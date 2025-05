Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia con una selezione di notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero gli incendi in Corea del Sud, l’eredità della battaglia sul buco dell’ozono, il senso di Leone XIV per il clima, l’allarme di Aberdeen in Scozia, le tensioni tra India e Pakistan e molto altro. Buona lettura!

Gli incendi in Corea del Sud e le aspettative sul clima Gli incendi mortali in Corea del Sud sono raddoppiati. Secondo molti ricercatori per il cambiamento climatico. Solo a marzo, scrive The Print, i peggiori incendi boschivi nella storia del Paese hanno ucciso 32 persone e distrutto migliaia di edifici. Le temperature, in quelle settimane, hanno toccato picchi di +10 gradi Celsius sulla media stagionale (Reuters). Ad agosto la Corte Suprema del Paese ha pubblicato una storica sentenza di condanna della legge nazionale sul clima, incapace di proteggere i diritti dei sudcoreani e delle generazioni future (The Guardian). Pochi giorni dopo, a settembre, decine di migliaia di persone hanno protestato a Seoul per chiedere più leggi sul clima (The Korea Times).

Se la lezione sul buco dell’ozono non fa più scuola

Quarant’anni fa il bando dei gas CFC ha segnato l’inizio dell’impegno mondiale contro il buco dell’ozono. Una lezione – sostiene Greenreport – che oggi sembra dimenticata. All’epoca, scrive Erasmo D’Angelis, alle prime evidenze scientifiche ne seguirono molte altre di istituzioni prestigiose come Nasa e Esa, e la paura guidò i grandi della Terra verso l’azione, spinti da media e società civile. Perché oggi tutto questo non funziona?

Aberdeen e la lenta via britannica verso le rinnovabili

In una Gran Bretagna che fa ancora i conti economici e sociali con la Brexit e dove le speranze climatiche di molti sul governo laburista di Starmer scricchiolano, un reportage di The Economist da Aberdeen, Scozia, restituisce la fotografia del guado in cui molti territori britannici si trovano.

Nella città scozzese un tempo simbolo del commercio del petrolio e del gas proveniente dal Mare del Nord, dove la concentrazione di milionari era più alta che a Londra, il mercato immobiliare è fermo al palo, i giovani scappano, le case si svuotano. La città sta provando a emergere come polo energetico rinnovabile ma tanti si chiedono se la transizione sarà abbastanza veloce da salvare l’economia locale.

Parabola del nuovo negazionismo

Stiamo assistendo a un nuovo capitolo del negazionismo climatico e del suo rapporto coi media, scrive il sempre interessante osservatorio dello Yale Climate Connection. La negazione totale del problema ha ceduto il passo a un sistematico pessimismo sulle soluzioni e al ridimensionamento del peso stesso della crisi climatica. Soprattutto su Web e Social.

Dei 10 programmi online più seguiti negli Usa, si legge, 8 forniscono informazioni false o fuorvianti sulla crisi climatica. Spesso tramite influencer di destra che vanno forte su Podcast e streaming, grazie anche a ingenti budget pubblicitari. Così sta crescendo una nuova generazione di negazionisti climatici che guadagna nuove fette di popolarità.

Il fiume Indo, nuovo terreno di scontro tra India e Pakistan

Dopo gli attacchi missilistici indiani le tensioni col Pakistan hanno coinvolto anche la diplomazia dell’acqua con la sospensione da parte di Nuova Delhi del Trattato sulle acque dell’Indo, uno degli accordi transfrontalieri più longevi e di successo al mondo. Non era mai successo.

Ora Islamabad non ha più accesso, scrive The Diplomat, alle previsioni su alluvioni, siccità e flussi fluviali. Si apre così un nuovo capitolo delle tensioni tra i due Paesi su un accordo che, legalmente, non prevede stop o modifiche se non concordate da entrambi i governi.

Il trattato, che regola la suddivisione delle risorse idriche tra i India e Pakistan e impatta sulla sopravvivenza di milioni di persone, da tempo era al centro di tensioni e polemiche (Altraeconomia). Ora rischia di trasformarsi da strumento di pace a nuova leva di scontro (Focus).

Il senso di Leone XIV per il clima

Se Francesco è stato definito il primo “Papa climatico” gli occhi ora sono tutti su Leone XIV, che nei suoi primi giorni di pontificato ha già parlato dell’urgenza di agire contro la crisi ecologica. L’ex cardinale Prevost sarebbe molto sensibile ai rischi ambientali di uno sviluppo tecnologico incontrollato, e starebbe già pensando all’implementazione delle rinnovabili e al passaggio ai mezzi elettrici in Vaticano (Carbon Brief).

Ma quale eredità ambientale ha lasciato Francesco al nuovo Papa a 10 anni dalla enciclica Laudato si’? Deutsche Welle fa una sintesi interessante sui disinvestimenti finanziari dai combustibili fossili e la transizione ecologica del Vaticano negli ultimi anni.

L’isola scomparsa in Albania

L’Albania ha già perso un’isola per la crisi climatica, inghiottita dall’innalzamento del livello del mare che coinvolge il 60% delle sue coste. L’isola, dedicata dagli austriaci a Francesco Giuseppe, è visibile ormai solo sulle guide turistiche. Ma è buona parte delle coste del Paese che soffre tra pinete secolari trasformate in cenere, iperturismo, cementificazione pesante e l’acqua che avanza.

L’innalzamento del livello del mare, scrive la Repubblica, genera rischi di inondazione sempre più gravi per la maggior parte delle aree urbane albanesi.

Per questo mese è tutto, Pianeta2030 vi aspetta a giugno!

