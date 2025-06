Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese racconta come il clima che cambia stia impattando su politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero la corsa francese contro il fast-fashion, il sostegno delle banche europee al settore del carbone, le politiche anti-climatiche di Trump e molto altro. Buona lettura!

Lavoro e clima, la via giapponese Da giugno in Giappone le aziende sono tenute, per legge, a difendere i lavoratori dalle ondate di caldo garantendo, tra le altre cose, assistenza immediata in caso di malori, il trasporto in ospedale, una serie di dispositivi indossabili contro il caldo (The Japan Times). Il tema non è nuovo nel Paese, se ne discute da anni. Ma è dopo che l’anno scorso 30 persone sono morte sul lavoro per il troppo caldo e 1.200 hanno subito infortuni che è arrivata la legge (Bloomberg).

Muri di gomma

Si parla ancora troppo poco sui media di agricoltura rigenerativa eppure, secondo Adam Parr della Oxford University, è su questa che Gran Bretagna ed europei dovrebbero investire molto, e rapidamente, nei prossimi anni. Se la crisi climatica è anche una questione di sicurezza bisogna prevenire, sostiene sul Guardian, non solo le migrazioni climatiche globali già in corso ma anche quelle nazionali.

Se non lo avete ancora visto, il documentario “Kiss The Ground” prova a raccontare questo approccio spesso trascurato. Ne parlava già nel 2020 il New York Times.

I cattivi affari delle banche europee

Le banche europee continuano a sostenere il mercato del carbone e la sua espansione. In un recente report piuttosto trascurato dai grandi media, Reclaim Finance, sostiene che da gennaio 2024 quasi la metà delle banche che hanno sostenuto le obbligazioni del colosso Glencore per 8 miliardi di dollari siano europee. Tra loro Deutsche Bank, Santander, UBS.

Parliamo di obbligazioni che possono essere usate per finanziare qualsiasi attività del gigante svizzero specializzato nell’estrazione di materie prime, inclusa l’espansione pianificata di 17 miniere di carbone in tutto il mondo.

Trump, nessuna eccezione

Mentre assistiamo a deportazioni, arresti illegali e censure negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump continua a demolire, pezzo dopo pezzo, ogni politica di decarbonizzazione. Anche quelle che hanno il sostegno dei repubblicani come la cattura industriale di anidride carbonica (Washington Post).

È di queste settimane l’annuncio della cancellazione di 3,7 miliardi di dollari di sovvenzioni già assegnate a decine di progetti per la decarbonizzazione del settore industriale (AP) perché i progetti, sostiene l’amministrazione, “non sono riusciti a soddisfare le esigenze energetiche del popolo americano” e non sono economicamente sostenibili (The Hill).

È l’alba di una nuova fase, il segno dell’intenzione dell’amministrazione Trump di non lasciare in piedi nulla delle misure green per le imprese dell’Inflation Reduction Act di Biden. Ovvero della più grande riforma in termini di investimenti pubblici per il clima con quasi 400 miliardi di dollari.

La lunga marcia di Parigi contro il fast-fashion

Prosegue la lunga marcia francese verso la legge che potrebbe tassare il fast fashion (France Info). Il 10 giugno il Senato ha adottato una proposta di legge dopo il voto favorevole un anno fa in Assemblea nazionale (Liberation). L’idea è che Parigi faccia da apripista a una regolamentazione europea.

Per ora quello che prevede il testo francese è una tassa che potrebbe arrivare a 10 euro nel 2030 su ogni capo altamente inquinante, il divieto a ogni forma di pubblicità per marchi di moda ultra-rapida e una tassa – tra 2 e 4 euro – su ogni piccolo pacco spedito da aziende con sede fuori dall’Unione europea (Espresso).

La legge dovrebbe colpire particolarmente colossi come Shein, Temu, H&M (France24). In autunno dovrebbe arrivare il testo definitivo.

Alaska, prove di delocalizzazione climatica

Il piccolo villaggio di Newtok, in Alaska, avrebbe dovuto essere un modello per la ricollocazione climatica, scrive ProPublica. Ma le cose stanno andando diversamente. Spostare le case del villaggio, dove 20 metri all’anno di coste spariscono tra erosione e scioglimento del permafrost, si è rivelato più difficile del previsto (AP). Ma soprattutto più lento e molto più impegnativo economicamente e logisticamente (Yale Climate Connections), mostrando quanto gli Stati Uniti siano impreparati di fronte agli scenari attuali della crisi climatica.

Pressioni controproducenti

C’è molta pressione sullo stile di vita di chi si occupa di clima, scrive The Conversation. E non è detto che questo aiuti o funzioni. Spesso le critiche personali e giudicanti sulle abitudini quotidiane come il modo di viaggiare o mangiare rivolte a chi è impegnato in prima linea per lavoro sulle politiche ambientali, e sono sempre di più, possono essere demotivanti.

Come scrive The Conversation, ci sono scelte sostenibili che non sempre sono ancora alla portata (economica) di tutti. Invece che giudicare potrebbe essere utile capire per cambiare.

Per questo mese è tutto, Pianeta2030 vi aspetta a luglio!