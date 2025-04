Il clima sui media di tutto il mondo

Bentornati alla newsletter Pianeta2030, la rassegna stampa italiana e internazionale che ogni mese vi racconta il clima che cambia attraverso notizie di politica, economia, cultura e stili di vita. In questo numero: come la giovane leader dei Tories sta scardinando opinioni consolidate sul clima, la guerra dell’acqua a Gaza, l’anti-Trump canadese e molto altro. Buona lettura!

Sarà un economista a dar filo da torcere a Trump? Non potrebbe essere più diverso da Trump il nuovo primo ministro canadese, Mick Carney, che da fine marzo guida il Paese dopo le dimissioni di Justin Trudeau. A gennaio – scriveva il Guardian – era già favorito alla successione ma la maggior parte dei canadesi non lo conosceva. Le cose sono rapidamente cambiate, secondo molti potrebbe vincere le elezioni del 28 aprile diventando un modello alternativo in America a Trump e al suo ultraliberismo. Proprio a partire dalle politiche climatiche e dal suo voler fare del Canada una superpotenza energetica “pulita” (The Narwhal) Governatore della Banca del Canada a soli 42 anni, il più giovane nel G7, unico governatore della Banca di Inghilterra con passaporto straniero e un passato alla Goldman Sachs, Carney è da sempre impegnato su ambiente e lotta alle diseguaglianze (la Repubblica, 24 marzo).

L’acqua come arma

La maggior parte delle infrastrutture idriche a Gaza sono state distrutte o danneggiate. Alcuni reporter investigativi di Al Jazeera hanno confrontato la situazione prima del 7 ottobre 2023 e dopo la fine del cessate il fuoco di marzo per testimoniare l’uso dell’acqua come arma da parte dell’esercito israeliano. Il loro racconto è diventato il reportage “Sete tra le rovine”.

Già a dicembre Human Rights Watch dichiarava che la privazione dell’acqua a Gaza da parte di Israele era un atto di genocidio (Reuters) mentre Medici Senza Frontiere ha sottolineato il peggioramento della crisi idrica a Gaza dallo stop all’ingresso di aiuti a inizio marzo.

I 660 milioni (di multa) che possono cambiare l’attivismo climatico

La maxi multa da 660 milioni di dollari assegnata a Greenpeace per le proteste del 2016 durante la costruzione dell’oleodotto Dakota Access negli Usa è stata uno shock per molti (Time). E rischia di essere uno spartiacque per Greenpeace – che rischia di chiudere negli Usa (il Sole24Ore) – e per tutto il movimento ambientalista, che non potrebbe resistere a multe di questa portata.

Ora molti temono che le cosiddette Slapp, i contenziosi che puntano a sommergere un’organizzazione o un cittadino di oneri legali, potrebbero diventare il nuovo strumento con cui colossi energetici e governi mettono a tacere chi non è d’accordo con le politiche climatiche in corso. Secondo la Foundation for individual rights and expression si tratta di “un abuso del sistema giudiziario”.

A picconate

Ovvero come la giovane e lanciatissima leader dell’opposizione conservatrice britannica Kemi Badenoch sta scardinando, una dopo l’altra, opinioni un tempo consolidate anche nell’ambiente dei Tories sul clima (Carbon Brief). A partire dalla definizione dell’obiettivo di zero emissioni nette nel Regno Unito entro il 2050 come “impossibile” da raggiungere senza andare “in bancarotta“.

Il tutto mentre i nostri leader mondiali, scrive ABC, sono del tutto distratti sulle politiche climatiche e stanno indirizzando tutti i loro sforzi su difesa, spese militari, commercio e riarmo. L’Italia, per esempio, è tra quelli in Europa che stanno spingendo per frenare sul taglio delle emissioni (Domani).

Dall’India una prima assoluta

Insieme ad altri 62 Paesi l’India ha appena votato a favore della prima tassa globale sulle emissioni di carbonio del comparto marittimo, uno dei più inquinanti a livello mondiale e però esente da grandi restrizioni sulle emissioni. L’approvazione della proposta dell’agenzia marittima dell’Onu arriva dopo una settimana di negoziati ed era attesa da anni (The Economic Times).

Un conto salato, per tutti

L’inquinamento causato dalla crescita incontrollata dei data center delle Big Tech è costato alla sanità pubblica degli Stati Uniti qualcosa come 5,4 miliardi di dollari solo negli ultimi 5 anni (Financial Times). Con un aumento del 20% nel 2023 rispetto al 2022.

I dati sono di una ricerca di UC Riverside e Caltech. L’annuncio di realtà come Microsoft, Amazon e Meta di spese oltre i 320 miliardi di dollari quest’anno, e i piani di OpenAI e SoftBank per una joint venture su IA da 500 miliardi di dollari, potrebbero essere solo l’inizio.

