strutturato che ammette il problema ma poi alimenta dubbi sulle cause e le soluzioni.

La disinformazione, poi, sembra sempre più diretta a leader politici e funzionari contattati intercettati attraverso canali secondari e da lì, di rimando, si riversa nel dibattito pubblico. La dilagante disinformazione sul clima – scrive il Guardian – sta trasformando questa crisi in una catastrofe.

Microchip a rischio siccità

Per la riconversione industriale i semiconduttori sono fondamentali, servono per le auto elettriche e per le rinnovabili. Eppure in 10 anni un terzo della fornitura globale di chip potrebbe essere minacciata dal cambiamento climatico e dalla siccità.

Entro il 2035, sostiene uno studio PwC riportato dal South China Morning Post, la maggior parte dei Paesi maggiori produttori di chip sarà a rischio siccità e questo potrebbe generare crepe nelle filiere globali di approvigionamento.

A proposito di estate

Pianeta2030 va in vacanza e torna a settembre. E a proposito di ferie vi segnaliamo che, secondo alcune recenti studi, le nostre scelte vacanziere sono sempre più influenzate dalla crisi climatica. Secondo la European Travel Commissione l’81% degli europei ha modificato i propri programmi di vacanza per fattori legati al cambiamento climatico. Un terzo degli intervistati negli ultimi anni ha scelto destinazioni con un clima meno estremo, molti preferiscono viaggiare nei mesi autunnali, chi vive in Paesi con temperature meno estreme sceglie più spesso mete nazionali.

Ma non sono solo i dati a modificare le scelte e i comportamenti. Molto pesano le percezioni, scrive la BBC, e le esperienze vissute. Una volta modificate le percezioni di una serie di mete è molto difficile cambiare idea.

Pianeta2030 si ferma qui.